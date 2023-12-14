為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [桃園美食] 燒桶子 統領店｜桃園統領燒肉／韓式料理推薦！韓國烤肉雙人套餐只要999元！

[桃園美食] 燒桶子 統領店｜桃園統領燒肉／韓式料理推薦！韓國烤肉雙人套餐只要999元！

2023-12-14 21:25:07 Catalina旅遊小筆記 人氣：111
share
窩客好文

Catalina旅遊小筆記

發表篇數：204篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：燒桶子 韓式烤肉 桃園統領店
phone03-3318-198
place桃園市桃園區中正路61號5樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

內容目錄

今天來到我的愛店韓式料理韓國烤肉專賣店「燒桶子」，燒桶子 桃園統領店全新開幕，位在百貨公司五樓，擁有大面玻璃窗採光，超棒視野如同景觀餐廳般浪漫，非常適合情侶約會、公司聚餐、家庭一起來吃飯。喜歡韓式料理的朋友們，燒桶子統領店是我心目中最愛的桃園韓國烤肉！推薦大家一定要來試試喔！

▶️ 燒桶子韓式烤肉｜宏匯廣場美食推薦「平價韓式烤肉」小菜冰棒吃到飽！

燒桶子是我超喜歡的韓式料理，將韓國烤肉從韓國完整復刻到台灣，免出國就能吃到美味的韓式料理，真的太幸福了呀！重點是CP值超高，雙人套餐只要999元，主打正宗韓國烤肉韓式料理韓式炸雞讓你一次滿足！記得提前訂位，每到假日可是一位難求。

燒桶子 統領店｜店內環境介紹

燒桶子統領店的用餐環境很美，大面的玻璃窗，當陽光灑落看起來超級美，根本就是網美店的環境，座位寬敞不擁擠，雖然是燒肉店，但是完全沒有煙霧瀰漫，空氣清新沒有油膩感，女孩們你們一定會喜歡這個環境的！喜歡大啖韓式美食卻沒辦法衝韓國，來燒桶子解解饞吧！

燒桶子 統領店｜桃園統領最美韓式料理！

燒桶子統領店可以說是我吃過最美的韓式料理了！跟姐妹最喜歡約燒桶子用餐，在玻璃窗前吃燒肉聊是非！特色的韓式燒烤爐，跟傳統的燒烤真的很不一樣，非常有特色！燒桶子的擺盤也很用心，雙人套餐好澎湃！

燒桶子 統領店｜韓國烤肉999元雙人套餐

燒桶子統領店推出三款高CP雙人套餐「殺雞用牛刀、雞豬必叫、請問有魚嗎」，最低只要999元很划算喔！套餐中不只有烤肉，還會附韓式豆腐鍋、韓式小菜、麻油拌飯，我推薦大家加購150元升級，可以吃到部隊鍋！

韓式小菜

首先上桌的是今日的韓式小菜，包含泡菜、柚子蘿蔔、海帶芽。

厚切四色豬五花

韓式烤肉當然要吃五花肉，四色五花肉一次可以吃到四種口味，豪邁的五花肉一經燒烤，濃郁的豬油香立刻竄出來，長長一條的豬五花、厚度扎實，烤到表皮烙上金黃焦脆，再配上清爽生菜與辣醬直接入口，只能用過癮來形容。

戰斧豬排

戰斧豬排很大很大一支，直接下去燒烤，看了就口水直流，真的太幸福了！推薦大家一定要加點喔！

牛五花／板腱牛

我今天點的套餐是「請問有魚嗎」，肉品包含厚切四色豬五花、牛五花、板腱牛，雞豬牛海鮮一次滿足，很適合大食量的人，肉肉吃爽爽！肉盤中的牛五花油脂較多，吃起來Ｑ彈軟嫩，我超喜歡～我們家老爺喜歡板腱牛，較瘦的牛肉更能吃到牛肉的香氣！

燒桶子統領店的烤爐超特別！就是這個看起來很高科技的烤爐，很容易就烤熟又不會煙霧瀰漫也不太會烤焦，而且也不會有油噴來噴去，中間還有一個洞讓油自己留下去，最厲害的是這個烤爐的烤盤會自動轉轉轉，讓肉品可以更受熱均勻，想分食也不用夾子伸很遠，直接等肉肉轉過來就可以囉！

套餐中有附包肉生菜，韓式烤肉最正宗的吃法，就是包肉生菜囉！生菜夾入好吃的肉片，再放入韓式泡菜，清爽美味不油膩！

海鮮盤

我們的套餐包含一份海鮮盤，裡面有六隻蝦子和兩顆扇貝，海鮮吃起來挺新鮮，烤扇貝超香超好吃，一人吃一顆還意猶未盡呢！

麻油拌飯

麻油拌飯的麻油香好驚艷，加入韓國海苔拌一拌，讓不愛吃米飯的我一個人吃掉一大碗公，老爺坐在對面都直呼「這碗飯有什麼魔力呀！」，回家後還自製麻油拌飯＋海苔，完全愛上了！

部隊鍋

套餐中有包含一份韓式豆腐鍋，也可以加價150元升級部隊鍋、辣牛肉鍋，超愛吃韓式部隊鍋的我馬上升級，部隊鍋裡面的料超多，韓國泡麵配上起司真的是人間美味，泡菜辣味湯頭很好喝～

韓式炸雞

最後介紹套餐中的韓式炸雞，這是「請問有魚嗎」套餐中才有的品項，肌肉裡面還很嫩很多汁，上面的韓式辣醬是精髓，非常道地美味！推薦點其他套餐的人，也可以自己加點喔！

燒桶子 統領店｜用餐心得

想吃韓國烤肉嗎？趕緊預約燒桶子吃韓國燒肉吧！每次來到燒桶子用餐，我都覺得吃得好幸福，超澎湃的一整桌，除了韓國烤肉還能吃到韓式炸雞、部隊鍋、豆腐鍋的等韓國道地美食，而且價位合理吃的無負擔！

燒桶子 統領店｜店家資訊

燒桶子 統領店
地址：桃園市桃園區中正路61號5樓
電話：(03) 3318198
營業時間：
週日-週四｜11:00 – 21:30
週五-週六｜11:00 – 22:00

FB粉絲團
官方網站
INSTAGRAM
LINE@官方帳號（每月五號發送好友專屬優惠券）

燒桶子 統領店｜MENU菜單

燒桶子 統領店｜分店資訊

燒桶子 統領店｜最新活動資訊

烤肉 Challenge！免費吃「燒桶子雙人套餐」

▲ 活動辦法：
☛ 即日起只要拍下你在燒桶子統領店的「最佳烤肉畫面」上傳至抖音或IG，並標記“燒桶子韓食烤肉”就有機會免費吃「燒桶子雙人套餐」！

☛ 內 容：自由發揮拍攝 10 – 60 秒短影片，該影片按讚數＋分享數加總最高者獲獎！需同時「追蹤」燒桶子。 

☛ 獎 項：每月送3組
11-01月的得獎者統一於2024年2月1日公布！
一定要記得TAG「燒桶子 韓食烤肉」
TikTok：@zexgroup888 / ＩＧ：＠sittingkoreanfood  

☛ 時 間：即日起至2024年1月31日 11:59pm止
檢舉
share
chevron_left

[板橋美食]釜山順豆腐板橋店｜耶誕城必吃！板橋
延伸閱讀

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)

||吃。花蓮|| 幸福食客 漂亮庭園精緻好吃的中式套餐

 lovecala
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

Catalina旅遊小筆記

發表篇數：204篇

我是部落客Catalina Blog🔎 Catalina旅遊小筆記 FB粉絲頁🔎 Catalina旅遊小筆記 IG🔎 @catalina_dreamer

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
燒桶子 韓食烤肉 桃園統領店 照片

燒桶子 韓食烤肉 桃園統領店

4.70 (2人評鑑)

區域：桃園市桃園區
半半熱狗 照片

半半熱狗

4.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
韓奶奶韓式滷味（中原加盟店） 照片

韓奶奶韓式滷味（中原加盟店）

4.53 (3人評鑑)

區域：桃園市中壢區
哈路韓食 하루한식 照片

哈路韓食 하루한식

4.05 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
178 cafe 一起吧咖啡 照片

178 cafe 一起吧咖啡

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up