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【電影首映會】改編韓國歷史知名事件：雙十二政變的 #12.12：首爾之春！韓國男神鄭雨盛最心痛的演出【電影欣賞】【電影推薦】

2023-12-15 14:12:12 Phyllis 17 人氣：111
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Phyllis 17

發表篇數：307篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #1212首爾之春

【電影首映會】改編韓國歷史知名事件：雙十二政變的 #12.12-12.12：首爾之春_前導海報_12月15日全臺上映【電影首映會】改編韓國歷史知名事件：雙十二政變的 #12.1

劇情：陸軍參謀總長鄭相鎬（李聖旻／李星民 飾）被任命為戒嚴司令官，保安司令官全斗光（黃晸珉 飾）被任命為聯合調查本部長，掌握所有情報的全斗光為了篡奪權力綁架鄭相鎬，並發動12·12軍事叛變。被鄭相鎬任命為警備司令官的李泰信（鄭雨盛 飾）則極力組止，而首爾正歷經史上最黑暗的9小時！

4-12.12：首爾之春_新聞稿照01_震撼動作鉅獻《12.12：首爾之春》80.3_市占率票房橫掃！5-12.12：首爾之春_新聞稿照03_《12.12：首爾之春》躍升11月上映韓國電影首週票房最棒紀錄！6-12.12：首爾之春_新聞稿照02_《12.12：首爾之春》上映第12天觀影人次突破400萬！7-12.12：首爾之春_新聞稿照05_《12.12：首爾之春》導演當太嘮叨 鄭雨盛竟想殺了他？！

改編韓國史稱「雙十二政變」的12.12：首爾之春，野心勃勃的安司令官全斗光（黃晸珉 飾）面對忠誠正直的警備司令官李泰信（鄭雨盛 飾），旗鼓相當的兩大勢立賭上性命，和對方作戰！

8-12.12：首爾之春_新聞稿照03_影帝黃晸玟為扮「罪人全斗煥」每天花4小時扮禿頭裝！9-12.12：首爾之春_新聞稿照04_《12.12：首爾之春》韓國觀眾口碑盛讚！

10-12.12：首爾之春_新聞稿照06_黃晸玟在本作中飾演與軍方、民眾為敵的保安司令官「全斗光」一角！

在極度混亂的政局下，韓國前線的軍隊領袖們，都要面臨選邊站的局面。電影著重描繪人在面對〞權〞的誘惑，內心產生的變化，展現出是忠於內心還是傾向權利的苦惱選擇，成功是革命，失敗就是判國！

1979年12月12日，韓國首爾的將領們，大家都在選邊站！

11-12.12：首爾之春_新聞稿照05_《12.12：首爾之春》導演高中時就在槍戰現場？！13-12.12：首爾之春_新聞稿照07_金成畇（官方已正名，網譯：金成均）扮演以「金晉基」准將為原型人物的陸軍本部憲兵監「金俊燁」一角

#1212首爾之春，1215日（五）在台上映， 野心與忠誠的對決，你選哪一邊？

【電影首映會】改編韓國歷史知名事件：雙十二政變的 #12.116-12.12：首爾之春_主海報_12月15日全臺上映

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

# 1212首爾之春 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=-VOuZKMx8eY

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