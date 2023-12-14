之前在找平價吃到飽的時候，不小刷到附近有平價蒙古烤肉吃到飽~

沒想到搭一小段公車走一段路還真的到了!「炙肉高手」

「炙肉高手」就在西屯圖書館附近，想都沒想到，原來這麼近!

「炙肉高手」店內的位置蠻多的，當天是平日去的，聽說假日是一位難求~

「炙肉高手」消費方式，可以純吃蒙古烤肉，

也可以+39吃火鍋，或是+69開鴛鴦鍋~

菜單上面的夾子，是給你夾在蒙古烤肉碗上的~方便服務人員送餐~

平價自助吧都有的杜老爺冰淇淋，一定要有的吧!

飲料機跟冰淇淋機也妥妥的

湯湯水水吃膩了，有炸物小點可以滿足想吃點油的慾望~

甜點有愛玉跟豆花，還有涼麵跟醬料!

這裡還提供雞腳凍ㄟ，很接地氣喔!

想吃飯這裡也有滷肉跟中辣的義大利胡椒肉醬牛肉任君挑選!

另外一鍋是麻辣鴨血，微辣，吃起來很多汁，是一個會越吃越上癮的麻辣鴨血喔~

冰箱裡面的是火鍋料，不可以拿去給蒙古烤肉的小哥哥煮喔!

蒙古烤肉的主角在這裡啦~要加九層塔上面有九層塔專門的夾子，夾在碗上就可以了

最後要調醬料了，跟大家說，看板上面的醬料是店家最推薦的吃法，

而且也是最保險的口味，跟著調絕對不會錯!

第一輪我選擇豬五花，肉少蔬菜多，一整碗雖然看起來很多......

但炒完之後就剩這樣而已~

我個人最喜歡「炙肉高手醬」

炙肉高手醬吃起來最有味道，如果有夾麵的朋友建議使用「炙肉高手醬」

如果喜歡清爽口味的，直接選「海島風味」，

鳳梨多加幾勺，吃起來甜甜的很解膩。

我跟妹妹都吃兩份蒙古烤肉就飽到天靈蓋了@@

來炙肉高手吃蒙古烤肉的客群，大部分都是男性顧客居多~

今天用餐的時候，還看到了一位大哥把羊肉片掃盤了XD

今天的冰淇淋是珍珠奶茶口味，口味不會很甜，

大概就是一杯珍珠奶茶半糖的甜度~

炙肉高手真的是一個平價，口味很親民的吃到飽~

如果喜歡吃蒙古烤肉又想吃到飽的朋友，

炙肉高手真的可以說是CP值最高的選擇!

炙肉高手-台中逢甲店

地址： 台中市西屯區福星路693-3號

電話： 04 2452 1868

營業時間：

週一至週五11:00–15:00, 17:00–22:00

週六週日：11:00-22:00

線上預約: inline.app, opentable.com.tw

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