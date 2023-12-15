超人氣卡通汪汪隊立大功再度來85度C了！

「沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗！」大家準備好了嗎？快整裝出發，帶孩子來85度C出任務，把美味四款造型蛋糕通通帶回家，讓全家一起共享美味幸福！

85度C攜手汪汪隊立大功四款蛋糕不僅美味好吃，造型蛋糕還有送同時也是鑰匙圈吊飾的汪汪隊造型公仔，盒內的墊高板還可以DIY手機架/存錢筒，有得吃有得玩又能收藏公仔，整個CP值爆表，是慶祝孩子生日、獎勵寶貝或舉辦派對、野餐的好選擇！

超人氣汪汪隊出動囉! 85度C攜手汪汪隊立大功推出4款造型蛋糕，寶貝最愛卡通蛋糕!

小朋友看到汪汪隊立大功造型蛋糕超驚豔的啦，整個笑開懷！

一個造型蛋糕只要580元真的很划算，有訂過或買過造型蛋糕的就知道單價都不便宜，動輒上千元，到85度C買真的經濟又實惠

無論造型蛋糕或是小蛋糕都有專屬外盒，通通都是汪汪立大隊系列，真是太用心了！！

這次推出的蛋糕有汪汪隊立大功-威力阿奇 $580/造型、汪汪隊立大功-威力天天 $580/造型、汪汪隊立大功-帥氣阿奇 $78/小蛋糕及汪汪隊立大功-快樂毛毛 $78/小蛋糕

兩款造型蛋糕及兩款小蛋糕，人數不多可以選擇小蛋糕，一人一個剛剛好，人數較多當然就要買造型蛋糕，拍照更體面！

汪汪隊立大功-威力阿奇 $580/造型

這款是兒子們的最愛，直說阿奇好帥喔～

很精緻的蛋糕，蛋糕上除了阿奇公仔外，還有滿滿的鮮奶油、水果及造型巧克力，色彩繽紛、賞心悅目，就算不是汪汪隊迷也是會很喜歡的！

蛋糕上的公仔質感超好，做工細緻，完全不馬虎，媽媽拍照時孩子在旁邊一直問公仔可以拿下來了嗎？

這款蛋糕的成分為桔香戚風蛋糕、香草慕斯、芒果慕斯、葡萄柚Q凍、熱帶水果醬及芒果乾碎粒，通通都是小朋友喜歡的搭配

桔香戚風蛋糕口感香軟，搭配細緻的香草慕斯、芒果慕斯、熱帶水果醬，還有口感十足的芒果乾碎粒與葡萄柚Q凍，微微的酸甜感帶有芒果香氣，豐富的口感，大人小孩都愛吃

汪汪隊立大功-威力天天 $580/造型

戴著粉色頭盔護目鏡，飛行員天天準備展翅高飛～

活潑可愛的威力天天也深受許多寶貝的喜愛，粉嫩嫩的色系小女生更是喜歡，看到絕對笑到合不攏嘴！

威力天天造型蛋糕成分有桔香戚風蛋糕、鮮奶油、草莓慕斯、布丁、莓果Q凍、荔枝玫瑰Q凍及綜合莓果醬

風味以莓果為主題的造型蛋糕，一樣是以我喜歡的桔香戚風蛋糕為底，搭配草莓慕斯與綜合莓果醬，一口咬下，莓果Q凍與荔枝玫瑰Q凍在嘴中交織，可以感受到淡淡的莓果香氣，內層夾有Q彈可口的布丁及鮮奶油，多層次口感，甜而不膩！

兩款造型蛋糕小朋友都蠻喜歡，吃完一塊吵著還要再吃一塊！

蛋糕盒內的墊高板記得拿出來，可DIY變身為存錢筒、手機架，兩個造型蛋糕就有兩個，這樣孩子就不用爭了，通通有獎

DIY過程簡單有趣，比較大的孩子不需要大人幫忙就能輕鬆完成！

無論是手機架或是存錢筒都很實用，放在書桌前陪伴孩子寫作業讀書很不錯！

威力阿奇與威力天天的造型公仔孩子真的好喜歡，一直說要拿掛繩穿起來掛在包包上！

兩款小蛋糕單價不貴，可愛到小朋友做不了選擇，當然要通通買啦！

汪汪隊立大功-帥氣阿奇 $78/小蛋糕

帥氣的阿奇及星星、狗狗掌印都是造型巧克力，通通都可以吃

內餡為香軟桔子戚風蛋糕加上義式乳酪慕斯，搭配充滿熱帶風味的芒果慕斯與百香柳橙Q凍，上層還有黃色巧克米花與星星巧克力等擺設，每一口都讓人感覺甜蜜

汪汪隊立大功-快樂毛毛 $78/小蛋糕

喜歡酸甜感的就選這款！

桔子戚風蛋糕、紅桃慕斯、義式乳酪慕斯與水蜜桃果醬的結合，搭配上層粉色巧克米與莓果Q凍增添口感，還有雲朵與骨頭造型巧克力，可愛與美味度都爆表，細滑輕盈的口感更是讓人一口接一口

無論造型蛋糕或是小蛋糕都讓小朋友愛不釋手，真心覺得是犒賞孩子的最佳禮物了

四款蛋糕12/7起全台85度C威力上市，數量有限，售完為止，要買要快，快讓孩子的心情美麗一波！

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