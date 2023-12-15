法雅幸福甜點｜台中絕美系伴手禮蛋糕推薦，夢幻消暑冰淇淋蛋糕一吃上癮! 

已經吃膩常見的平凡蛋糕了嗎，推薦各位這家【法雅幸福甜點】，是台中知名的伴手禮蛋糕品牌，以義式冰淇淋為主打特色，打造出消暑透涼的冰淇淋蛋糕，還有多款甜點、餅乾禮盒、飲品、熱食餐點，其中最熱銷的玫瑰荔枝義式冰淇淋蛋糕，為女性們獨一無二專屬打造，酸酸甜甜吃起來不會有負擔，超夢幻顏值讓人不禁少女心噴發!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【法雅幸福甜點】位於台中市西屯區文心路，看到超大棟的建築物就是了，從捷運文心中清站步行8分鐘即可抵達，旁邊有可以免費停車的空地。

▼【法雅幸福甜點】主打的是義式冰淇淋和蛋糕，也有手工餅乾、堅果塔、夏威夷豆塔、鳳梨酥、太陽餅等，能夠作為彌月和年節伴手禮的選擇。

▼【法雅幸福甜點】門市有提供熱食餐點等品項，並提供寬廣的用餐環境空間，透過活潑的插畫設計裝潢，打造出舒適的氛圍感，而且內用還是不限時間的呦，很適合全家大小一起來吃飯!

▼【法雅幸福甜點】將小朋友最愛的旋轉木馬搬進店內，只要憑店內消費金額累積有500元的發票，就可以兌換代幣搭乘乙次。

如何購買

【法雅幸福甜點】以義式冰淇淋、義式冰淇淋蛋糕、禮盒和彌用蛋糕為主打，提供門市和線上購買的服務，門市還有供應熱食、甜點和飲品的選擇。

點我線上購買:https://fayalife.com.tw/

門市內用菜單

蛋糕介紹

玫瑰荔枝義式冰淇淋蛋糕 (7.5吋)💰1980元

▼超夢幻的玫瑰荔枝義式冰淇淋蛋糕，以粉色系馬卡龍、粉紫色蛋白霜糖及珍珠糖點綴，外觀看起來超級漂亮，是一款女性專屬的義式冰淇淋蛋糕！

▼蛋糕融合台灣在地清甜的荔枝奶餡，搭配古早味的金桔和芒果青，製作成冰涼酸甜的義式雪波，層層堆疊的口感讓人上癮，會越吃越順口不知不覺吃光光，最重要的是吃完不會太有負擔感!

▼蛋糕會附上盤子和叉子以及面紙，還有充滿儀式感的氣球，讓人忍不住大拍特拍!

本產品含有過敏原蛋奶製品、麩質麵粉，不適用其過敏體質者食用

食用心得

又多了一家台中伴手禮的選擇，近期新發現的【法雅幸福甜點】，無論是甜點的外觀或口味都很用心，最讓人深刻的就是，將冰淇淋結合蛋糕碰撞新滋味，入口即化的酸甜口感令人驚奇，最棒的是還能宅配在家輕鬆吃，很適合慶生或是過節享用!

店家資訊

法雅幸福甜點

粉絲團 :法雅幸福甜點 FB

地址：台中市西屯區文心路三段357號

電話 : 04-2291-5669

營業時間：10:00 – 20:30(最後供餐17:00，內用座位至18:00)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/