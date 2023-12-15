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新開幕！台中和牛燒肉再+1，頂級A5和牛雙人套餐很豐盛，有包廂適合聚餐，當月壽星送和牛蛋糕，隱藏版菜色超驚豔

2023-12-15 15:41:11 猴屁 人氣：114
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窩客好文

猴屁

發表篇數：508篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：御帝和牛燒肉
phone04-2301-2377
place台中市西區向上北路137號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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台中新開幕燒肉餐廳御帝和牛燒肉，頂級A5和牛雙人套餐很豐盛，有包廂適合聚餐，當月壽星送和牛蛋糕，隱藏版菜色超驚豔，超愛和牛壽司、牛舌肉粽，月見紐約客好有特色。

御帝和牛燒肉店家資訊

地址：台中市西區向上北路137號

電話：04 2301 2377

營業時間：週二到週四17:30–00:00、週五到週日11:30–15:00, 17:30–00:00

這間御帝和牛燒肉是近期新開幕的台中和牛燒肉餐廳，離勤美綠園道很近，吃完還可以順便逛一下勤美，環境很日系好有FU，光門口就超好拍，美的不要不要的。越晚還越有氣氛，店內超多富士山的元素，聽說老闆很愛富士山，我還沒機會親眼看到富士山，先在這邊大飽眼福了。

門口的氛圍真的好棒，好像來到日本歐，門口有鳥居，搭配那個燈籠、綠葉、竹林，濃濃日本風情，應該超多日本人會來這間吃燒肉，重點店員還會日文，語言也沒有障礙唷。

御帝和牛燒肉優惠資訊

剛開幕優惠很多，即日起到12/31

1.GOOGLE評論打9折

2.FB、IG標記打卡送指定飲料&廣島生蠔

3.當月壽星送和牛蛋糕(請提前一周預訂告知)

另外平日午餐還有限定的便當，和牛燒肉丼飯、牛舌丼飯、夢幻沙朗和牛便當都好誘人阿。

御帝和牛燒肉當月壽星送和牛蛋糕

這個當月壽星的和牛蛋糕真的太猛了，也太美了吧，上面玫瑰花燒肉真的好強，師傅手藝一流，旁邊還有擺盤，怎麼捨得吃啦。太美了。

御帝和牛燒肉隱藏版菜色牛舌肉粽

再介紹環境前，想先介紹這間的隱藏版美食，這間除了菜單上的餐點外，還有一些隱藏版菜色，據說是熟客才知道，牛舌肉粽也太可愛了吧，超級有創意，牛舌裡面包滿滿的蔥，外面再用蔥綁得像肉粽一樣，怎麼這麼有趣，有一種結合台日的創意料理，且有專人代考桌邊服務，烤的恰到好處，超級好吃。

御帝和牛燒肉隱藏版菜色和牛壽司

和牛壽司也是我的愛，每次遇單點燒肉店只要有和牛壽司就想點來吃，店員還會在客人面前現場製作和牛壽司，不同於以往都是做好才拿端上桌，直接在桌邊炙燒和牛真的好療癒，有一種再看表演的感覺，先炙燒和牛，再放到飯上，接著淋上獨門醬汁，最後加上鮭魚卵就大功告成，怎麼可以這麼好吃，鮭魚卵放超多很大器，大推這道。

御帝和牛燒肉隱藏版菜色月見紐約客

再來是這個月見紐約客，這道是壽喜燒的概念，先把紐約客切薄片烤出香氣，燒肉半熟後捲起來，沾醬油+蛋黃配著吃，牛肉碰到蛋黃之後變得更加軟嫩美味，這道超級下飯，一口壽喜燒牛肉一口飯真的是絕配。

御帝和牛燒肉環境

御帝和牛燒肉的環境真的很棒，座位乾淨整潔，整體設計很有質感，牆上有日本富士山，還有日本武士等，滿滿的日本風元素。

跟其他間燒肉店不同的是，御帝和牛燒肉開放式的空間，吧台座位可以直接看到師傅切肉，欣賞師傅精湛的刀工。

御帝和牛燒肉包廂

御帝和牛燒肉有兩間包廂，空間超大，一間可以容納8人，一間可以12人左右，超級日式的包廂超愛，裡面還有大大的富士山，也太有氣氛了吧，老闆真的很愛富士山欸，到處都看的到富士山的蹤跡，從門口到牆面，甚至是杯子、筷架都是富士山的，富士山真的好美，看著都想出發去日本玩了啦。

這間的桌邊服務也很棒，會有專人代烤，不用自己烤最棒了，且店員基本上都有受過專業訓練，每次都覺得店員烤出來的肉比較好吃。這間店員還會講解肉的部位，油花分布等，默默地還增加了不少知識。

御帝和牛燒肉菜單

御帝和牛燒肉有單人套餐、雙人套餐、三人套餐、四人套餐，也有單點的自由配，個人覺得套餐最划算，不過個人套餐就沒有豬肉雞肉，都是以牛肉為主體唷。喜歡吃牛肉的可以考慮點單人套餐。

今天我們吃的是雙人套餐，分享菜單給大家參考，雙人套餐4000元起，可以吃到日本頂級A5和牛特選三個部位，每天不一定是哪三個部位，會隨機上。

(雙人套餐菜單僅供參考，實際以現場菜單提供內容為主)

御帝和牛燒肉雙人套餐

(雙人套餐圖片僅供參考，實際以現場菜單提供內容為主)

和牛雙人套餐有漬物吃到飽，牛肉湯、北海道七星米、燉牛肉、雞肉、豬肉、和牛套餐、烤蔬菜、海鮮、甜點，真的很豐盛，一道一道吃下來還挺飽的，餐點很豐盛。

御帝和牛燒肉小菜吃到飽

漬物吃到飽有泡菜、豆芽菜、醃蘿蔔，三種我都好愛，尤其泡菜好好吃，吃不夠可以跟店員續，配燒肉超解膩的，沙拉也很清爽開胃。生菜也可以留著包肉吃唷。

有牛肉湯，燉牛肉這兩項我個人很喜歡，一般燒肉店提供的幾乎都是雞湯，既然是和牛燒肉，當然要來個牛肉湯阿，熱熱喝好舒服，湯頭很濃郁好喝。

燉牛肉滿大一碗，牛肉給的好多，燉到好軟嫩，搭配蘿蔔、豆腐等，前菜就很有飽足感，這道滿有關東煮的感覺，口味很棒。

+99升級鮭魚卵蓋飯

一般套餐提供的是白飯，也可以+99元升級鮭魚卵蓋飯，鮭魚卵在嘴裡逼逼波波的真的很好吃，讓白飯瞬間美味加倍，這幾次去日本玩，發現不管去吃單點燒肉還是燒肉吃到飽，大家基本標配都是先來一碗飯，因為和牛油花比較多，單吃也會容易膩，但搭配著白飯吃整個就不一樣了，有一種1+1大於2的感覺，白飯的加入更凸顯牛肉的美味。

這天的和牛套餐三個部位分別是背肩、牛五花、腰脊心，其中背肩油花最多，也是三個裡面我最喜歡的部位，油花超級美，腰脊心有連結肋骨，會比較有咬勁，且還會越嚼越香。

這些和牛都是師傅手工切，聽店員說斜切會比較有肉感，且燒肉的部位，若肌肉纖維超過60度就不適合燒肉，要切的有厚度，又不能烤完很硬的部位才適合燒肉，所以部位都有特別挑過唷。光聽說明就覺得很專業。不愧是和牛專賣燒肉。

雞肉的部分是用台茶18號紅茶雞，非常軟嫩多汁，帶點茶香味很特別，豬肉也是用伊比利松阪豬跟梅花豬，都是比較優質的部位，這個套餐配的餐點跟肉品都很不錯呢。全程有專人代烤真的很棒，喜歡這邊的服務。

海鮮部分有帆立貝跟草蝦各兩個，帆立貝很大顆耶，中間根本就是大干貝呀，草蝦還有先剝殼了，肉質也很Q彈肥美，烤完可以直接吃很方便。

烤蔬菜有玉米筍、香菇、山藥、櫛瓜各四個，套餐配得很均衡，有肉有蔬菜，中間可以烤個蔬菜換個口味，我最不會烤蔬菜了，還好有專人幫忙，我可以放心地吃就好。單點的好處就是可以優雅地吃燒肉慢慢享受，所以每次跟朋友慶生都喜歡選單點燒肉。

甜點是紅豆抹茶冰淇淋，紅豆很綿密我喜歡，抹茶味道也微甜好吃，抹茶跟紅豆真的是靈魂伴侶，兩個超搭。

店內也有賣一些日本特色的酒，吃燒肉配酒真的是一大享受，有喜歡喝酒的朋友也可以參考唷。

貼心提醒：未滿18 歲請勿飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒。

御帝和牛燒肉停車資訊

勤美附近路邊停車格比較少，不太好停車，但周邊有四個停車場給大家參考，開車來的朋友可以前往停車場停車會比較方便歐，以上分享給大家。

整體來說我覺得這間店濃濃的日本風環境讓人感到舒適，隱藏版餐點也很有特色，雙人套餐吃起來分量很剛好，搭配的品項也有精心設計過，店員服務也很親切，是會想讓人再訪的店，下次朋友生日還會想再來吃。

御帝和牛燒肉12月份換新菜單，雙人套餐內容有優化調整套餐組合，超期待~

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此篇文章與御帝和牛燒肉合作




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