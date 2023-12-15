2023最新 台北餐酒館推薦》Still Taipei 台北網美酒吧推薦，一間有現場DJ的餐酒館級酒吧 環境美到非常適合聚餐的台北餐廳

【台北Still Taipei餐酒館】初訪心得

說道台北餐酒館推薦，理智派陸續也是開箱了不少，感覺已經可以整理成一份懶人包了。今天要介紹的餐酒館，可以說是理智派吃過唯一一間有現場DJ的餐酒館級酒吧呢。我們當天前往的時間是周日晚上，非該店家熱門的時段。我個人體驗餐酒館或Lounge Bar的重點，在於氛圍營造、菜單品項與視覺設計等。以Lounge Bar來說，Still Taipei說實話可以得到80分的高分。80分的組成我給了氛圍營造，剩下的20分就是看你們對於他們的餐點喜不喜歡，我們吃完只能說完全無雷。

整體用餐時間約莫兩個小時，不是餐點上的慢，而是我們很享受這樣的環境。還記得上次推薦一家很適合姊妹淘聚會的Bar嗎，這家Still Taipei完全適合男性獨飲或是約會的時候來訪。

P.S. 最後說一個最特別的，現場還有帥哥DJ可以看，這應該是台北唯一具有現場DJ的Bar吧。各位女孩們，還不快衝。

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【台北Still Taipei餐酒館】酒吧環境簡介

當初要來之前，就在網路上看了一下他們的環境簡介。整體空間不大，整體座位數大概落在30人左右，假日或熱門時段蠻容易客滿的感覺。這次來體驗是周日晚上，非熱門時段剛好可以讓我好好享受和拍照，這也非常不錯。整體設計與其說是餐酒館，倒不如說是Lounge Bar的感覺。

一進門映入眼簾的就是中間壯觀的吧檯，這種吧檯超級適合下班後來上幾杯調酒。環境設計的元素則是以鏡面幾何構成，氛圍營造得令人放鬆。說真的，整體設計真的很棒，但招牌實在是有點像髮廊XD，只有中間的i逗趣地換成了酒瓶的形狀。

【台北Still Taipei餐酒館】餐點評價

。日式明太子白醬鮮蝦義大利麵。

日式明太子白醬鮮蝦義大利麵擺盤精美，最上面可以看到整齊劃一的擺放著去殼的蝦子，算是蠻貼心的。整體分量個人認為男生8分飽，女生應該是10分飽的節奏。如果來這裡是來享受音樂與調飲的，建議分食。調味上白醬味道凸顯，尾韻帶有淡淡的起司與海鮮的甜味。口味上不會過重而膩口，反而是清爽而回甘，很令人驚訝。

。西班牙干貝海鮮燉飯。

西班牙海鮮燉飯上菜後只有一句話可以形容，『好美』。有再追蹤我的朋友應該知道，這份餐點一定榮登今天的wowwow獎，實在是美到連番茄味都依稀能夠聞到的感覺。整體調味是使用番茄為主軸做烹飪，海鮮則帶有淡淡的煎烤香。調味上相較於白醬義大利麵，這款口味稍微重了一點，很適合搭配黑啤或威士忌等口味較重的酒，非常過癮。海鮮肉質非常新鮮，整體視覺含味覺而言，西班牙干貝海鮮燉飯很具水準。

P.S. 餐酒的搭配是我個人喜好，請各位專家不要戰我QQ。理智派只是提供一個選擇性給大家參考。

。香酥脆薯(香蒜醬)。

香酥脆薯的奶油香氣十足，送上來的時候聞到認真肚子就開始叫了…。旁邊搭配的香蒜醬和一般市面上吃到的味道不同，應該是店家自己調製的。味道奶香大過蒜香，蠻適合搭配麵包吃的欸XD。薯條則是炸的和以前好吃的麥當勞類似，吃下去酥脆爽口。

。經典水牛城辣雞翅。

這道水牛城辣雞翅，榮登我今晚的MVP。水牛城辣雞翅通常都是偏椒麻的那種辣，而Still Taipei則是在椒麻之餘帶了點香料的香氣。這種香氣補足了水牛城辣雞翅的尾韻不足，讓享用的時候前中尾韻都非常完美。辣度設計上偏小辣，這款味道設計的恰如其分，搭配Long Island Ice Tea超過癮XD(為什麼特別提這款酒，是因為當天我就是配這款酒沒想到意外地搭XD)。

。Still Taipei調酒系列。

Still Taipei餐酒館的調酒分成兩類，一種為獨創；另一種則是經典改編。以音樂來說的話有一點蔡健雅感，不知道為什麼XD。個人推薦來到Still Taipei一定要點調酒，先不論好喝與否，能夠看到兇兇地漂亮姊姊幫你調酒真的是一種享受XD(怎麼有點M的傾向，喂喂喂)。

。棉亙Continuous。

棉亙使用的基酒為綠茶琴酒，調味則是小黃瓜、接骨木、青蘋果與檸檬。這款是扎扎實實製作給不喝酒的人喝的，茶味濃厚之餘尾韻淡淡的酒香，最後則會有從心底暖上來的感覺。除了濃厚的茶味之餘，嘴巴也會有淡淡的檸檬清香，整個喝起來很過癮。這款就連我不太喝酒的朋友都喝得完，看起來完全打中不喝酒人的心呢。

。Long Island Ice Tea (Hong Kong Style)。

這款就是原創經典特調，店員在介紹的時候順勢提了一下是熱門榜單中的常客，身為第一次踩點的我勢必得點的吧。這款Long Island使用的基酒有伏特加、琴酒、蘭姆酒、龍舌蘭等，調味則是有藍柑橘、鹹紫蘇與7up。基酒用的這麼多，喝起來尾韻卻沒有過分辛辣或是酒感，反倒是淡淡暖暖的感受，這令人蠻意外的。甜度設計上是半糖的水準，不會過於甜膩而喝不下去。這款喝完之後我著實暈了一下，看起來即使是經典改變，也依然承襲了Long Island妹酒的滋味。

【台北Still Taipei餐酒館】店家資訊

名稱：Still Taipei

時間：18:00-01:00 (週五週六營業至02:00、周一公休)

電話：02-27788087

地點：106台北市大安區敦化南路一段190巷23號

【台北Still Taipei餐酒館】地理位置 / 怎麼去

Still Taipei位於台北大安區敦化南路上，位於捷運忠孝復興與忠孝敦化中間。前往方式理智派一樣提供兩種方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通的朋友可以使用台北捷運，於台北捷運忠孝復興或忠孝敦化站下，步行約莫5-10分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友，可以使用國道三號於20-板橋下，往台北市東區方向行駛約莫30分鐘即可抵達。

P.S. 由於介紹的是餐酒館且喝酒不開車開車不喝酒的前提，請各位務必開車的人不能喝酒或是請代駕哦。

【台北Still Taipei餐酒館】停車位置

停車位置的部分其實蠻多的，由於是在大安區也是俗稱的台北東區，無論是捷運站那邊還是市民大道高架道路下，停車場都是非常多。

【台北Still Taipei餐酒館】價位 I 價目表 I 菜單一覽

Still Taipei整體價位在東區可以說是中間值，份量上也剛好，分著吃不會太撐。

。餐點價位。

。開胃菜：價位落在120-300中間

。手工Pizza：價位落在290-350中間

。炸物：價位落在180-450中間

。特色小點：價位落在150-200中間，生蠔則是時價

。主食：價位落在280-980中間

。調飲價位。

。原創經典特調：價位皆為400元

。Still特調飲品：價位落在380-450中間

。Still無酒精特調：價位皆為250元

。威士忌/龍舌蘭：價位落在350-12000 / 看起來是杯裝瓶裝都有

。紅/白酒：價位落在350-2200 / 看起來是杯裝瓶裝都有