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【TOP5熊本住宿推薦】交通購物超方便！

2023-12-15 10:02:35 30以後 人氣：101
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窩客好文

30以後

發表篇數：66篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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熊本住宿 | 本篇介紹幾間位在熊本JR站辛島町站熱鬧市區又別具特色的熊本飯店熊本溫泉飯店熊本親子住宿，都很適合親子、情侶和朋友們入住，無論對內或外交通或是逛街購物都很方便。

熊本位於日本的西南部九州中央，擁有世界規模最大的活火山「阿蘇山」，以及海洋的豐富自然資源。當地農業相當發達，除了盛產稻米、橘子、哈密瓜等天然新鮮美食之外，還有令人喜愛的溫泉，以及不少歷史遺跡。其中包括日本三大名城之一的「熊本城」及各種寺廟神社等，保留著豐富的人文歷史及文化，值得喜愛熊本的旅客一一探索。最能夠代表熊本的吉祥物熊本熊，也深受大朋友和小朋友的喜歡！

 

熊本住宿

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  • 交通：JR熊本車站內直通，付費停車場
  • 參考價格：雙人房 TWD4,200

這間熊本飯店位在JR熊本車站內直通，到站後步行1分鐘即可抵達，有開車的話，飯店有付費停車場。離附近知名的熊本城和島田博物館大約是3公里的路程。也因為就位在熱鬧的熊本車站，有比較多的餐廳及商店可以選擇。

飯店客房都位在高樓層，可以在大廳及客房欣賞熊本市區及阿蘇山的美景、也能享受餐廳及酒吧服務、並備有大浴場、三溫暖設施，還有日式庭園造景可以觀賞。客房中的衛浴都是乾溼分離，窗戶採光良好。飯店頂樓設有展望台，也有桌椅可以休息坐著欣賞熊本街道及阿蘇群山的景色。飯店內餐廳嚴選熊本的九州食材，最受旅客們喜愛的是自助式早餐，選擇多樣且美味。

熊本花開酒店 → BOOKING訂房 | 

 

2. THE‧NEW 熊本酒店

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  • 交通：位在JR熊本站旁，付費停車場
  • 參考價格：雙人房 TWD3,500

THE‧NEW位在JR熊本站旁，可以搭乘JR到站後步行1分鐘即可抵達，開車前往也有付費停車場，飯店距離熊本城開車約6分鐘的車程，距離知名景點水前寺成趣園大約15分鐘，地理位置很方便。

這間熊本飯店設有熊本吉祥物熊本熊主題房，房內物品到沐浴用品都有熊本熊的圖案，深受許多小朋友喜愛，也可向櫃台購買相關聯名物品。飯店也有日式榻榻米或是一般西式房型可以選擇，裝潢簡約以淺自然色調為主。館內也有附設Fontana餐廳，自助式早餐以當地食材烹煮，餐點選擇豐富也美味，飯店也設有飲料的自動販賣機還有酒吧。

THE‧NEW 熊本酒店 → BOOKING訂房 | 

 

3. 日航熊本酒店

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  • 交通：位在電車祗園橋站，付費停車場
  • 參考價格：雙人房 TWD4,600

這所知名的熊本飯店位置在電車通町筋站，抵達後出戰走路1分鐘就可以到達，如果開車的話，飯店也提供付費停車場。位在熱鬧的熊本商業市中心，距離上下通商店街很近，對面也有鶴屋百貨，對於有逛街需求的旅客十分便利。旁邊也是熊本現代美術館及熊本熊部長辦公室，走路到景點熊本城大約10分鐘路程。

飯店門口就有各種巴士站牌，有機場巴士、高速巴士及九州橫斷巴士都有停靠，對於遠處來往旅客十分方便。客房乾淨整潔，房間內的窗戶即可看到熊本城景色。飯店有多個異國料理餐廳，其中日式餐廳的早餐種類豐富，其中多以熊本當地馬肉、太平燕、辛子蓮根及陣太鼓等鄉土料理吸引旅客。

日航熊本酒店 → BOOKING訂房 | 

 

4. FAV HOTEL KUMAMOTO

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  • 交通：步行4分鐘到吳服町站，付費停車場
  • 參考價格：雙人房 TWD3,700

搭乘電車到吳服町站下車，出站後走路4分鐘即可抵達，或是搭乘到洗馬橋站及慶德校前站也可以。這家熊本飯店設有付費停車場提供給開車旅客。附近有辛島公園及各大博物館，距離知名的熊本城大約12分鐘步行路程，前往景點方便，地理位置優越。

富有特色的公寓型熊本飯店，房間寬敞也很乾淨，房型中設有洗衣機和私人廚房，也備有微波爐及空氣清淨機。適合3-6旅客或是親子家庭入住，部分房型設有上下舖床位，使用知名寢具。衛浴分濕分離，也設有浴缸，可以享受泡澡，洗手台則是設置於廁所外面。飯店內也設有酒吧，及早餐，附近有便利商店，及24小時營業的超市，想採買物資十分方便。

FAV HOTEL KUMAMOTO → BOOKING訂房 | 

 

5. 熊本三井花園酒店

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  • 交通：步行5分鐘到辛島町站，付費停車場
  • 參考價格：雙人房 TWD2,400

位在熊本市中心，也鄰近知名熱鬧的下通商店街，搭乘電車到辛島町站下車，走路5分鐘即可到達飯店。還有付費停車場供開車旅客利用。飯店距離熊本城步行約10分鐘即可抵達，距離熊本巴士總站走路5分鐘也可到達，巴士總站有可直達熊本機場的巴士，對於外來旅客非常方便。

飯店有特色的熊本熊主題房，除了主題房間附有抱枕外，還有免費贈送的明信片和文件夾，深受旅客喜愛。館內有免費按摩服務，讓旅客消除疲勞。以及設有飲料自動販賣機可選購各式各樣日本飲品。旅客也特別喜愛飯店及房內乾淨舒適。

內部的餐廳供應自助式早餐，餐點使用九州地區的特色佳餚。飯店附近有知名的米其林推薦勝烈亭豬排店。

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