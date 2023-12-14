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【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店) - 現做外帶壽司，嚴選新鮮食材

2023-12-14 23:33:27 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：104
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發表篇數：604篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：享稻 Enjoy Sushi 建華店
place新竹市東區東南街291號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

 

享稻壽司在新竹有兩間分店，分別為建華店鐵道店，這間主打的是平價外帶壽司，讓顧客吃到最新鮮的嚴選食材，其中店內招牌享稻花捲壽司能吃到小黃瓜、肉鬆、蒲燒鰻、煎蛋、鮮蝦等佐料超級豐盛！除了壽司系列，丼飯、烏龍麵等等也是經典必吃，雖然是外帶壽司但店內還是有提供少量用餐座位。

開車前往可停附近的遠見大同停車場。

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

▲店面不大，當天開車一不小心就錯過，夜間點起燈來氣氛還不錯！

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

▲一進門就看到展示櫃內有做好的各式壽司，外帶趕時間直接拿現成的非常方便快速。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

▲店內的內用空間為五人座吧檯桌椅，座位不多幾乎以外帶為主。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

▲享稻壽司菜單：項目有捲壽司、握壽司、刺身、經典組合、熟食和單品。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

什錦炒烏龍麵 120元：什錦烏龍麵配料有蝦子、魷魚、青菜、紅蘿蔔絲、柴魚、蔥花等配料，有濃郁的醬油和昆布香氣，醬汁處理得很不錯。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

唐揚炸雞丼 150元：唐揚雞炸得香香脆脆超入味，配上白飯上的蛋液洋蔥典型親子丼的做法，丼飯系列的飯量都超級多，唐揚雞也不少，當天一人點一個丼飯加其他壽司差點吃不完，

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

黃金豬排丼 130元：主食炸豬排肉質厚實軟嫩，表層的炸粉是金黃色很好看，豬排雖然厚實但也非常大塊，幾乎要把整個碗蓋住了，豬排配上酸酸甜甜的日式沾醬，整體味道完美融合。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

蔥玉牛肉丼 160元：牛肉丼內有滿滿的蔥花、洋蔥、牛肉，配上一顆溏心蛋，表面再灑上七味粉，賣相非常好看，牛肉也很入味，這麼漂亮的擺盤如果外帶實在有點可惜阿！

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

美式炸雞 160元：這道是店內的創意料理，美式炸雞與日式壽司完美結合，嚼在嘴中可以感受炸雞的脆度與油香味，壽司上的洋蔥和美乃滋相當解膩。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

享稻花捲 130元：壽司內有小黃瓜、肉鬆、蒲燒鰻、煎蛋、鮮蝦等佐料，超級豐盛的組合，醋飯吃起有微微的酸度讓人食慾大開。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

綜合壽司 160元：綜合壽司為享稻花捲、肉鬆壽司、豆皮壽司和壽司蝦的組合，一次就能吃到店內4種經典真的很超值。

 

【新竹食記】享稻 Enjoy Sushi (建華店)

 

 

 

雞蛋糕短評：餐點有水準，丼飯份量超多cp值很高，壽司先做的口感非常好，店員親切和善，店內只有一個吧台座位不多。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★☆
CP值★★★★☆


享稻 Enjoy Sushi建華店美食資訊：

地址：新竹市東區東南街291號
電話：035750060
官網：享稻 Enjoy Sushi建華店
營業時間：11:00–13:00、16:00–20:00
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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