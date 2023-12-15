熊本住宿 | 本篇介紹幾間位在熊本JR站及辛島町站熱鬧市區又別具特色的熊本飯店、熊本溫泉飯店、熊本親子住宿，都很適合親子、情侶和朋友們入住，無論對內或外交通或是逛街購物都很方便。

熊本位於日本的西南部九州中央，擁有世界規模最大的活火山「阿蘇山」，以及海洋的豐富自然資源。當地農業相當發達，除了盛產稻米、橘子、哈密瓜等天然新鮮美食之外，還有令人喜愛的溫泉，以及不少歷史遺跡。其中包括日本三大名城之一的「熊本城」及各種寺廟神社等，保留著豐富的人文歷史及文化，值得喜愛熊本的旅客一一探索。最能夠代表熊本的吉祥物熊本熊，也深受大朋友和小朋友的喜歡！

熊本住宿

交通：JR熊本車站內直通，付費停車場

參考價格：雙人房 TWD4,200

這間熊本飯店位在JR熊本車站內直通，到站後步行1分鐘即可抵達，有開車的話，飯店有付費停車場。離附近知名的熊本城和島田博物館大約是3公里的路程。也因為就位在熱鬧的熊本車站，有比較多的餐廳及商店可以選擇。

飯店客房都位在高樓層，可以在大廳及客房欣賞熊本市區及阿蘇山的美景、也能享受餐廳及酒吧服務、並備有大浴場、三溫暖設施，還有日式庭園造景可以觀賞。客房中的衛浴都是乾溼分離，窗戶採光良好。飯店頂樓設有展望台，也有桌椅可以休息坐著欣賞熊本街道及阿蘇群山的景色。飯店內餐廳嚴選熊本的九州食材，最受旅客們喜愛的是自助式早餐，選擇多樣且美味。

熊本花開酒店 → BOOKING訂房 |

交通： 位在JR熊本站旁，付費停車場

位在JR熊本站旁，付費停車場 參考價格：雙人房 TWD3,500

THE‧NEW位在JR熊本站旁，可以搭乘JR到站後步行1分鐘即可抵達，開車前往也有付費停車場，飯店距離熊本城開車約6分鐘的車程，距離知名景點水前寺成趣園大約15分鐘，地理位置很方便。

這間熊本飯店設有熊本吉祥物熊本熊主題房，房內物品到沐浴用品都有熊本熊的圖案，深受許多小朋友喜愛，也可向櫃台購買相關聯名物品。飯店也有日式榻榻米或是一般西式房型可以選擇，裝潢簡約以淺自然色調為主。館內也有附設Fontana餐廳，自助式早餐以當地食材烹煮，餐點選擇豐富也美味，飯店也設有飲料的自動販賣機還有酒吧。

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交通： 位在電車祗園橋站，付費停車場

位在電車祗園橋站，付費停車場 參考價格：雙人房 TWD4,600

這所知名的熊本飯店位置在電車通町筋站，抵達後出戰走路1分鐘就可以到達，如果開車的話，飯店也提供付費停車場。位在熱鬧的熊本商業市中心，距離上下通商店街很近，對面也有鶴屋百貨，對於有逛街需求的旅客十分便利。旁邊也是熊本現代美術館及熊本熊部長辦公室，走路到景點熊本城大約10分鐘路程。

飯店門口就有各種巴士站牌，有機場巴士、高速巴士及九州橫斷巴士都有停靠，對於遠處來往旅客十分方便。客房乾淨整潔，房間內的窗戶即可看到熊本城景色。飯店有多個異國料理餐廳，其中日式餐廳的早餐種類豐富，其中多以熊本當地馬肉、太平燕、辛子蓮根及陣太鼓等鄉土料理吸引旅客。

日航熊本酒店 → BOOKING訂房 |

交通： 步行4分鐘到吳服町站，付費停車場

步行4分鐘到吳服町站，付費停車場 參考價格：雙人房 TWD3,700

搭乘電車到吳服町站下車，出站後走路4分鐘即可抵達，或是搭乘到洗馬橋站及慶德校前站也可以。這家熊本飯店設有付費停車場提供給開車旅客。附近有辛島公園及各大博物館，距離知名的熊本城大約12分鐘步行路程，前往景點方便，地理位置優越。

富有特色的公寓型熊本飯店，房間寬敞也很乾淨，房型中設有洗衣機和私人廚房，也備有微波爐及空氣清淨機。適合3-6旅客或是親子家庭入住，部分房型設有上下舖床位，使用知名寢具。衛浴分濕分離，也設有浴缸，可以享受泡澡，洗手台則是設置於廁所外面。飯店內也設有酒吧，及早餐，附近有便利商店，及24小時營業的超市，想採買物資十分方便。

FAV HOTEL KUMAMOTO → BOOKING訂房 |

交通： 步行5分鐘到辛島町站，付費停車場

步行5分鐘到辛島町站，付費停車場 參考價格：雙人房 TWD2,400

位在熊本市中心，也鄰近知名熱鬧的下通商店街，搭乘電車到辛島町站下車，走路5分鐘即可到達飯店。還有付費停車場供開車旅客利用。飯店距離熊本城步行約10分鐘即可抵達，距離熊本巴士總站走路5分鐘也可到達，巴士總站有可直達熊本機場的巴士，對於外來旅客非常方便。

飯店有特色的熊本熊主題房，除了主題房間附有抱枕外，還有免費贈送的明信片和文件夾，深受旅客喜愛。館內有免費按摩服務，讓旅客消除疲勞。以及設有飲料自動販賣機可選購各式各樣日本飲品。旅客也特別喜愛飯店及房內乾淨舒適。

內部的餐廳供應自助式早餐，餐點使用九州地區的特色佳餚。飯店附近有知名的米其林推薦勝烈亭豬排店。

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