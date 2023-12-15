車庫娛樂邀約搶先看首映場 #1212首爾之春

劇情：陸軍參謀總長鄭相鎬（李聖旻／李星民 飾）被任命為戒嚴司令官，保安司令官全斗光（黃晸珉 飾）被任命為聯合調查本部長，掌握所有情報的全斗光為了篡奪權力綁架鄭相鎬，並發動12·12軍事叛變。被鄭相鎬任命為警備司令官的李泰信（鄭雨盛 飾）則極力組止，而首爾正歷經史上最黑暗的9小時！

改編韓國史稱「雙十二政變」的12.12：首爾之春，野心勃勃的安司令官全斗光（黃晸珉 飾）面對忠誠正直的警備司令官李泰信（鄭雨盛 飾），旗鼓相當的兩大勢立賭上性命，和對方作戰！

在極度混亂的政局下，韓國前線的軍隊領袖們，都要面臨選邊站的局面。電影著重描繪人在面對〞權〞的誘惑，內心產生的變化，展現出是忠於內心還是傾向權利的苦惱選擇，成功是革命，失敗就是判國！

1979年12月12日，韓國首爾的將領們，大家都在選邊站！

#1212首爾之春，12月15日（五）在台上映， 野心與忠誠的對決，你選哪一邊？

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

# 1212首爾之春 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=-VOuZKMx8eY

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