在竹北也吃得到道地的土耳其烤肉耶！

這家位於成功八路的Baboş 土耳其炭火烤肉，是來自土耳其的老闆開設的餐廳。

老闆特別將原汁原味的土耳其炭火烤肉帶給新竹的朋友，不用出國就能享用道地的土耳其美食

除了土耳其烤肉以外，還有現點現做的土耳其手工披薩、薄餅，還有讓小米驚豔的炸彈優格等。

喜愛異國美食的朋友們，快跟著小米一起去看看吧

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👉Baboş 土耳其炭火烤肉-位置及停車方式

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Baboş 土耳其炭火烤肉靠近成功八路與莊敬南路交叉口，NU PASTA旁，開車的朋友可以把車停在附近的停車場。

土耳其老闆來台灣很多年了，曾經是足球教練的他，退休後和台灣籍老婆及朋友們將原汁原味的土耳其炭火烤肉帶給新竹的朋友

而且老闆很會講中文，想要更了解土耳其文化及美食的朋友，可以跟老闆多聊聊喔！

👉Baboş 土耳其炭火烤肉-環境介紹

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這裡供應原汁原味的土耳其美食，吸引不少土耳其朋友來這裡用餐

店內空間雖然不大，但氛圍很溫馨，充滿著異國風情

座位以4人桌椅為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題。

牆上有土耳其彩繪瓷盤和裝飾品，可以在這面牆拍網美照喔

小米已經來過兩次了，今天還遇到土耳其朋友，他們覺得餐點相當道地、很推薦喔

除了老闆以外，烤肉料理主廚也是土耳其人，烤肉和薄餅都是現點手工現做喔。

老闆特別選用Halal清真肉品，以炭火直烤特別香

※Halal清真肉品，這是一種最人道的動物宰殺方式，此方式不僅將被宰殺動物的痛苦降至最低，並且讓動物體內有害物質快速的隨血液流出體外，提供了乾淨健康且美味的肉品。

老闆娘手藝很好，薄餅和披薩都來自美麗老闆娘的巧手

土耳其披薩外型就像是船型，鋪上餡料後放入窯烤爐烘烤~

熊熊烈火窯烤出來的披薩看起來就很誘人

👉Baboş 土耳其炭火烤肉-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

兩人前來不想煩惱要點什麼的話，可以直接點雙人分享拼盤，吃得到4種烤肉、薄餅等特色美食~

人多的話可以點四人同樂拼盤，有5種烤肉、烤蔬菜、香料飯等餐點

一個人的話可以選擇單人套餐，搭配飲品體驗異國風情美食

土耳其披薩有兩種口味，第一種配料起司+蛋是300元、另一種起司+牛肉是380元。

另有土耳其的國民美食-碎肉薄餅，適合多人分享喔！

單人套餐包含烤肉、烤蔬菜、香料飯和薄餅，一個人也可以享受土耳其美食

小彤說她一個人吃剛剛好~

👉Baboş 土耳其炭火烤肉-用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟好友前來點了四人同樂拼盤和披薩，讓我們吃得津津有味

四人同樂拼盤(1980元)含5種烤肉、烤蔬菜、香料飯、薄餅、沙拉、2個開胃菜、湯品及土耳其特色飲料4杯。

炸彈優格是小米很推薦的開胃菜，老闆特製的優格加上特調辣油，看似奇妙的組合不過非常好吃

微微辣的辣油加上酸度剛好的優格，用薄餅沾著來吃真的超讚的

沙卡時蔬以馬鈴薯為基底，加上時蔬、特製香料製作而成，酸V帶甜的滋味很開胃~

套餐的湯品是土耳其扁豆湯，扁豆加入香料熬煮而成，口感濃稠，有濃郁的豆香挺好喝的

套餐的沙拉是牧羊人沙拉，有番茄、黃瓜、洋蔥，口感清爽很開胃。

來吃肉肉了！有亞達娜烤肉、烤牛肉串、烤雞肉排、烤雞肉串、烤雞翅，一次可以吃到5種口味很超值

亞達娜烤肉是牛絞肉、辣椒和香料混合後，將肉泥貼在烤肉叉上烤制。

微辣的口味，口感特別軟嫩，很適合搭配薄餅

烤牛肉串，肉品以香料醃製入味，即使冷掉肉質也蠻嫩的~

烤雞翅以特製香料醃製入味，經炭火直烤，一口咬下還有肉汁喔！

烤雞肉串是小米最愛，外層帶點焦香味，加上特製香料很涮嘴好吃，也很下酒喔

烤雞肉排屬於油脂較少，不會太油膩的肉品。

香料飯帶點鹹度，香氣濃郁，這時候小米真想叫一杯啤酒來喝 XD (謎之聲:小米你這個酒鬼)

右邊是愛蘭優格口感類似優酪乳，帶點鹹味，肉肉吃多了可以解膩。

左邊獅子奶就是來自土耳其的RAKI茴香酒，茴香味濃厚，帶點甘甜滋味~

紅茶回甘不苦澀，茶香濃厚帶有微微甘甜

好友相聚來個土耳其飲料代替酒水乾杯吧！

接著是單點的土耳其披薩，外型就像是一條船，有兩種口味可以選擇，我們點的是起司+牛肉是380元。

餅皮由老闆娘手工現擀，鋪上餡料後放入窯烤爐烘烤。

餅皮鬆軟帶有嚼勁，邊邊很酥脆，搭配濃郁肉香和起司香的配料，讓人一片接一片吃不停

建議大家可以這樣夾著吃，餡料就會掉出來囉。

碎肉薄餅(280元)是土耳其的國民美食，薄脆的餅皮搭配絞肉和各式香料，單吃有濃郁的肉甜味和香料香氣~

也可以搭配牧羊人沙拉一起享用，層次更豐富喔！

最後老闆說他們的單人套餐也很不錯，提供給大家參考烤雞肉排(套餐390元)。

烤牛肉串(套餐490元)

亞達娜烤肉(套餐440元)

烤雞翅(套餐390元)

烤雞肉串(套餐390元)

以上是我們的心得分享，「Baboş 土耳其炭火烤肉」老闆特別選用Halal清真肉品，以土耳其香料醃製入味並以炭火直烤，跟小米以往吃過義式或美式烤肉風味有很大的不同，喜歡異國料理的朋友小米推薦給你們

👉Baboş 土耳其炭火烤肉-營業時間地址

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🌟店家資訊：Baboş 土耳其炭火烤肉

🏠地址：新竹縣竹北市成功八路229號

☎電話：0928 738 080

⏰營業時間：

平日 11:30~14:00(禮拜二~五中午需訂位才營業)

平日 17:00–21:30(禮拜一公休)

假日 11:30~21:30

粉絲團：Baboş 土耳其炭火烤肉

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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