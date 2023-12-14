這次來到彰化玩耍，這 溪湖糖廠 也是必訪景點之一，其中搭乘五分車是絕對要來體驗的哦！隨著時代變遷，雖然溪湖糖廠已經停止製糖，但原本載運甘蔗的小火車經改裝後，變身成為觀光五分車，讓遊客們體驗懷舊氛圍；而園區除了糖廠冰淇淋必吃，記得走到對面名店66Cheesecake，有巨無霸彩虹霜淇淋／乳酪蛋糕等，也是著名必買的伴手禮（真的好吃買了不少東西，另獨立一篇文章來介紹它😂😂）詳情請見👇👇

延伸閱讀：66 cheesecake-彰化溪湖/綿密濃郁!北海道起司蛋糕專門店~冰淇淋和餅乾也好吃

溪湖糖廠 | 交通

溪湖糖廠位在彰化溪湖彰水路上，話說明明是著名景點，我們每次回娘家也都是必經彰化，但我們真的都還沒有來過耶😂😂，每次都怕塞車匆匆忙忙趕過彰化，都沒特地繞過來，剛好趁著這次小旅行來玩耍一下。

景點名稱：溪湖糖廠

官網或粉絲團：https://www.taisugar.com.tw/chinese/Attractions_detail.aspx?n=10048&s=125&p=0

電話：04-8852111

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號

營業時間：08:00–17:00

火車：

1.搭乘台鐵彰化車站下車，轉搭員林客運彰化站往西螺竹塘(經溪湖)之班車(約1小時1班)在溪湖糖廠門口下車。

2.搭乘台鐵員林車站下車，轉搭員林客運（往溪湖路線約25分鐘）至溪湖站下，再步行（往埤頭方向約10分鐘）至溪湖糖廠。

高鐵：轉運站搭乘員林客運（往溪湖路線約25分鐘）至溪湖站下車，再步行（往埤頭方向約10分鐘）至溪湖糖廠。

自行開車：北上、南下建議由中山高員林交流道下，往溪湖方向沿148號縣道向溪湖市區前進,到市區外環道十字路口,看見楊仔頭羊肉店(左方)右前方是包子店時,該路口左轉,直行至台糖加油站路口左轉至台19線即可看見溪湖糖廠入口。

搭統聯 : 台北有直達車至溪湖,可在員林客運溪湖站下車，再沿彰水路往南直走約15-20分可達。

溪湖糖廠 | 環境

溪湖糖廠舊名是溪湖製糖所，1946年台糖公司成立後更名為「溪湖糖廠」，在日據時代，蔗糖是台灣很重要的經濟來源，只是在歷經多年後的時代變遷，從2002年結束了製糖產業。

不過舊糖廠也沒有浪費，如今已轉型成為結合糖業文化與觀光休閒的園區，

截取自官網的平面圖，其實整個園區不小，廠區保存完好的製糖產業遺產，包含製糖工廠、木造五分車站、346蒸汽機火車頭、152巡道車及524軌道車與日式宿舍群等，並設有烤肉區、生態池、親子草原及欒樹林等設施。

可惜的是我們抵達時間較晚，有些廠館沒有機會逛到，像這個可愛的車廂造型的湖糖故事屋，大門是鎖上的，不知是否時間太晚已經關閉😅😅。

除了外頭少許舊車廂可拍照，也有這樣的攤商設攤，若有帶著幼兒可以稍微遊樂一下。

來溪湖糖廠除了必吃冰淇淋，也設有紀念品商店，從吃食／農特產／保健品等都有，有時間可以慢慢逛。

溪湖糖廠 | 五分車

不過我們今天行程真的趕XD，明明應該是蠻悠閒的，但因為要配合搭乘五分車的時間，差點趕不上最後一班車次，我們一下車就根本狂奔😂😂。

在搭乘五分車處所旁，是蒸汽火車展示館，原本是鐵道檢車庫。在2008年整修作為蒸汽火車展示館，展示台糖公司早期蒸汽火車頭、機關車、糖廠老照片及鐵道設施等。

終於準備上車啦！這原先是為做為載運甘蔗用的小火車，在糖廠正式走入歷史後也退役，如今在經過轉型改造後，成為觀光彩繪小火車，等等就要坐上它徜徉在田園間了。

座位沒有限定，只要有空位就可以上車，座椅是雙向背靠背，無論坐哪一邊都可以欣賞到田園風光。

火車緩緩啟動，不只是枯燥的坐著，列車長沿途會介紹糖廠及五分車的由來與歷史等，像在聽故事一般頗有趣。

五分車名稱的由來是因為，兩條火車鐵軌的寬度只有國際標準軌距的一半，故稱為五分車，並不是只能坐五分鐘的火車嘿😂😂，事實上整趟來回車程還不短，大約有二.三十分鐘吧XD。

一路上看到純樸的田園景觀覺得好悠閒~很有趣的是，在經過馬路口時，在等火車通過的路人們還會跟你揮手打招呼😂😂。

真是好熱情的城鎮哦XD，應該他們都見多了我們這種觀光客😆，由於小火車開得很慢，又是半開放式，所以可以慢慢跟他們打招呼回禮，真的笑死😂。

經過這個幸福驛站，上頭有可愛的藝術造景，還有個蠻廣大的中央公園，看起來是新穎的共融式遊戲場，現在小朋友都很幸福，全台各地都有這種很棒的公園可以玩耍。

五分車的終點站是草埔，由於車頭要轉向，所以會停留比較多時間——

本來不覺得有什麼，沒想到在火車一停下來，竟然有好多行動攤商蜂擁而上驚呆我😂😂！從橘子／芭樂／蔬菜等水果農產品，還有茶葉蛋／飲料等，根本是行動補給站啊！

由於我們不能下車，這些阿伯阿姨們就這樣拉著推車來回走動叫賣，還有這樣的經營模式覺得神奇，這也是糖廠帶動附近居民的另一項商機吧XD。

最後回程離開前，記得要來買個冰淇淋啊！溪湖糖廠採用自營牧場現擠的鮮奶，味道好濃郁，每一口都是濃濃奶香而不甜膩，真的必買好好吃~

溪湖糖廠 | 66Cheesecake

要說溪湖糖廠的知名伴手禮，就是這家66Cheesecake，以北海道十勝牧場的鮮乳製作，每一樣都是招牌XD，其中乳酪蛋糕更是必買，非常濃郁綿密超好吃。

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若是要走網美浮誇系，那就來支彩虹霜淇淋吧！無比巨大超好拍，雖然價格貴貴的😌😌，不過絕對吸睛XD。

店裡店外都有場景可以盡情美拍😂😂，雖然趕著上車走下一個行程，不過還是要拍好拍滿XD。

另外這三明治冰淇淋我個人也覺得蠻好吃的，基本上66Cheesecake的商品真的無雷，就是價格不太親民😂😂。

本來逛糖廠的當天因時間太趕，幾乎都沒買什麼，回桃園之後朋友又想吃XD，就又一起團購湊滿免運😆，就開箱了幾樣有購買的東西，有興趣的朋友可以參考👇👇

延伸閱讀：66 cheesecake-彰化溪湖/綿密濃郁!北海道起司蛋糕專門店~冰淇淋和餅乾也好吃

景點資訊

景點名稱：溪湖糖廠

官網或粉絲團：https://www.taisugar.com.tw/chinese/Attractions_detail.aspx?n=10048&s=125&p=0

電話：04-8852111

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號

營業時間：08:00–17:00

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