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中國信託金融園區戶外滑冰場2023-24場次時間,免費親子滑冰又開始啦！

2023-12-15 17:17:43 安魯魯與陽光姐 人氣：352
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窩客好文

安魯魯與陽光姐

發表篇數：572篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 南港區

中國信託金融園區戶外滑冰場2023-24場次時間,免費親子滑

中國信託慈善基金會「點燃生命之火」，免費戶外滑冰場公益活動2023-2024開始啦！
體驗滑冰，週末假日帶小朋友外出玩耍，來中國信託南港金融園區戶外滑冰場溜冰～
今年主題是中國信託「未來實驗室 NEXT LAB」，並在三重世貿公園，設有聖誕樹！
多了有趣的扭蛋活動「Nextlab夢想扭蛋」

南港展覽館斜對面的中國信託金融園區一樓廣場，從捷運南港展覽館站步行約7分鐘可以抵達，南港展覽館附近都有大型停車場
如果從捷運站走過來，會到滑冰場後面，沿著兩旁走到底，就到入口了

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中國信託金融園區戶外滑冰場預約 活動日期、場次時段和入場方式
活動日期 112/12/7(五)-113/3/3(日) (113/2/9除夕休館）
每天三個場次 15: 30-17 : 00，17: 30-19 : 00，19: 30-21 : 00，假日增加 13:30-15：00

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活動前60分鐘開始發放號碼牌，看好想參加場次，提早一個小時來領號碼牌
每場次可容納人數標示在立牌上

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免費入場、免費租借冰鞋、護具，服務人員宣達一下注意事項：不能溜花式、不能喝飲料吃東西(白開水可以)等、押一張證件並發給租借小卡和感應手環，就可以去鞋舖借滑冰鞋和護具了

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小朋友有需要可以借用滑冰用的冰上輔具，前幾年是小企鵝、小海豚

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免費寄物櫃前，設有很多長凳，足夠滿場人員使用
工作人員和冰場教練都穿著實驗室的白袍

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冰場旁，寄物櫃區的對面，是小朋友最愛的冰雪體驗區！擺了很多玩具給小朋友玩耍～

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新增了一個活動「夢想能量蒐集錦標賽」在滑冰場的幾個角落有感應點，感應手環去碰觸感應點搜集夢想能量，集滿5個，就可以兌換代幣一枚，然後去玩「Nextlab夢想扭蛋」

中國信託金融園區戶外滑冰場,中國信託溜冰,點燃生命之火公益活動

遵從現場教練指示，方可入場滑冰
溜冰要逆時針方向繞著電腦寶寶轉，現場有教練指導和維持秩序，不會滑的同學，可以向親切熱情教練們請教
冰霧飄浮冰場上，夢幻的像在雪場，今年到12月還不是太冷，來到滑冰場才有冬天的感覺

中國信託金融園區戶外滑冰場,中國信託溜冰,點燃生命之火公益活動

滑冰結束後記得來玩扭蛋機

中國信託金融園區戶外滑冰場,中國信託溜冰,點燃生命之火公益活動

中國信託金融園區戶外滑冰場
台北市南港區經貿二路168-188號   (點我看地圖)
112/12/7（五)-113/3/3（日）(113/2/9除夕休館）
交通資訊    南港展覽館站(步行約7分鐘)

 公益活動｜中國信託金融園區戶外滑冰場  

北海道滑雪｜喜樂樂渡假村

關西滑雪｜琵琶湖滑雪場

文章標籤

中國信託金融園區戶外滑冰場 中國信託滑冰場 中國信託溜冰 親子活動 親子活動台北
 
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中國信託金融園區戶外滑冰場 中國信託溜冰 點燃生命之火
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