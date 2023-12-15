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【2024外帶年菜】台中印月餐廳｜除夕圍爐年菜推薦，霸王豬手、帝王蟹、鮑魚燉雞霸氣上桌 - 貪吃猴的幻想

2023-12-15 21:31:59 貪吃猴 人氣：111
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貪吃猴

發表篇數：654篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：印月餐廳
place台中市南屯區公益路二段818號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台中年菜外帶推薦台中印月餐廳最新年菜開始預訂囉！年節即將到來，過年除夕圍爐少不了澎派的年菜，自己煮費時又費工，宅配外帶年菜是不錯的選擇。台中印月餐廳推出超狂年菜，霸王豬手、香煎白鯧、鱘龍魚明玉鮑魚燉雞、帝王蟹等上好美味佳餚，不用再煩惱過年要吃什麼，印月餐廳都幫你準備好。在家微波加熱就能快速上桌，圍爐夜大家PO照曬年菜，這組端上桌真的很氣派~

印月餐廳
地址:台中市南屯區公益路二段818號
電話:04-2251-1155
時間:11:30~14:30；17:30~22:00
粉專:請點我
官網:請點我
印月餐廳線上訂位

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台中印月餐廳在哪裡

台中印月餐廳地址位在南屯公益路二段的這一端，靠近交流道這邊，這裡各式高檔餐廳林立，能在這裡佇立多年真的都是很厲害的餐廳，不簡單啊~

來餐廳吃飯停車很重要，公益路上路邊就有規劃收費停車格，印月餐廳後面也有自家的免費停車場，占地也很大，不用煩惱停車位的問題就是方便阿。

印月餐廳環境介紹

說真的我是第一次進來這，走進大門就被華麗裝潢的大廳給吸引，湖水綠牆面加上高挑的視覺設計，很有高檔餐廳的氛圍，現場有櫃台人員接待，來這用餐建議要先預約唷。

吧台區旁有水族箱，超新鮮的活龍蝦、鮑魚、帝王蟹都在這邊~

印月餐廳以商務包廂以及一般小吃用餐聚會為主，也有接洽婚宴喜酒、各式大型聚會、尾牙、包場活動，有提供音響、投影設備等。高挑寬敞且舒適的用餐環境，沒有壓迫感真的讓人好放鬆，平日也能跟家人們一起來家庭聚會用餐，享受主廚精心準備的料理。

印月餐廳也有超大包廂空間，隔間也能打通，提供給客人安靜隱密的用餐環境，想預定包廂得提早訂位唷。

2024年菜菜單

印月餐廳2024外帶年菜出爐！精選強檔10道年菜一套$13800，可以約6~10人享用，精緻冷盤、過年必備三牲、超大支霸王豬手、帝王蟹通通吃的到。另外也提供多款單點菜色可以選擇，除夕夜曬年菜你家肯定最澎派。

每逢年節媽媽都要準備豐盛年菜給大家吃，要備料煮菜真的很辛苦，決定外帶年菜讓媽媽可以休息一下，全家人一樣可以吃到好料。這間印月餐廳網路評價頗高，身邊吃過的朋友也對這家菜色頗有好評，這次終於有機會可以大飽口福了。

外帶年菜選用鮮豔紅色的質感禮盒包裝，相當有喜氣阿~

外帶年菜需要提前預訂，依訂單現做，吃到的是當天熱騰騰出爐的新鮮食材，選用的外帶餐盒也都是合法安全的材質，可以放心帶回家微波加熱。餐廳另外很貼心的提供了小卡，每道料理加熱時間跟食用方法，在家只要幾分鐘時間，美味年菜立即上桌，省時方便又好吃。

主廚自製獨家醬料一併附上，聽說黑蒜醬汁除了搭配帝王蟹，沾其他肉類也很好吃，真是百搭神醬。

金沙中卷

滿滿鹹蛋黃鑲入到整隻中卷裡面，切片之後格外誘人，淋上特製醬汁就是一道開胃冷菜。

中卷新鮮度很夠，吃起來Q脆爽口，金黃飽滿的內餡帶點鹹香的滋味，結合中卷的鮮甜還真讓人停不下來欸~

牡丹竹筍

當季新鮮竹筍切丁，拌入龍蝦沙拉，吃的到彈牙蝦肉跟清脆的筍丁，呈現出多層次的口感，上面用了食用花點綴，讓整道菜質感又提升一個檔次。

烏魚子飛魚香腸

烏魚子飛魚香腸裡面共10份，一片烏魚子搭配蒜苗跟飛魚香腸夾在一起吃更有層次感，難得吃到不太會黏牙的烏魚子，且香氣十足，多了蒜苗微微的嗆辣感就是過癮阿~

口水雞

口水雞選用整塊的去骨雞肉，肉質非常細嫩，底部鋪有生菜醃黃瓜可以搭配解膩，可以將整份口水雞醬汁直接淋上，怕太辣也能用沾的即可，看個人喜好。對於敢吃辣的朋友這應該只有微辣提味的程度，不過那雞肉是真的很嫩~超讚。

霸王豬手

此檔最強年菜霸王豬手，整支豬手下去油炸，形成脆脆的外皮，豐富的肉汁完全封鎖在裡面，在切開時整個香氣竄出來實在太香了阿~

我個人超愛吃豬手的QQ脆皮，口感帶點嚼勁還有豐富的膠質，重點是吃起來完全不含油，裡頭瘦肉的部分也是意外的細嫩順口，幾乎不太需要咬，肉質嫩到會慢慢化開，搭配黑蒜醬、胡椒鹽都是不錯的選擇。

黑蒜帝王蟹

以前年菜都還沒吃到這個高檔的食材，這次連帝王蟹都上桌了，印月餐廳很貼心已經把每支腳都分切好了

把殼撥開就是飽滿蟹腿肉，吃起來是真的新鮮，蟹肉本身帶點海味的鮮鹹，完全不用沾醬就很好吃

不得不介紹一下他們家黑蒜醬真的有厲害，蒜香味濃郁，鹹甜交融在一起的滋味，搭配帝王蟹蟹腳肉，風味直接再昇華。

香煎白鯧

香煎白鯧幾乎是家家必備的年菜之一，祭拜用三牲選白鯧魚也很夠誠意還能討個吉利。印月餐廳選用新鮮白鯧下去油煎，外表均勻上色看起來格外誘人，基本只要胡椒鹽提個味，品嘗魚肉的鮮美就是最單純的美味。

白鯧魚肉本身就很緊實，用煎的下去料理讓魚皮外層形成焦脆口感，包覆著細嫩的魚肉吃起來更有層次。我個人就滿喜歡搭配胡椒鹽，迷人胡椒香不死鹹，擠點檸檬汁下去還能有解膩的效果喔~

櫻花蝦油飯

你沒看錯~整盒就是要給你滿滿的香菇肉絲跟櫻花蝦，都快看不到下面的油飯啦~而且盒子也很有質感，單買盒油飯拿來當伴手禮送人感覺也很可以欸。

選用新鮮的櫻花蝦跟乾香菇下去爆香，一打開盒蓋整個香氣撲鼻，油飯口感粒粒分明，每粒米飯煮的恰到好處，吃起來不會太乾，大人小孩都很喜歡。

鱘龍魚明玉極品鮑魚燉雞

這道燉雞湯就真的有厲害了，裡面有一整隻燉雞、鮑魚、干貝、鱘龍魚明玉、凍豆腐等豐富配料，另外附上一包主廚精心熬煮的濃郁高湯底。不會煮菜沒關係，這組帶回家加熱就能端出一道大菜。

滿滿的干貝、鮑魚、扁尖筍都是燉湯聖品，其中類似蒟蒻般的鱘龍魚明玉更是稀少珍貴，一整鍋內滿滿的膠原蛋白精華，湯頭香濃醇厚且非常甘甜，圍爐夜裡來一碗暖心的雞湯補補身，享受一家人團聚在一起吃飯的歡樂時光。

精選鮑魚口感非常軟嫩Q彈，內臟都已完整去除乾淨，高湯精華也都有入味到裡面，在嘴裡越嚼越帶香。

整隻全雞燉煮到非常軟嫩，筷子輕輕撥骨肉就分開了，每塊雞肉都吸收了飽滿的湯汁，長輩們都對這道燉雞讚不絕口。

手作鍋物組/麻辣湯底

這一道還能一湯兩吃，燉雞吃完了還能再加料跟麻辣湯底煮火鍋，滿滿的菇菇、蔬菜，以及師傅手工做的魚翅丸、芋頭鴨肉丸，還附上一包麻辣湯底，這鍋煮起來還真是夠澎派的。

延續剛剛雞湯的精華，煮出來的麻辣鍋風味更是一絕，火鍋料華麗陳列，花椒香味不斷撲鼻而來，想不到前面幾道年菜已經很厲害了，超級澎派極鮮麻辣鍋更是精彩阿~

說是麻辣湯底但也不會到非常辣，著重在花椒的麻鮮香等風味，味道醇厚還有入喉後微麻的後勁，喝起來很過癮~也可以多加入一點高湯稀釋依個人調整辣度。

我最愛的蛋餃，吸附麻辣湯底的湯汁，在嘴裡直接噴發，讓人意猶未盡。

火鍋配料組真的很豐富，吃到這裡都已經快飽到天靈蓋了，圍爐夜就是要大家享受美食吃的開心。這次印月餐廳外帶年菜組，包裝盒可以直接微波加熱很方便，每道菜都很有自己的特色，冷盤、海鮮、肉類表現都很到位，有機會我會想帶家人朋友到印月餐廳吃飯體驗一下那邊用餐的氛圍，這邊分享給大家~

店家資訊

印月餐廳
地址:台中市南屯區公益路二段818號
電話:04-2251-1155
時間:11:30~14:30；17:30~22:00
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官網:請點我
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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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