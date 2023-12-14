為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北大安-[VWI by CHADWANG] 忠孝復興站5分鐘街區轉角，WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策創立，精品特色手沖單品細膩美味，白色…

台北大安-[VWI by CHADWANG] 忠孝復興站5分鐘街區轉角，WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策創立，精品特色手沖單品細膩美味，白色玻璃屋內的時尚工業風格咖啡

2023-12-14 23:21:10 Elisa 人氣：108
share
窩客好文

Elisa

發表篇數：346篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：VWI by CHADWANG
phone02-8772-8191
place台北市中山區復興南路一段36-8號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

PXL_20221016_062532872_结果

一開始其實最早是被VWI第一個店面原址設計吸引

認真查了才知道原來店名有部分是獲得咖啡沖煮冠軍的主理人王策之名

也就是每天去小七都會看到的精品咖啡廣告主角之一

但還沒找到時間造訪店家就已經搬家到更大的空間

漂亮的白牆在老公寓之間格外明顯清新

PXL_20221016_062516494_结果

不規則造型的轉角用了大量的落地窗讓室內更顯開闊

就連冷氣機也特別用了白色框架布置非常用心在視覺的美觀上

PXL_20221016_063100443_结果

室內空間有點工業風格略不修邊幅的感覺

細緻溫暖的木質家具跟粗獷冷調的金屬與石頭材質互相碰撞

風格非常特別很潮流時尚

PXL_20221016_063056507_结果

富有設計感的座位區即使下大雨的濕冷天氣依舊幾乎客滿

來店的客人人人都看起來非常時尚有型

有機會的話還可能遇到名人造訪的樣子

PXL_20221016_063049797_结果

店內最大的座位區是吧檯旁的長桌

如果像我一樣單人造訪的尖峰時段可能會遇到跟其他人併桌的情形

PXL_20221016_062801107_结果

轉角的沙發椅座位區超級舒適很適合發懶

另一側擺了不少咖啡器具跟咖啡豆販售

PXL_20221016_063912455_结果

四人的座位桌椅不成套但不會突兀

搭配落地窗景非常精緻漂亮

PXL_20221016_062746723_结果

另一處更用了寬敞的整片牆展示各種豆款

更有特別設計的禮盒組非常漂亮適合送禮

用餐期間不斷有許多客人專程來買豆子可見VWI自家烘焙的豆子應該很厲害

PXL_20221016_062620754_结果

菜單是折疊式整面全都是各種單品豆

依照等級分成四種價位

義式咖啡的拿鐵跟卡布有特別標註使用的是鮮乳坊的乳品

也都可以加價更換Pikoo的燕麥奶

PXL_20221016_062649280_结果

特調的咖啡飲品有很台味使用福源花生醬的花生榛果拿鐵

酒精飲品除了咖啡調酒之外還有提供葡萄酒

PXL_20221016_063643291_结果

VWI 提拉米蘇 TWD220

提拉米蘇的價位真的頗高

中間鋪層的手指餅乾略偏乾

底部比較濕潤符合我的喜好

PXL_20221016_063651231_结果

口味吃起來帶點柑橘橙香感覺有用橙酒作為材料

甜度我覺得適中不會太甜

頂層巧克力粉苦甜中和了馬斯卡彭的甜感

PXL_20221016_063701157_结果

橙黃西西里 TWD220

是我喝過眾多的西西里跟延伸款中數一數二順口

顏色也非常漂亮有著完美的漸層

味道像舒爽的柑橙汁多了咖啡的醇厚

喝起來非常清爽很有在海邊喝清涼飲料帶來的消暑感

小小可惜是比較沒喝到氣泡水的存在感

PXL_20221016_065719563_结果

夢遊夏威夷 TWD220

鳳梨直接做成冰棒造型超級可愛

這次兩款限量款的冷萃咖啡都是用VWI的3號配方豆

喝起來很絲滑帶著酸甜韻的果香調

PXL_20221016_065743182_结果

隨著冰棒融化的咖啡喝起來每一口都有不同風味變化

冰棒有著滿滿的鳳梨果肉是個單賣我也會想買來吃的好冰棒

PXL_20221016_080321670_结果

咖啡焦糖巴斯克 TWD220

本人對巴斯克基本上沒什麼愛意

不過因為有咖啡跟焦糖兩個我愛的甜點元素還是忍不住加點試試看

跟一般傳統巴斯克最大的差異在於VWI的巴斯克在蛋糕上更覆蓋了厚厚一層鮮奶油

很像是把派皮改成巴斯克蛋糕的感覺

PXL_20221016_080328015_结果

選用法芙娜可可充分打發的鮮奶油口感細緻綿滑很像慕斯

咖啡口味巴斯克蛋糕濃厚奶香多了點咖啡苦感意外甜而不膩

鮮奶油與巴斯克蛋糕之間藏了焦糖帶了點鹹味令人眼睛為之一亮

PXL_20221016_080846866_结果

咖啡拿鐵 TWD180

因為VWI內部的冷氣實在頗強喝了冷飲後忍不住打顫

速速多點了熱拿鐵暖和身體

漂亮的愛心拉花奶泡非常飽滿細緻沒有孔洞

奶味香濃但依然可以喝到明顯的咖啡香氣

是款把牛奶跟咖啡特點結合得很好的拿鐵

 

VWI的咖啡真的很精緻有特色

從選豆烘焙到沖煮都很專業打造了一杯杯好喝的咖啡

雖然要價偏高但偶爾還是很值得來細細品嘗精品咖啡的質感

 

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/16

花費: NTD1060(蛋糕x2+咖啡x3)

VWI by CHADWANG

FB粉絲團/IG/官網

11:00-19:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (平日2小時假日1.5小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區忠孝東路三段251巷4弄16號

電話: 02-8772-8191


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

台北大安-[Olivia Coffee Roaster] 近國父紀念館東區商圈，木製棕色系溫潤空間，自家烘焙香醇專業職人咖啡，城市鬧中取靜令人放鬆的溫馨一角

台北大安-[Waiting Bistro] 近忠孝復興捷運站東區商圈，超多種特色好喝啤酒，美味燉飯與牛肋排，經典西班牙小點吉拿棒，木質調文青小酌聚會餐酒館

台北大安-[房間餐酒The Room Bistro] 近捷運忠孝復興站東區商圈，全台首創上百種情趣商品選購體驗，花式調酒佐東西創意美食，成人系18禁大安區餐酒館解放慾望不設限

文章標籤

台北美食 大安區美食 台北咖啡廳 大安區咖啡廳 忠孝復興美食 忠孝復興咖啡廳 東區美食 東區咖啡廳 咖啡冠軍 王策咖啡 VWI by CHADWANG vwi
 
創作者介紹
創作者 Elisa 的頭像
Elisa

Addicted。戒不掉的癮




#台北美食
morechevron_right
文章關鍵字
台北美食 台北咖啡廳 大安區美食 大安區咖啡廳 more
檢舉
share
chevron_left

新北新店-[白師父の料理]近新店區公所站崇光高

台北大安-[W&MWorkshop]信義安和站5分鐘敦安公

chevron_right
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

台北大安餐酒館🥜聊天喝酒好愜意

 Polly波波莉娜

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Elisa

發表篇數：346篇

作者的其它文章
同類據點
川夏咖啡 照片

川夏咖啡

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市南港區
Twatutian Coffee & Co. 照片

Twatutian Coffee & Co.

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
片山西點 照片

片山西點

4.20 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
貝克宅-忠孝店 照片

貝克宅-忠孝店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
裏 Ura.219 照片

裏 Ura.219

4.40 (1人評鑑)

區域：台北市大同區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up