內容目錄

今天來到我的愛店韓式料理韓國烤肉專賣店「燒桶子」，燒桶子 桃園統領店全新開幕，位在百貨公司五樓，擁有大面玻璃窗採光，超棒視野如同景觀餐廳般浪漫，非常適合情侶約會、公司聚餐、家庭一起來吃飯。喜歡韓式料理的朋友們，燒桶子統領店是我心目中最愛的桃園韓國烤肉！推薦大家一定要來試試喔！

▶️ 燒桶子韓式烤肉｜宏匯廣場美食推薦「平價韓式烤肉」小菜冰棒吃到飽！

燒桶子是我超喜歡的韓式料理，將韓國烤肉從韓國完整復刻到台灣，免出國就能吃到美味的韓式料理，真的太幸福了呀！重點是CP值超高，雙人套餐只要999元，主打正宗韓國烤肉、韓式料理、韓式炸雞讓你一次滿足！記得提前訂位，每到假日可是一位難求。

燒桶子 統領店｜店內環境介紹

燒桶子統領店的用餐環境很美，大面的玻璃窗，當陽光灑落看起來超級美，根本就是網美店的環境，座位寬敞不擁擠，雖然是燒肉店，但是完全沒有煙霧瀰漫，空氣清新沒有油膩感，女孩們你們一定會喜歡這個環境的！喜歡大啖韓式美食卻沒辦法衝韓國，來燒桶子解解饞吧！

燒桶子 統領店｜桃園統領最美韓式料理！

燒桶子統領店可以說是我吃過最美的韓式料理了！跟姐妹最喜歡約燒桶子用餐，在玻璃窗前吃燒肉聊是非！特色的韓式燒烤爐，跟傳統的燒烤真的很不一樣，非常有特色！燒桶子的擺盤也很用心，雙人套餐好澎湃！

燒桶子 統領店｜韓國烤肉999元雙人套餐

燒桶子統領店推出三款高CP雙人套餐「殺雞用牛刀、雞豬必叫、請問有魚嗎」，最低只要999元很划算喔！套餐中不只有烤肉，還會附韓式豆腐鍋、韓式小菜、麻油拌飯，我推薦大家加購150元升級，可以吃到部隊鍋！

韓式小菜

首先上桌的是今日的韓式小菜，包含泡菜、柚子蘿蔔、海帶芽。

厚切四色豬五花

韓式烤肉當然要吃五花肉，四色五花肉一次可以吃到四種口味，豪邁的五花肉一經燒烤，濃郁的豬油香立刻竄出來，長長一條的豬五花、厚度扎實，烤到表皮烙上金黃焦脆，再配上清爽生菜與辣醬直接入口，只能用過癮來形容。

戰斧豬排

戰斧豬排很大很大一支，直接下去燒烤，看了就口水直流，真的太幸福了！推薦大家一定要加點喔！

牛五花／板腱牛

我今天點的套餐是「請問有魚嗎」，肉品包含厚切四色豬五花、牛五花、板腱牛，雞豬牛海鮮一次滿足，很適合大食量的人，肉肉吃爽爽！肉盤中的牛五花油脂較多，吃起來Ｑ彈軟嫩，我超喜歡～我們家老爺喜歡板腱牛，較瘦的牛肉更能吃到牛肉的香氣！

燒桶子統領店的烤爐超特別！就是這個看起來很高科技的烤爐，很容易就烤熟又不會煙霧瀰漫也不太會烤焦，而且也不會有油噴來噴去，中間還有一個洞讓油自己留下去，最厲害的是這個烤爐的烤盤會自動轉轉轉，讓肉品可以更受熱均勻，想分食也不用夾子伸很遠，直接等肉肉轉過來就可以囉！

套餐中有附包肉生菜，韓式烤肉最正宗的吃法，就是包肉生菜囉！生菜夾入好吃的肉片，再放入韓式泡菜，清爽美味不油膩！

海鮮盤

我們的套餐包含一份海鮮盤，裡面有六隻蝦子和兩顆扇貝，海鮮吃起來挺新鮮，烤扇貝超香超好吃，一人吃一顆還意猶未盡呢！

麻油拌飯

麻油拌飯的麻油香好驚艷，加入韓國海苔拌一拌，讓不愛吃米飯的我一個人吃掉一大碗公，老爺坐在對面都直呼「這碗飯有什麼魔力呀！」，回家後還自製麻油拌飯＋海苔，完全愛上了！

部隊鍋

套餐中有包含一份韓式豆腐鍋，也可以加價150元升級部隊鍋、辣牛肉鍋，超愛吃韓式部隊鍋的我馬上升級，部隊鍋裡面的料超多，韓國泡麵配上起司真的是人間美味，泡菜辣味湯頭很好喝～

韓式炸雞

最後介紹套餐中的韓式炸雞，這是「請問有魚嗎」套餐中才有的品項，肌肉裡面還很嫩很多汁，上面的韓式辣醬是精髓，非常道地美味！推薦點其他套餐的人，也可以自己加點喔！

燒桶子 統領店｜用餐心得

想吃韓國烤肉嗎？趕緊預約燒桶子吃韓國燒肉吧！每次來到燒桶子用餐，我都覺得吃得好幸福，超澎湃的一整桌，除了韓國烤肉還能吃到韓式炸雞、部隊鍋、豆腐鍋的等韓國道地美食，而且價位合理吃的無負擔！

燒桶子 統領店｜店家資訊

燒桶子 統領店

地址：桃園市桃園區中正路61號5樓

電話：(03) 3318198

營業時間：

週日-週四｜11:00 – 21:30

週五-週六｜11:00 – 22:00



FB粉絲團

官方網站

INSTAGRAM

LINE@官方帳號（每月五號發送好友專屬優惠券）

燒桶子 統領店｜MENU菜單

燒桶子 統領店｜分店資訊

燒桶子 統領店｜最新活動資訊