有春茶館大墩店｜情懷好味重拾家溫度。還有隱藏版古早味冰沙｜台中茶館小吃｜公益路下午茶推薦

有春茶館｜重拾家溫度。回憶裡的情懷好味

是否有一種味道，讓你一吃就覺得懷念無比，有春茶館的炸年糕，對米就有這種會上癮的魔力，

這古舊好味彷彿回到那一年，阿嬤家廚房裡的香氣，而孩子米正拿著筷子偷偷進攻著幸福餐桌～

有春茶館｜店內環境

有春茶館在台中擁有大墩與大智兩間分店，米自己蠻喜歡大墩店的空間與感度，可能是在巷子裡，氛圍更顯舒心自在。

店內空間寬敞舒適、採光也明亮，入門的有春茶館字樣，以喜氣洋洋的台灣紅呈現，

搭配上木質調桌椅和擺件，一旁還有斗笠與竹編工藝等台灣精神漫遊於牆面，令這個用餐時刻漾起一絲暖心與情懷味。

座位數很多，無論是家庭聚餐還是好友相約都很棒的選擇，商務用餐或是團體活動也別擔心，提前預約都有足夠空間可以滿足需求。

有春茶館將台灣風味小食、傳統飯麵食與本土特色甜品，結合上茶飲文化來呈現，

嚴選在地好食材及優質用料入菜，透過樸實簡單的吃飯與喝茶文化，重拾回憶裡，老家的餐桌味道。台中家常料理再添一～

有春茶館｜菜單MENU

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(取自 有春茶館 官方)

有春茶館｜餐點介紹

✿ 麻油雞湯鍋｜＄360

冬天吃鍋肯定是最幸福的時刻，尤其暖呼呼的麻油雞更是人人心中愛。

選用優質帶骨土雞肉，並隨鍋附上白飯、沾醬與椒鹽。將卡式爐開著小火加熱，待頂層豆皮、香菇、米血、玉米等時蔬滾熟即可享用，

濃醇麻油香配著甘美雞湯丟系讚，麻油雞控米不自覺喝了好多口，土雞肉彈嫩帶Q勁給了好幾塊，啃得很過癮，今日的白飯稍軟糊了些，可以再調整一下。

✿ 回鍋肉肉夾饃｜＄280

居然還有肉夾饃蠻特別的，以饃餅取代主食，再夾入油脂閃亮亮的回鍋肉和青龍椒，還有炸金針菇、地瓜、紫薯與鮮蔬等食材可以依據喜好自由配；

大口咬下，感受饃的絲絲紋理與焦香酥脆，鹹Q回鍋肉與浸潤肉汁的餅對味極了，還有高麗菜與青龍椒的清脆添了些許爽度，雖然底部的饃稍韌有影響口感，但米依然給了不錯分數。

✿ 台味三杯土雞｜＄280

提起絕品台菜，肯定少不了三杯雞的存在，

米酒、醬油與九層塔等經典食材缺一不可，才能熗出增慾香氣與誘人上色，再搭上佐薑黃飯與菠菜、茄子與胡瓜等每日隨機3-4樣當季時蔬，隨餐均附蔬菜湯和甜點仙草凍。

以薑片和麻油煸出土雞肉與杏鮑菇香氣，入口鮮中帶醬甜，肉質紮實香彈也很入味，白飯殺手只能是他了

✿ 青花椒酸菜湯粄條牛小排｜＄280

青花椒的麻香辛口配上大量的酸白菜，佐以肉味十足的帶骨牛小排，此道為有春茶館的力薦新品！

滑溜粄條吸附滿滿精華湯汁，麻得溫柔又不失爽度，寒冬來一碗，暖手又暖心。

✿ 麵茶炸年糕｜＄100

超愛炸年糕的米，覺得這道是必點，將年糕切片後炸至焦香金黃，

片片外酥脆內軟Q，咬著蜜甜又黏糯饞心，

沾著麵茶入口也別有一番風味，很喜歡點這道炸年糕。

✿ 麵茶黑糖蕨餅｜＄85

除了炸年糕要點，蕨餅也是米的心中愛，

香Q黏糯又輕甜不膩嘴，蕨餅的黑糖甜香配著麵茶好好吃，回頭率極高的甜甜。

✿ 芋泥波波奶綠｜＄85

不只擁有美美外表，內在也滿滿實料，

以奶綠為基底，添入芋泥和小山丘一樣高的雙色QQ小芋圓，醇濃奶香綿密芋泥超速配，

還有Q勁芋圓波波添趣，來有春必需要讓這杯紫色炫風席捲一下。

✿ 麵茶黑糖波波｜＄95

將情懷麵茶與黑糖波波完美結合，

有著米漿的香氣卻更清爽，香醇米香裡穿插著黑糖波波的繽紛口感，大人小孩都愛這一杯。

✿ 隱藏版｜古早味冰沙

將各種情懷甜品，驚喜藏在這杯冰心古早味，甜糯蕨餅和麵茶超合拍；

尬上Q勁十足的黑糖、芋泥波波，還有綿香芋泥與冰淇淋豐富口感，這杯冰沙就像看秀一樣精彩，喜歡古早味的朋朋們，隱藏版冰沙點起來～

有春茶館｜店家資訊

有春茶館 大墩店

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：40861台灣台中市南屯區大進街377號( 地圖 )

電話：04 2322 1669

營業時間

星期一: 11:30 – 21:00,

星期二: 11:30 – 21:00,

星期三: 11:30 – 21:00,

星期四: 11:30 – 21:00,

星期五: 11:30 – 21:00,

星期六: 11:30 – 21:00,

星期日: 11:30 – 21:00

星期一: 11:30 – 21:00, 星期二: 11:30 – 21:00, 星期三: 11:30 – 21:00, 星期四: 11:30 – 21:00, 星期五: 11:30 – 21:00, 星期六: 11:30 – 21:00, 星期日: 11:30 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官方｜有春茶館

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🅿️ 鄰近收費停車場：台中大昌場｜育新停車場

【 有春茶館-大智店 】

▎台中市東區大智路55號

▎04- 22220618

▎11:30-21:00

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🅿️ 鄰近收費停車場：車P信義街站停車場

有春茶館｜店家地圖