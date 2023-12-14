讓人很難忘懷的皎白筍飯糰，外面裹的皮不會太厚，單吃味道帶點甜鹹的滋味，一口咬下皎白筍的脆甜在口中蹦開來，感覺因為加熱過後甜度完全濃縮了在一起，就跟一些水果加熱之後香氣跟甜度更濃郁一樣的，咖滋咖滋的酥脆加上皎白筍的香氣與口感，還有上面炙燒過後明太子的香，寫完文章後邊看照片的我還想去買一個來解解饞了。

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位於日月潭附近的埔里街道中，有一家以在地食材為主的清爽系飯糰，有葷食也有蛋奶素，除此之外還有牛五花、炸蝦、唐揚雞、日式厚豬排、明太子、天婦羅、鮪魚玉米、泰式打拋豬、客家鹹豬肉、塔香猴頭菇，每一種口味都很獨特，份量也很有飽足感，不定期還會有新口味推出，不僅食物好吃，每天限量的冷泡茶，味道清爽回甘也很推薦可以買來喝喝看。

簡約質感的外觀搭配綠色植栽，很舒服很耐看，玻璃上還有米粒形狀的小巧思，讓人覺得很可愛，玻璃有貼霧面的貼紙，從外面看不太到裡面，對外讓人多了一份好奇感，對內讓客人保有用餐的隱私空間。

暖色系的燈光搭配米粒，有一種溫暖又同時呼應販售品項的記憶點。

吧檯式的座位，除了可以看到製作過程外，在店家有空檔的時候還能邊聊聊天，老闆跟店員人都很好聊，這一天我們從創業的心路歷程聊到了毛孩，很開心可以認識一樣深愛毛孩的朋友，在後面有一些旅遊的照片，不太清楚是現成品或是老闆自己的旅程紀錄，覺得這樣擺放讓空白的牆面多了些生命力，也讓空間的視覺有了更輕鬆的感受。

製作的地方看起來很乾淨整潔，店員在製作產品的時候也都有戴上口罩和手套......( 繼續閱讀文章 )