踏上南應大有一種懷念的感覺

這邊不是我的母校，而是我親妹以前在這邊讀書，經常搭著火車、騎著機車、開著車帶著媽媽～沒事就往南應大衝來吃吃喝喝

時隔多年，走在南應大的熱鬧街道上，出現了一家令我感到興趣的店家

店名：小雛鍋巴炸雞

地址：台南市永康區中正路844號（南應大周邊）

電話：0981868987

營業時間：11:00-23:00

粉絲專頁：小雛鍋巴炸雞

IG：小雛鍋巴炸雞

可愛的小雞圖樣就宛如老闆在熱炒炸雞的樣貌，非常的專業又可愛

走過、路過都會停下腳步來多看一眼

此時熱情的招呼聲就會出現，並且親切地為每位客人介紹餐點

餐點種類很多，不論是聚餐或是獨享都很適合

嚴選高品質的雞肉做炸雞，事先的準備動作非常繁瑣且耗時

小雛鍋巴炸雞的油品都非常的乾淨，是我這種愛吃炸物的人非常注重的部分

兩段式的炸法讓雞肉的雞汁所在其中又能入味

都是使用無骨雞肉方便大口品嘗，色澤非常的漂亮且不過於油膩

酥炸好的炸雞還會先靜置風乾，讓肉汁鎖在其中，同時在經過二次拌炒後也不會顯得外皮不脆、肉汁流失

所以我說小雛鍋巴炸雞真的很費工

小雛鍋巴炸雞特色是什麼？

全台首創的「柴燒麥芽」是目前別的地方還吃不到的特色美食呢

吃過拔絲地瓜、拔絲芋籤，真的第一次吃到使用麥芽糖為外衣的炸雞

麥芽選用北港傳承百年的手工麥芽糖，單純無添加、堅持手工製作，雖然成本較高，但是為了好滋味、好品質，小雛鍋巴炸雞還是堅持這一味

光看黏稠感、亮澤度就知道這麥芽糖真的是非常的不簡單

裹上麥芽糖的炸雞色澤感更加帶有亮度，閃爍光澤讓人食指大動

有著麥芽糖衣做外層，表皮更加的酥脆，也打造出一種＂即使冷掉也非常好吃＂的一種口感

宛如有著一件外衣包覆著炸雞，讓炸雞的味道更有味

鍋巴沾上柴燒麥芽炸雞，鹹甜的香味非常有層次

熱吃的時候那外脆內嫩的非常讓人喜歡

但更厲害的是我冷掉之後吃，外層還是維持著脆中帶彈的口感，裡面則是肉汁滑嫩的鮮美雞肉

口味上不會太甜膩，那股香甜讓人不禁抿著嘴唇不捨讓香氣離開

很多人好奇鍋巴怎麼來的嗎？

鍋巴也是許多人的喜歡，但是鍋巴的製作程序也是相當耗時繁複，耗時要30個小時呢

鍋巴從製作到定型不論是火侯、溫度都需要特別拿捏掌握，包括濕度以及時間在定型的時候都特別講究

第一層製作完成後，第二層再進行酥炸

即使在熱鍋裡進行酥炸也不碎散，金黃發光好令人喜歡

撒上胡椒鹽，打造最佳風味～許多客人也都會另外加買鍋巴回家當餅乾吃，真的是太邪惡了

吃起來香脆又不油膩，咬下去米香足

嗑茲的口感我們家小孩超愛

一接到訂單、顧客上門，沒停過的雙手立刻為客人裝好裝滿一杯杯巴一杯

多到滿出來的概念就是不怕客人吃

很多產品都會在底部以其他物品做為填充，但是小雛鍋巴炸雞就是滿滿的都是炸雞

就連盒裝也是裝好裝滿！

小雛鍋巴炸雞本身除了柴燒麥芽外還有很多種風味，而你以為這些風味就只是沾沾醬、灑灑粉就完成了嗎？

不，小雛鍋巴炸雞可是用最入味的熱炒方式，把味道結合進去炸雞中

以椒鹽蔥蒜口味來說就像我們在熱炒店吃到的那股風味一般，真的非常厲害又好吃

事先爆炒蔥蒜，再加入酥脆的炸雞一同熱炒

豪邁的撒上胡椒鹽，打造最涮嘴的風味

進行拌炒後，再加入鍋巴一同快炒

最後再灑以胡椒鹽做最後一道程序的調味

拌炒過後的香氣，真的讓人好想讓人開一瓶啤酒來搭配啊

很喜歡吃椒鹽蔥蒜的風味，大火之下把蔥蒜椒鹽的香氣都充分結合在雞肉與鍋巴之中

即使大油熱炒配上炸雞，也不顯油膩

反而是打造一種吮指般的享受

這次沒有點到的金沙風味成為我此回的遺珠～下次一定要特別去買！我可是金沙控呢

用料完全不手軟的鹹鴨蛋炒到起泡

到入炸雞後進行熱炒！如果說椒鹽蔥蒜是加入豪不手軟的椒鹽，那麼金沙就是會加入滿滿的起司！

再加入鍋巴一起熱炒，看著老闆甩鍋的樣子，真的是太帥啦

我的天啊！我想這金沙的滋味絕對不輸給熱炒店～是一個非常特別的創新

秘醬洋釀口味。

這口味相信大家在韓式炸雞都會看到，不過結合了鍋巴一起吃，就真的是非常的特別

小雛鍋巴炸雞的洋釀醬也是小雛鍋巴自己調的，光是聞香味就覺得太美好

很多洋釀炸雞就是用炸雞去沾著洋釀醬來作呈現

不過小雛鍋巴炸雞秉持著二次加熱的方式來作上色上味，因此熱鍋加熱是一定要的

最後撒上芝麻，增添香氣

洋釀的味道帶點微辣，但是不嗆辣

帶點鹹甜的香味，我覺得這更有吮指般的享受呢

來一個大人味如何？四川椒麻風味真的很厲害，採用著青花椒與大紅袍花椒、還有多種辛香料自己調製成的辣味

辣度恰好很順口，微微刺激讓人更喜歡

我最喜歡那股青花椒與花椒的香氣在皮脆肉嫩的炸雞上，滿是幸福滋味

附上老闆動態炒炸雞~

小雛鍋巴炸雞還有什麼我很推薦呢？

如果你平常跟我一樣不是蘿蔔糕控，那這款蘿蔔糕你一定要試試看！經典蘿蔔糕。45元

我真的一吃超滿意！

這也是小雛鍋巴炸雞嚴選蘿蔔糕

炸的完全不油膩，而且不沾粉去炸，吃到最扎實最實在的蘿蔔糕

一口咬下去那股扎實卻帶有彈性的口感，真的太美好

裡面的鹹香味清香的飄出，完全不會有很膩、或是很無趣的感受！

歐式水耕生菜沙拉。89元

吃了炸雞想要來點清爽？使用真空保鮮盒裝成著溫室水耕生菜保存它的新鮮與口感

多種生菜搭配上玉米、番茄及堅果，豐富又健康！對了，店家還有附上油醋醬，可以自由添加喔

小雛手工漬物三種選擇，每一種都呈現出不同的口感！

海帶帶有一點微辣脆口；木耳帶有彈牙口感，而蘿蔔酸甜之中不帶苦，三種都搭配炸雞剛剛好

手熬鮮菇濃湯。45元

用洋蔥與鮮菇下去熬煮，濃湯之中滿滿的洋蔥香甜滋味與菇香，讓人越喝越喜歡！而且玉米粒超飽滿的

好喝又飽足

炸雞也許常常見到，但是使用柴燒麥芽包覆的炸雞卻是全台首家！搭配上厚工的鍋巴更是讓人覺得新奇又深具特色

多種口感、層次風味都讓人難以忘懷

重點！柴燒麥芽風味香而不黏牙，冷掉吃也很脆！我從台南開回高雄都還是保有它的脆度與嫩口，你就知道這有多強大了吧

跟大家分享小雛鍋巴炸雞！