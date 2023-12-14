|尋味麵舖 牛肉麵
這是一間皮皮帶我去的店（笑）
因為是學校的阿姨說自已的兒子開了一間店「尋味麵舖」，
還拿了菜單給我們，
要我們有機會去吃吃看
|尋味麵舖 捲餅
之前，我們曾吃過阿姨做的炒米粉，很好吃；
我想，該找個機會去吃吃看，
|尋味麵舖 紅糟肉飯
也就這樣，近期我們還去吃了兩次
新開幕不久的小店生意還挺不錯的
尋味麵舖 | 牛肉麵。拌麵。雞湯
地址：320桃園市中壢區中央西路二段265號
|尋味麵舖 菜單
電話：034914118
營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30
店休日：星期三
「尋味麵舖」在中壢高中對面，
郵局旁，這也吸引了不少學生造訪
第一次造訪時，我們選擇的多以麵食為主，
第二次，選的是飯類跟捲餅。
截然不同的食物，都挺好吃的。
第一次吃的是川蜀紅燒牛肉麵（NT160元）
上桌時，牛肉麵裡頭放著節瓜，
這樣的搭配是第一次看到
湯頭算是清爽，也不會過於油膩，
帶著微甜的湯頭，讓人一口喝一口停不下來；
這裡的麵條煮得也Ｑ彈有嚼勁，是自己喜歡的硬度。
肉用的是切片的牛腱肉，滋味還可以，
也不會過於乾硬。
桌上還有提煉好的牛油，
可以更添風味；
|尋味麵舖 椒麻皮蛋擔擔麵
椒麻皮蛋擔擔麵（NT90元）
這味道像極了我們最近常買的椒麻皮蛋醬，
麵條依舊是挺有口感的，
且這麵條表面也能將醬汁給吸附均勻，
這是一碗好吃的麵，
相信喜歡皮蛋的朋友們，一定會喜歡的呦
點了小菜花生也好吃，
這讓我想起了段純真停賣的滷花生，
雖說味道上淡了一些，但也相當入味，喜歡；
我想，我可以因為這個滷花生而一再造訪（笑）
第二次，當然連想都不想的又點嚕
還點了滷豆乾、滷蛋跟海帶，
豆乾也是入味，但海帶也就一般般嚕
之後，我們很快的又再次造訪
|尋味麵舖 陳釀紅糟肉飯
點的是陳釀紅糟肉飯（NT95元）
這據說也是店內的人氣餐飲，
擺盤帶有一點日式風情，
除了紅糟肉外還附上了黃金泡菜跟小黃瓜，
兩樣搭配的小菜都好吃，爽口。
經典手切滷肉飯（NT40元）
這肉醬也是有點微甜，搭配上黃金泡菜，味道挺相稱的
這滷肉醬汁味道香，看似肥而不膩的肉燥，
還挺對味的，只可惜醬汁有點少（笑）
對了，忘了說這裡的「飯」煮得挺不錯的呦
上次吃牛肉麵，就沒特別點湯，
這次點了雞湯鮮蝦餛飩（NT100元）
嗯，上桌時，我們皮皮彼此對看說：「這有點小....。」
哈哈哈，裡頭兩個餛飩，兩塊雞肉
這湯頭還不錯，這味道也不錯，
不過，這份量....很不中壢，有點小，
但還挺好吃的呦（笑）
|尋味麵舖 香蘋牛肉捲餅
等了一會後，香蘋牛肉捲餅（NT130元）
這看起來挺大份的，貼心切成四塊，用叉子串好，方便入口，
這跟印象中的捲餅有點不同，
餅皮比較像是抓餅的口感（厚）
入口可以吃到新鮮蘋果丁，
裡頭的牛肉是牛腱切片，加上微甜的醬汁，
相信是大家都喜歡的味道。
捲餅中還搭配了梅漬小番茄，
這好吃（笑）
搭配捲餅也能微去油解膩
這次點了豆乾、油豆腐有滷得入味，
所以下次應該還會再點。
兩次都有點清燙季節時蔬（NT40元），
上次是地瓜葉，份量超多，誠意十足，
我跟皮皮還開玩笑說，這不會是自己家種的吧？！
上頭澆淋上紅蔥頭的滷汁，還不錯吃
這次的時蔬是大陸妹，份量較上次少了不少，
味道也是好吃
「尋味麵舖」整體來說味道不錯，
算是我們生活日常可以常吃的小店；
紀錄一下，分享給大家，
生意也還算不錯，希望能一直堅持品質哦！！
...............................吃喝玩樂，沒有終點
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