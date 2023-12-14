尋味麵舖 牛肉麵

這是一間皮皮帶我去的店（笑）

因為是學校的阿姨說自已的兒子開了一間店「尋味麵舖」，

還拿了菜單給我們，

要我們有機會去吃吃看

尋味麵舖 捲餅

之前，我們曾吃過阿姨做的炒米粉，很好吃；

我想，該找個機會去吃吃看，

尋味麵舖 紅糟肉飯

也就這樣，近期我們還去吃了兩次

新開幕不久的小店生意還挺不錯的

尋味麵舖 | 牛肉麵。拌麵。雞湯

地址：320桃園市中壢區中央西路二段265號

尋味麵舖 菜單

電話：034914118

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30

店休日：星期三

「尋味麵舖」在中壢高中對面，

郵局旁，這也吸引了不少學生造訪

第一次造訪時，我們選擇的多以麵食為主，

第二次，選的是飯類跟捲餅。

截然不同的食物，都挺好吃的。

第一次吃的是川蜀紅燒牛肉麵（NT160元）

上桌時，牛肉麵裡頭放著節瓜，

這樣的搭配是第一次看到

湯頭算是清爽，也不會過於油膩，

帶著微甜的湯頭，讓人一口喝一口停不下來；

這裡的麵條煮得也Ｑ彈有嚼勁，是自己喜歡的硬度。

肉用的是切片的牛腱肉，滋味還可以，

也不會過於乾硬。

桌上還有提煉好的牛油，

可以更添風味；

尋味麵舖 椒麻皮蛋擔擔麵

椒麻皮蛋擔擔麵（NT90元）

這味道像極了我們最近常買的椒麻皮蛋醬，

麵條依舊是挺有口感的，

且這麵條表面也能將醬汁給吸附均勻，

這是一碗好吃的麵，

相信喜歡皮蛋的朋友們，一定會喜歡的呦

點了小菜花生也好吃，

這讓我想起了段純真停賣的滷花生，

雖說味道上淡了一些，但也相當入味，喜歡；

我想，我可以因為這個滷花生而一再造訪（笑）

第二次，當然連想都不想的又點嚕

還點了滷豆乾、滷蛋跟海帶，

豆乾也是入味，但海帶也就一般般嚕

之後，我們很快的又再次造訪

尋味麵舖 陳釀紅糟肉飯

點的是陳釀紅糟肉飯（NT95元）

這據說也是店內的人氣餐飲，

擺盤帶有一點日式風情，

除了紅糟肉外還附上了黃金泡菜跟小黃瓜，

兩樣搭配的小菜都好吃，爽口。

經典手切滷肉飯（NT40元）

這肉醬也是有點微甜，搭配上黃金泡菜，味道挺相稱的

這滷肉醬汁味道香，看似肥而不膩的肉燥，

還挺對味的，只可惜醬汁有點少（笑）

對了，忘了說這裡的「飯」煮得挺不錯的呦

上次吃牛肉麵，就沒特別點湯，

這次點了雞湯鮮蝦餛飩（NT100元）

嗯，上桌時，我們皮皮彼此對看說：「這有點小....。」

哈哈哈，裡頭兩個餛飩，兩塊雞肉

這湯頭還不錯，這味道也不錯，

不過，這份量....很不中壢，有點小，

但還挺好吃的呦（笑）

尋味麵舖 香蘋牛肉捲餅

等了一會後，香蘋牛肉捲餅（NT130元）

這看起來挺大份的，貼心切成四塊，用叉子串好，方便入口，

這跟印象中的捲餅有點不同，

餅皮比較像是抓餅的口感（厚）

入口可以吃到新鮮蘋果丁，

裡頭的牛肉是牛腱切片，加上微甜的醬汁，

相信是大家都喜歡的味道。

捲餅中還搭配了梅漬小番茄，

這好吃（笑）

搭配捲餅也能微去油解膩

這次點了豆乾、油豆腐有滷得入味，

所以下次應該還會再點。

兩次都有點清燙季節時蔬（NT40元），

上次是地瓜葉，份量超多，誠意十足，

我跟皮皮還開玩笑說，這不會是自己家種的吧？！

上頭澆淋上紅蔥頭的滷汁，還不錯吃

這次的時蔬是大陸妹，份量較上次少了不少，

味道也是好吃

「尋味麵舖」整體來說味道不錯，

算是我們生活日常可以常吃的小店；

紀錄一下，分享給大家，

生意也還算不錯，希望能一直堅持品質哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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