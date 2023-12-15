講到台灣伴手禮你會想到什麼？這間伴手禮「38熊蝶蝶酥」店名好特別！全台唯一一間在台北信義區，專賣超酥脆手工千層蛋捲，讓人一吃就很有記憶點！蝶蝶酥有10種口味，還能客製化專屬自己的蝶蝶罐～

38熊蝶蝶酥 在哪？

38熊蝶蝶酥門市地址在台北信義區莊敬路上，鄰近四四南村與象山公園，汽車可停放台北災害應變中心停車場步行約3分鐘，也能搭乘捷運台北101世貿站，下車後步行約12分鐘，門市前方有機車格，建議騎車或開車來比較方便～

地址：台北市信義區莊敬路361號

營業時間：11:00~21:00

公休：星期一

38熊蝶蝶酥一開始是在三峽老街！從手工蛋捲轉型成獨創的蝶蝶酥，堅持進口原料加上手工製作，外型層層捲疊很特別，所以取名為蝶蝶酥～

38熊蝶蝶酥 MENU

手工蝶蝶酥有10種口味！奶油原味、芝麻粒、咖啡、香蔥、花生餡、肉鬆餡、芝麻餡、鹹蛋黃與抹茶口味，每罐160元～200元之間價格好入手，適合買來當伴手禮，除了招牌蝶蝶酥店內也有賣酸梅湯～

店內所有蝶蝶酥，都是老闆在店內手工製作，蛋捲機就在現場喔！

客制化 蝶蝶酥桶

這裡的蝶蝶桶可以客製化耶！自己吃或送人就買最新包裝！包裝會隨不同節日更換新衣，最近聖誕節快到了，這聖誕老公公很應景好可愛～

不管是你要當喜餅、婚禮小物、彌月禮或公司禮盒都適合，客制化商品有一定數量，詳請內容可以詢問老闆～

這紙筒有一定磅數，不用擔心一撞就歪掉，客製化獨一無二的蝶蝶桶！每個都好可愛！

10種蝶蝶酥 試吃

老闆很熱心招呼！細心介紹每一種口味與保存方式，蝶蝶酥成份有日本麵粉、日本上白糖、紐西蘭奶油與優質洗選蛋，手工製作不添加人香精與防腐劑，只有雞蛋不加一滴水，10種口味都試吃，就知道自己喜歡什麼口味～

現場提供多種行動支付！買伴手禮不用怕錢帶不夠，支付嗶一聲就好～

酸梅湯

這的酸梅湯也是出自老闆之手！烏梅、仙楂、黑棗、洛神、甘草與陳皮，所有配料文火慢熬而成，一喝就知道很天然，酸甜味中和的剛剛好，酸梅湯沒有化學成份，需要冷藏保存，帶回車上一下就喝光光～

想買多罐送人可加購紙袋，加購紙袋只要拾塊錢～

手提禮盒 三罐裝

買單罐是一般袋裝！手提禮盒加購一個30元，每個手提盒可裝三罐蝶蝶酥，酒紅色與桃紅色都很喜氣，送人大方好看～

罐裝包裝密封佳

罐裝蓋上層貼有清楚標示，就不用怕拿錯口味，老闆特別提醒沒吃完要蓋好，雖然有放入乾燥劑，但蝶蝶酥沒有化學添加，加上台灣天氣潮濕，餅乾容易受潮，記得蓋好～盡快吃完！

過年應景也有新年快樂字樣！2024走春行程就帶它～

每罐有30顆蝶蝶酥

每罐蝶蝶酥有五層，每層有6小顆，小而精緻很適合現代人，不用怕一次吃太多，一口剛好一顆，也不用怕像吃蛋捲一樣，會邊吃邊掉屑，尤其是小朋友吃蛋捲，都要出動吸塵器…

怕吃太多的OL上班族！辦公室一人一盤剛剛好當點心！

小確幸拿到200元優惠券！

剛才小卡是新年快樂！這罐是200元優惠券耶！老闆會隨機放入優惠券，消費滿1000元就送一罐200元的蝶蝶酥，真的是今日小確幸～

原味蝶蝶酥

在店裡試吃蝶蝶酥就很驚艷！原料只有日本麵粉、上白糖、紐西蘭奶油與洗選蛋，吃得到千層蛋捲香甜味，口感多層次薄脆到不行，幾乎快入口即化，是我目前吃過最酥脆的蛋捲酥～

抹茶蝶蝶酥

抹茶用是天然抹茶粉！吃完後尾韻還有一絲抹茶清香感，一點都不甜膩，我個人愛吃抹茶甜點，這一吃真的會停不下來～

巧克力蝶蝶酥

蝶蝶酥都做過減糖！即使是巧克力蝶蝶酥也不甜膩，忍不住連吃好幾顆，吃完真的口齒留巧克力香～

香蔥蝶蝶酥

老闆還善用中式點心特色，加入香蔥提香味覺，鹹甜交織很耐吃～

芝麻蝶蝶酥

一入口先是原味蝶蝶酥香！咀嚼沒兩口濃郁芝麻香飄散開來，這是升級版更酥脆的芝麻蛋捲～

鹹蛋黃蝶蝶酥

蝶蝶酥也有鹹蛋黃口味！吃起來特別鹹香涮嘴，在嘴裡化開的香氣好邪惡，郭先生一次把整罐吃光光！

咖啡蝶蝶酥

咖啡苦香間找到微妙平衡！這是大人喜歡的咖啡口味，咖啡香瞬間充斥整個口腔中，我每天都會喝杯黑咖啡，這咖啡蝶蝶酥對我來說百吃不膩，是嘴饞最佳選擇～

蝶蝶酥已經很薄脆！還能包入餡料？我只能說老闆很會做蛋捲酥。

花生餡蝶蝶酥

一口吃下去蝶蝶酥都快化掉！只留下濃郁花生餡，鹹甜香很有台灣味！追劇沒注意會不小心吃太多～

芝麻餡蝶蝶酥

同樣都是芝麻口味！但這芝麻餡和芝麻粒完全不一樣！芝麻餡口感更有層次，先是蝶蝶酥奶油蛋香，接著才是芝麻餡香，搭配茶、咖啡都很適合～

肉鬆餡蝶蝶酥

肉鬆蝶蝶酥(葷食)這味覺好熟悉！加上畫龍點睛的肉鬆，吃起來有肉鬆鳳凰卷的影子，但這口感更脆、肉鬆更細緻綿密～

＊台北伴手禮新選擇！這千層蛋捲超級薄脆，力道沒拿捏好，還可能被你捏碎，每顆都是老闆純手工製作，不添加任何防腐劑、人工香料，一口一顆剛剛好，小朋友吃也不怕掉滿地，有10種蝶蝶酥口味可選，還提供客製化服務，家人都豎起大拇指比讚～好吃～

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38熊 蝶蝶酥千層蛋捲 店家資訊

電話：0908-700233

地址：台北市信義區莊敬路361號

營業時間：11:00~21:00

公休：星期一

LINE@ID：@38bear

粉絲專頁：38熊蝶蝶酥-台北伴手禮

官網：38熊蝶蝶酥-台北伴手禮

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