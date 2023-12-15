新莊美食推薦 瑪賀牛肉麵

新莊美食超多 這次跟大家分享一間 好吃的牛肉麵 瑪賀牛肉麵

會知道這間是經由同事推薦分享，聽他介紹完吃後心得好心動

下班後立馬就衝去吃一波，吃完果真如他所形容的

牛肉軟嫩不柴湯頭鮮甜，值得再訪的牛肉麵

瑪賀牛肉麵

地址：新北市新莊區幸福路32號

電話：02-2277-9522

營業時間：11:30-21:00

公休日：星期六



瑪賀牛肉麵 位於熱鬧的新莊幸福路上，

距離幸福捷運站步行約五分鐘，離公車站也近，

機車可以停店門口，交通算是很便利

內用環境乾淨明亮，約20幾個座位

用餐時間常常客滿，若不想等候建議離峰時間前往用餐

瑪賀牛肉麵營業時間11:30-21:00下午沒有休息

吃飯最怕看見一堆人在外面候位，為了不想讓人等太久，每次都狼吞虎嚥食不知味

像我們就是下午四點多左右前往用餐，客人不多可以細嚼慢咽吃起來比較沒有壓力

瑪賀牛肉麵 看店名就知道店家主打牛肉麵

不吃牛肉的人也有炸醬麵、榨菜肉絲麵、滷肉飯可供選擇

小菜是照片方式呈現，看圖點餐想吃什麼直接跟店員說即可

自助區擺放 調味料、筷子、衛生紙

特別的是這裡的筷子是有經過消毒過的

調味辣椒醬有分三種口味，滿足喜好不同的人

不同湯底、小菜都有建議的辣醬，無辣不歡的朋友可以試試

這次點了 大麥克牛肉麵蕃茄湯底、家傳炸醬麵、小菜香柚蘿蔔

總共花了$285

大麥克牛肉麵$175 加蕃茄湯頭+5元

好奇這碗牛肉麵為什麼要取叫大麥克，聽到大麥克會讓我想到麥當勞XD

大麥克有四塊大大的牛腱心，可以感受到店家的誠意十足

牛腱心燉煮的剛剛好，入口軟嫩不會卡牙縫非常好吃

以蕃茄、洋蔥、大蒜、牛骨湯熬煮

蕃茄的甜釋放在牛肉湯中，每一口都是滿滿的精華

黃金比例2mm麵條粗細剛剛好，麵條不糊口帶點嚼勁很好吃

家傳炸醬麵＄65

炸醬是使用非基改豆瓣醬，麵條則是選細拉麵

炸醬麵味道層次分明，吃的出肉香、醬香、麵香

麵條Q彈帶勁，口感非常棒

香柚蘿蔔＄40

口感吃起來像水梨一樣酸甜清脆，是一道清爽開胃的小菜~