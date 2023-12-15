聯勤「三○四兵工廠 橡欣樓」以「烏特勒支城」為意象，化身「安平航海城」成為 2024台南旅遊新熱點，華麗大廳復刻電影「鐵達尼號」場景，英國工業革命博物館展示工業革命代表文物。安平晚渡觀景台，以一座聖托里尼鐘塔為造景，營造地中海風情，夕陽柔和的金色光芒，襯托鐘塔剪影，俯瞰安平漁港，河面波光粼粼彷彿灑下了一層碎金，落霞中漁船出港，重現清代「安平晚渡」美景。



「橡欣樓」為國防部立民營區內聯勤「三○四兵工廠」於2007年裁撤拆除後，唯一存留之廢舊建築，2018年「深緣及水」有限公司以閒置空間活化再利用的經驗全資整建，華麗轉身為「安平航海城」，於 2023年12月16日盛大開幕。「橡欣樓」入口廣場、階梯拱廊及二樓演講台為早年西班牙殖民地政府特有的廣場格局，除紀念西班牙在大航海時代的歷史地位，也能想像阿根廷總統艾維塔的演說情景。



整建後的「橡欣樓」，一棟四樓的高建築，以一組白色「鐵達尼號」船尖為造型的連續陽台形成特色。一旁藍色「文學牆」一首新詩「與海為鄰」，選自余光中詩集「高樓對海」，高樓是余光中在西子灣大學宿舍的樓居，所對的海便是台灣海峽，寓意如同當下與海為鄰的我們，一無所有，卻擁有一切。



「安平航海城」為呈現與熱蘭遮城 (安平古堡) 關聯歷史場景，以熱蘭遮城西南面的防衛碉堡「烏特勒支城 (Fort Utrecht)」(位於現今湯匙山公墓，已不復存在) 作為入口意象。



英國雙層巴士，紅色的雙層巴士第一次出現在英國倫敦是 1954年，因為輕巧的車身和革命性的設計，解決了倫敦街道狹窄的問題，從此活躍在倫敦的大小巷，被當時市民霸氣稱為 Routemaster (馬路主人)。為了給灰濛濛的倫敦增添一絲色彩，車身選擇了紅色，傳統的雙層巴士，乘客由車的尾部上下車，巴士沒有門，在行駛中也仍然開啟，停等紅綠燈時，乘客可以自由上下車，為英國雙層巴士的特點之一。



鐵達尼號大廳，復刻電影「鐵達尼號」(RMS Titanic) 主樓梯的華麗大廳，可以看到經典的玻璃穹頂與青銅小天使雕塑。



經典的玻璃穹頂



鐵達尼號是在二十世紀初具有代表性的一艘豪華郵輪，中央精巧雕刻的時鐘屏內兩邊寓言圖案象徵「以榮譽和榮耀加冕的時刻」，整體裝飾富麗堂皇的大廳展現當年工藝精緻的皇家風格。



進入鐵達尼號大廳後，別忘記等大門自動關上，轉個身回頭看一看，一座美麗的彩繪玻璃門，以大航海時代為設計理念，上方小窗的日出、星星與羅盤，代表著黎明時啟航以星星為指引，以羅盤為方向；大門上的夕陽代表著歸途，由希臘神話中象徵智慧、友善與純潔愛情的海豚引領，由明亮燈塔指引回家的路，祈求人們平安啟程與歸來。



遊客中心 (服務台)，早期關廟三寶為「蔗糖、竹細工、藤器」，自清末到光復後，關廟、龍崎一直為臺灣最大的生活竹器與藤器出口基地。遊客中心使用竹藤編藝術設計，連結地方文化印記。



深緣烘焙，產品使用日本非基因改造麵粉、法國天然發酵奶油，結合在地食材開發及製作烘焙品，為多齣電視劇指定聯名伴手禮，所研發的在地酥餅屢獲經濟部台灣餅創新獎，深緣鳳梨酥更被網路 (甜點精算師) 評選為2023年台灣土鳳梨酥第一名。



英國工業革命博物館，英國工業革命亦稱作英國產業革命，影響了整個歐洲大陸，並帶動許多國家相繼發生工業革命。



英國工業革命博物館，館內展示許多與工業革命相關的交通工具、軍事器材、運動用品、生活用具及古董老件等五類展品與文物。



倫敦街景休息區，倫敦有「紅色首都」之稱，紅色元素無處不在，郵筒、雙層巴士、唐寧街和白金漢宮的衛兵皆是紅的。



1980年左右，紅色電話亭使用達到鼎盛時期，共有七萬三千個紅色電話亭，為代表英國的印象之一。



羅馬假期 - 真理之口，仿造經典電影「羅馬假期」劇中現場拍攝的真理之口，造型傳說是海神波賽頓的兒子，也有人說祂是一個異教的神，只要說謊的人將手伸進真理之口便會被咬斷，反之遇見誠實的人就會繼續張著口，象徵著真相和誠實的追求。



羅密歐與茱麗葉陽台，流傳數百年的莎士比亞經典名作「羅密歐與茱麗葉」，至今仍令人婉惜與感動，安平航海城復刻義大利維羅納茱麗葉的故居，讓人彷彿走入愛情的故事裡。



頂樓一座哥德式尖塔，造型參考自荷蘭烏德勒支省的德哈爾城堡。



穎可達咖啡 (安平晚渡觀景台) ，以一座愛琴海經典的白色聖托里尼鐘塔為造景，營造地中海風情。



觀景台一側，可遠眺熱蘭遮城 (安平古堡)。



夕陽柔和的金色光芒，襯托鐘塔剪影，聲聲鐘響中，這令人屏息的無限美好，是否觸動您勞頓的心？



心型純白色米克諾斯地景，位於安平晚渡觀景台高處，黃昏時刻俯瞰安平漁港，夕陽西下灑落一片金黃，金色光芒映照河面，波光粼粼彷彿灑下了一層碎金。



落霞中漁船出港，重現清代「安平晚渡」美景，「一鉤新月淺，幾幅淡帆輕。岸闊天遲暝，風微浪不生。」，夕陽暮色稍縱即逝，請放慢腳步，靜心欣賞這短暫的美好。



安平航海城

地址：台南市安平區湖內一街99巷33號

電話：06 221 8138 / 06 596 3101 # 9

營業時間：10:00-19:00 (週一公休)

2024年的優惠票價：成人票 $100元 (原價為250元，可折抵150元)，優惠票 $50元 (原價為200元，可折抵150元)。優惠票對象為安平居民、12歲以下兒童、身心障礙者與一名陪同者、65歲以上長者。

官網：https://www.butterflylove.com.tw/store/%E5%AE%89%E5%B9%B3%E8%8D%B7%E8%98%AD%E5%9F%8E/

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