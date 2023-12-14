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溪湖糖廠(溪湖鐵道文化園區)-彰化/搭乘懷舊五分車~超人氣伴手禮乳酪蛋糕x冰淇淋也必買!

2023-12-14 21:20:16 潔絲蜜 人氣：111
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：563篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 溪湖鎮

這次來到彰化玩耍，這 溪湖糖廠 也是必訪景點之一，其中搭乘五分車是絕對要來體驗的哦！隨著時代變遷，雖然溪湖糖廠已經停止製糖，但原本載運甘蔗的小火車經改裝後，變身成為觀光五分車，讓遊客們體驗懷舊氛圍；而園區除了糖廠冰淇淋必吃，記得走到對面名店66Cheesecake，有巨無霸彩虹霜淇淋／乳酪蛋糕等，也是著名必買的伴手禮（真的好吃買了不少東西，另獨立一篇文章來介紹它😂😂）詳情請見👇👇

延伸閱讀：66 cheesecake-彰化溪湖/綿密濃郁!北海道起司蛋糕專門店~冰淇淋和餅乾也好吃

溪湖糖廠 | 交通

溪湖糖廠位在彰化溪湖彰水路上，話說明明是著名景點，我們每次回娘家也都是必經彰化，但我們真的都還沒有來過耶😂😂，每次都怕塞車匆匆忙忙趕過彰化，都沒特地繞過來，剛好趁著這次小旅行來玩耍一下。

景點名稱：溪湖糖廠
官網或粉絲團：https://www.taisugar.com.tw/chinese/Attractions_detail.aspx?n=10048&s=125&p=0
電話：04-8852111
地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號
營業時間：08:00–17:00

火車：
       1.搭乘台鐵彰化車站下車，轉搭員林客運彰化站往西螺竹塘(經溪湖)之班車(約1小時1班)在溪湖糖廠門口下車。
       2.搭乘台鐵員林車站下車，轉搭員林客運（往溪湖路線約25分鐘）至溪湖站下，再步行（往埤頭方向約10分鐘）至溪湖糖廠。

高鐵：轉運站搭乘員林客運（往溪湖路線約25分鐘）至溪湖站下車，再步行（往埤頭方向約10分鐘）至溪湖糖廠。

自行開車：北上、南下建議由中山高員林交流道下，往溪湖方向沿148號縣道向溪湖市區前進,到市區外環道十字路口,看見楊仔頭羊肉店(左方)右前方是包子店時,該路口左轉,直行至台糖加油站路口左轉至台19線即可看見溪湖糖廠入口。

搭統聯 : 台北有直達車至溪湖,可在員林客運溪湖站下車，再沿彰水路往南直走約15-20分可達。

溪湖糖廠 | 環境

溪湖糖廠舊名是溪湖製糖所，1946年台糖公司成立後更名為「溪湖糖廠」，在日據時代，蔗糖是台灣很重要的經濟來源，只是在歷經多年後的時代變遷，從2002年結束了製糖產業。
不過舊糖廠也沒有浪費，如今已轉型成為結合糖業文化與觀光休閒的園區，

截取自官網的平面圖，其實整個園區不小，廠區保存完好的製糖產業遺產，包含製糖工廠、木造五分車站、346蒸汽機火車頭、152巡道車及524軌道車與日式宿舍群等，並設有烤肉區、生態池、親子草原及欒樹林等設施。

可惜的是我們抵達時間較晚，有些廠館沒有機會逛到，像這個可愛的車廂造型的湖糖故事屋，大門是鎖上的，不知是否時間太晚已經關閉😅😅。

除了外頭少許舊車廂可拍照，也有這樣的攤商設攤，若有帶著幼兒可以稍微遊樂一下。

來溪湖糖廠除了必吃冰淇淋，也設有紀念品商店，從吃食／農特產／保健品等都有，有時間可以慢慢逛。

溪湖糖廠 | 五分車

不過我們今天行程真的趕XD，明明應該是蠻悠閒的，但因為要配合搭乘五分車的時間，差點趕不上最後一班車次，我們一下車就根本狂奔😂😂。

在搭乘五分車處所旁，是蒸汽火車展示館，原本是鐵道檢車庫。在2008年整修作為蒸汽火車展示館，展示台糖公司早期蒸汽火車頭、機關車、糖廠老照片及鐵道設施等。

終於準備上車啦！這原先是為做為載運甘蔗用的小火車，在糖廠正式走入歷史後也退役，如今在經過轉型改造後，成為觀光彩繪小火車，等等就要坐上它徜徉在田園間了。

座位沒有限定，只要有空位就可以上車，座椅是雙向背靠背，無論坐哪一邊都可以欣賞到田園風光。

火車緩緩啟動，不只是枯燥的坐著，列車長沿途會介紹糖廠及五分車的由來與歷史等，像在聽故事一般頗有趣。
五分車名稱的由來是因為，兩條火車鐵軌的寬度只有國際標準軌距的一半，故稱為五分車，並不是只能坐五分鐘的火車嘿😂😂，事實上整趟來回車程還不短，大約有二.三十分鐘吧XD。

一路上看到純樸的田園景觀覺得好悠閒~很有趣的是，在經過馬路口時，在等火車通過的路人們還會跟你揮手打招呼😂😂。
真是好熱情的城鎮哦XD，應該他們都見多了我們這種觀光客😆，由於小火車開得很慢，又是半開放式，所以可以慢慢跟他們打招呼回禮，真的笑死😂。

經過這個幸福驛站，上頭有可愛的藝術造景，還有個蠻廣大的中央公園，看起來是新穎的共融式遊戲場，現在小朋友都很幸福，全台各地都有這種很棒的公園可以玩耍。

五分車的終點站是草埔，由於車頭要轉向，所以會停留比較多時間——
本來不覺得有什麼，沒想到在火車一停下來，竟然有好多行動攤商蜂擁而上驚呆我😂😂！從橘子／芭樂／蔬菜等水果農產品，還有茶葉蛋／飲料等，根本是行動補給站啊！
由於我們不能下車，這些阿伯阿姨們就這樣拉著推車來回走動叫賣，還有這樣的經營模式覺得神奇，這也是糖廠帶動附近居民的另一項商機吧XD。

最後回程離開前，記得要來買個冰淇淋啊！溪湖糖廠採用自營牧場現擠的鮮奶，味道好濃郁，每一口都是濃濃奶香而不甜膩，真的必買好好吃~

溪湖糖廠 | 66Cheesecake

要說溪湖糖廠的知名伴手禮，就是這家66Cheesecake，以北海道十勝牧場的鮮乳製作，每一樣都是招牌XD，其中乳酪蛋糕更是必買，非常濃郁綿密超好吃。

延伸閱讀：66 cheesecake-彰化溪湖/綿密濃郁!北海道起司蛋糕專門店~冰淇淋和餅乾也好吃

若是要走網美浮誇系，那就來支彩虹霜淇淋吧！無比巨大超好拍，雖然價格貴貴的😌😌，不過絕對吸睛XD。

店裡店外都有場景可以盡情美拍😂😂，雖然趕著上車走下一個行程，不過還是要拍好拍滿XD。

另外這三明治冰淇淋我個人也覺得蠻好吃的，基本上66Cheesecake的商品真的無雷，就是價格不太親民😂😂。
本來逛糖廠的當天因時間太趕，幾乎都沒買什麼，回桃園之後朋友又想吃XD，就又一起團購湊滿免運😆，就開箱了幾樣有購買的東西，有興趣的朋友可以參考👇👇

延伸閱讀：66 cheesecake-彰化溪湖/綿密濃郁!北海道起司蛋糕專門店~冰淇淋和餅乾也好吃

景點資訊

景點名稱：溪湖糖廠
官網或粉絲團：https://www.taisugar.com.tw/chinese/Attractions_detail.aspx?n=10048&s=125&p=0
電話：04-8852111
地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號
營業時間：08:00–17:00

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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