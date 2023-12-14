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真的是很久沒有吃到這麼有誠意的平價牛排了拉!

雙倍牛肉份量真的超滿足!重點是還不用400元~還搭配螺旋餅皮玉米濃湯，開在松山復興北路小巷弄內

只要到用餐時間真的是坐滿人耶~小資牛排外帶只要100元，真的是讓附近的上班族賺到了

享賀牛排位置

享賀牛排位在復興北路巷弄內，離最近的中山國中捷運站大概走路3分鐘就可以到達

附近公司相當多，附近都是金融銀行業居多，也正好在台北大學商圈附近，算是蠻好到達的一間門市

享賀牛排介紹

遠遠看到這家享賀牛排還以為是來到瀧厚牛排的分店，店內走精緻海軍藍風格，略帶點精緻的裝潢

當初會找到這間牛排店是單純想找看看目前生活圈上有什麼GOOGLE評分高的牛排店

結果真的被我們找到一間評分高吃完也覺得很不錯的台北平價牛排店

享赫說它們100%使用原肉非重組肉，但看到這個價格也沒說很貴，真的會給原肉嗎?

只要內用加購螺旋脆皮濃湯只要45元哦

享賀牛排菜單介紹

主餐除了10盎司沙郎牛排超過450元以上，其他牛排我都覺得價格還可以接受

尤其是雙塊沙朗牛排或著是沙朗牛排搭配雞腿排，根本連300元都不到，簡直划算!

但很多牛排店這種雙片牛排都是給薄的牛排兩片，每次點都很常採雷

但衝著老闆說都使用原塊肉這次就來挑戰看看

店內提供兩款醬料，一個是磨菇醬、一個是黑胡椒醬，用完都還可以再跟店家索取

牛排上桌時是沒有淋任何醬料，所以一上桌後就要趕緊將醬料倒在鐵盤上，以免讓鐵盤上面的麵條跟雞蛋熟透

我真的覺得這間享賀牛排真的很猛!他們給的配餐跟一般牛排店不一樣!!

這個麵條我本來以為是普通的油麵，結果不是

它是義大利麵，沒錯!就是義大利麵~而且份量還是一般店家的兩倍多

猛的是提供的配菜不是簡單的三色豆跟幾朵花椰菜，而是好幾片新鮮的蔬菜

抱歉我不懂菜，沒看錯的話應該是油菜吧(說錯請見諒)

光是配菜的部分就擄獲我好多顆好感度星星

雞腿排+沙朗牛排 260元

主餐的份量更是不容小覷ㄟ~

這次我們點了一個牛排加雞腿排，份量多到得要另外用盤子盛裝

提供的雞腿真的快比我的臉還大!而且享賀牛排的原塊牛排也沒給你開玩笑

真的是一片厚度約0.5公分直徑約15公分的大肉排

一上桌看到這肉品的份量真的讓我們嚇死

翻開肉品的麵條份量也讓我們嚇到~這麼多真的吃的完嗎?

我覺得這間應該是台北大學學生最愛吃的愛店之一，這麼大份量的牛排

根本可以吃一餐抵兩餐，重點是味道還挺讚的

重點是還免服務費!!

雞腿排表皮被烤到金黃酥脆，但裡面的肉質軟嫩多汁，直接單點雞腿排套餐也是可以的!

我們本來以為真的會是很普通的雞腿，但老闆我們錯了

在這邊真的是可以一口肉一口大坨麵條爽吃，不怕沒得吃

雙倍牛排260元

這個雙倍牛排份量也是狂到不行，兩塊牛肉都非常大塊，絕對不是那種可憐的夜市牛排可以比擬

看的出來這個肉品真的不是重組肉，重組肉是不會有這種油脂滿滿的畫面

這個牛排咬起來非常的巨有肉感，重組肉吃起來就粉粉

咀嚼的當下肉汁滿溢嘴裡真的好爽好舒服~很喜歡吃這種品質的牛肉，加上滿滿的義大利麵

吃完整個飽到不行，非常推薦中午來吃一餐，晚餐真的很可能會吃不多或吃不下

自從在瀧厚吃過這種螺旋脆皮濃湯後就對覺得這種脆皮一定是比普通的脆皮還要好吃許多

脆皮的表現上確實滿讚的!但因為主食份量太多，最後沒有完整喝完，著實可惜了點

以這價格跟品質，我敢說這間絕對屌打非常多台北牛排店

想要吃好吃巧又吃飽，又想擺爛不附服務費的話，絕對要用新台幣來好好支持老闆

這麼佛心的店家真的不多，是間絕對會回訪再回訪的一間台北牛排店!簡直薛爛了

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店家/景點資訊

店家名稱：享賀牛排

所在地址：105臺灣台北市松山區復興北路313巷45號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:30

店家電話：02-25462142

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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