最近天氣已經有稍微漸漸的轉涼，

入冷的天氣總會想要喝點什麼暖暖的～

令胖達想到的就有好幾種類型的美食在肚子裡打轉拉！！

不管是薑母鴨、羊肉爐、火鍋等～感覺都很不錯！！！

發現了線上不少網友推薦一家在捷運秀朗橋站附近，

在中和自立路巷中低調的深夜食堂，

擁有自己獨特味美的湯頭讓許多饕客再三回訪，

我們這就一起來看看這家～「川魚堂」！

川魚堂

川魚堂，位於秀朗橋捷運站附近的精緻鍋物店，

如果按GOOGLE的地圖標示去走，很容易走進另一個巷子中，

胖達當天從2號出口出來後，第一個紅綠燈右轉，

往前走看到7-11的指示招牌，往711的巷子裡走，

一直往前就可以看到左手邊的川魚堂拉～

＊位於打白色圈圈處，此圖擷取自官方FB

走到附近就可以看到川魚堂明亮的招牌囉！

川魚堂 環境介紹

推開大門，由木頭色系質感加上黑色帶點工業風的裝潢，

白光打落下來～整體呈現低調而精緻，

有四人座的吧台區～再往裡面延伸有兩個大四人座的座位，

其中一個還有劃分成兩個兩人座喔!

走道旁邊則有衣架可以吊外套～

店家也有提供至物籃可以放隨行包包。

在兒童高腳椅旁邊則有放置店家獨家販售的湯頭、

餐具以及一些等等可以添加的辛香料～

最後胖達選擇在吧台區入座～在桌面底下有可以調控火力大小的控制器。

川魚堂 菜單

看完菜單突然選擇障礙上身，真應該多找一點人來吃的....，

再幾經猶豫之後胖達最後選擇了很貼近冬天的暖心鍋物「羊肉爐」！

而主食點了另一道隱藏菜單「炙燒肉片飯」～那我們就等上桌拉～～！！

川魚堂 羊肉爐

店家先從菜盤、湯底上桌，菜盤裡面的種類也不少！

有白菜、青江菜、玉米筍、金針菇、鴻禧菇、蒟蒻條、

紅蘿蔔、白蘿蔔、黑木耳、炸豆皮還有類似蛋餃的火鍋料。

湯底的部分端上來可以聞到一點中藥藥膳的風味與加在湯中生薑的味道，

湯底中還有加入不少鴨肉丸與一片羊肉片～

而羊肉片的部分端上來也是超大一盤！！

其實胖達一開始羊肉爐的樣子是外面一般常見的那種～

哈哈，看到肉片就發現是一場美麗的誤會。

*生薑的部分店家會詢問是切片或切絲

*肉片有加大份量喔！

羊肉爐風味湯底

當一口湯喝下去就可以品嘗到一股中藥的厚實尾韻，

加上薑絲的提味在溫和的湯底中有了一股些微的刺激性。

湯頭外表很樸實，沒有額外再放很多中藥再做點綴～

卻蘊含豐富中藥的風味。

炙燒肉片飯

這一道主食是胖達當天吃起來最喜歡的其中一樣，

在上桌前老闆也表演了一段炙燒的過程～

光這炙燒的過程就可以聞到牛五花的油脂蹦然而出、香氣四溢。

最後再淋上老闆特製的醬、花椒油、與蔥花做點綴。

滿溢的香氣不說～上層的美乃滋與牛五花的油脂相拌後～讓入口更為順滑，

而還有更令人驚豔的是店家特調的醬汁鹹甜鹹甜的～

讓肉質的味道更加甜美，而花椒油的添加讓整體的香氣又更為提升。

羊肉片

接著就是被胖達誤會的～羊肉拉！油花與肉質分佈的還不錯～

入鍋川燙煮熟後撈起，再入口可以品嘗到羊肉有一些薑絲的味道融入在其中～

意外的帶有去除羊羶味的效用。肉質細膩、鮮甜滑嫩，

可能帶有一些些的筋~多了一點脆口。在口感上還不錯。

鴨肉丸

口感Q彈，紮實很有嚼勁～～～

菜盤

菜盤整體表現得比較中規中矩～整體上菜料新鮮，

川燙後的白菜雖然煮的比較久會比較軟爛～不過入口還是會有不少甘甜，

炸豆皮放入湯煮一陣子後撈起，看起來感覺很厚實，但口感其實Q軟，

鴻禧菇口感也很好～肉質細緻入口微甘。

今天一頓吃下來也覺得CP值滿滿~~各種加好加滿~

以精緻小火鍋整體的味道來說400多元的確是讚讚的!!

川魚堂 相關資訊

幸得環狀線的完工，讓我們可以更就近的吃到這隱藏在巷弄中的美食鍋物，

擁有獨到處理鍋底的風味很推薦給喜歡吃美食或鍋物的朋友們~

不要讓川魚堂只在巷弄飄香拉~帶著朋友一起來聞香~!

胖達也提供店家資訊懶人包~目前營業到凌晨兩點~

很適合想要在宵夜場也來一攤的朋友拉。

店名:川魚堂

地址:新北勢中和區自立路58巷2號

電話:0916-449-305

FB : 川魚堂 FB粉絲團

IG : 川魚堂 IG粉絲團