為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園中壢｜尋味麵舖，美味文青小店。（中壢美食/中壢高中校園美食）

桃園中壢｜尋味麵舖，美味文青小店。（中壢美食/中壢高中校園美食）

2023-12-14 21:25:06 快樂雲 人氣：105
share
窩客好文

快樂雲

發表篇數：404篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：尋味麵舖
phone03-4914-118
place桃園市中壢區中央西路二段265號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
尋味麵舖 牛肉麵 

這是一間皮皮帶我去的店（笑）

因為是學校的阿姨說自已的兒子開了一間店「尋味麵舖」，

還拿了菜單給我們，

要我們有機會去吃吃看

尋味麵舖 捲餅 

之前，我們曾吃過阿姨做的炒米粉，很好吃；

我想，該找個機會去吃吃看，

尋味麵舖 紅糟肉飯

也就這樣，近期我們還去吃了兩次

新開幕不久的小店生意還挺不錯的

尋味麵舖 | 牛肉麵。拌麵。雞湯

地址：320桃園市中壢區中央西路二段265號

尋味麵舖 菜單

電話：034914118

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30

店休日：星期三

尋味麵舖」在中壢高中對面，

郵局旁，這也吸引了不少學生造訪

第一次造訪時，我們選擇的多以麵食為主，

第二次，選的是飯類跟捲餅。

截然不同的食物，都挺好吃的。

第一次吃的是川蜀紅燒牛肉麵（NT160元）

上桌時，牛肉麵裡頭放著節瓜，

這樣的搭配是第一次看到

湯頭算是清爽，也不會過於油膩，

帶著微甜的湯頭，讓人一口喝一口停不下來；

這裡的麵條煮得也Ｑ彈有嚼勁，是自己喜歡的硬度。

肉用的是切片的牛腱肉，滋味還可以，

也不會過於乾硬。

桌上還有提煉好的牛油，

可以更添風味；

尋味麵舖 椒麻皮蛋擔擔麵

椒麻皮蛋擔擔麵（NT90元）

這味道像極了我們最近常買的椒麻皮蛋醬，

麵條依舊是挺有口感的，

且這麵條表面也能將醬汁給吸附均勻，

這是一碗好吃的麵，

相信喜歡皮蛋的朋友們，一定會喜歡的呦

點了小菜花生也好吃，

這讓我想起了段純真停賣的滷花生，

雖說味道上淡了一些，但也相當入味，喜歡；

我想，我可以因為這個滷花生而一再造訪（笑）

第二次，當然連想都不想的又點嚕

還點了滷豆乾、滷蛋跟海帶，

豆乾也是入味，但海帶也就一般般嚕

之後，我們很快的又再次造訪

尋味麵舖 陳釀紅糟肉飯

點的是陳釀紅糟肉飯（NT95元）

這據說也是店內的人氣餐飲，

擺盤帶有一點日式風情，

除了紅糟肉外還附上了黃金泡菜跟小黃瓜，

兩樣搭配的小菜都好吃，爽口。

經典手切滷肉飯（NT40元）

這肉醬也是有點微甜，搭配上黃金泡菜，味道挺相稱的

這滷肉醬汁味道香，看似肥而不膩的肉燥，

還挺對味的，只可惜醬汁有點少（笑）

對了，忘了說這裡的「飯」煮得挺不錯的呦

上次吃牛肉麵，就沒特別點湯，

這次點了雞湯鮮蝦餛飩（NT100元）

嗯，上桌時，我們皮皮彼此對看說：「這有點小....。」

哈哈哈，裡頭兩個餛飩，兩塊雞肉

這湯頭還不錯，這味道也不錯，

不過，這份量....很不中壢，有點小，

但還挺好吃的呦（笑）

尋味麵舖  香蘋牛肉捲餅

等了一會後，香蘋牛肉捲餅（NT130元）

這看起來挺大份的，貼心切成四塊，用叉子串好，方便入口，

這跟印象中的捲餅有點不同，

餅皮比較像是抓餅的口感（厚）

入口可以吃到新鮮蘋果丁，

裡頭的牛肉是牛腱切片，加上微甜的醬汁，

相信是大家都喜歡的味道。

捲餅中還搭配了梅漬小番茄

這好吃（笑）

搭配捲餅也能微去油解膩

這次點了豆乾、油豆腐有滷得入味，

所以下次應該還會再點。

兩次都有點清燙季節時蔬（NT40元）

上次是地瓜葉，份量超多，誠意十足，

我跟皮皮還開玩笑說，這不會是自己家種的吧？！

上頭澆淋上紅蔥頭的滷汁，還不錯吃

這次的時蔬是大陸妹，份量較上次少了不少，

味道也是好吃

尋味麵舖」整體來說味道不錯，

算是我們生活日常可以常吃的小店；

紀錄一下，分享給大家，

生意也還算不錯，希望能一直堅持品質哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FBhappycloud IG INSTAGRAM

按個讚，大家一起在全世界打卡




檢舉
share
chevron_left

礁溪早午餐｜科科家，文青早午餐店，手做厚牛肉
延伸閱讀

【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

快樂雲

發表篇數：404篇

前廣告人(外商廣告代理商資深業務總監) 、旅遊部落客、旅遊作家、專業策展人、廣播節目主持人；ITF台北國際旅展榮譽公民記者、旅展評審、YAHOO旅遊摩人…等。出版著作有「快樂居遊舊金山」、「快樂 創造 童話丹麥」、「發現那麼美的台灣,娜娜＊角落遇到愛」(繁體+簡體版)，曾受國內電視廣播媒體邀約，上節目分享旅行；國內、外旅遊分享作品散見於時報周刊、行遍天下、立榮航空機上刊物…等。 旅行．讓生活更快樂美好，身心更健康豐富。信仰「生命就該浪費在美好的事物上」，自己也正是以此為生活目標開心過日，早已將「旅遊」訂為終身生活目標。坐而言不如起而行，世界趴趴走十餘國，希望透過部落格的世界用鏡頭與文字帶領不能出門玩耍的朋友們也能體會生活中美好的事物。 不能流浪的日子,在城市中發呆(快樂雲愛旅遊) http://happycloud2013.blogspot.tw/
作者的其它文章
同類據點
286手工水餃 照片

286手工水餃

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
良泉小吃 照片

良泉小吃

4.55 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
老大秋牛肉麵 照片

老大秋牛肉麵

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市蘆竹區
港島主麵桃園店 照片

港島主麵桃園店

0.00 (0人評鑑)

區域：桃園市
匾十堂中壢大同店 照片

匾十堂中壢大同店

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up