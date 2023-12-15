「北湯澤森之空庭旅館」是一間位在北海道伊達市的溫泉飯店，連續三年榮獲「Jalan Award住宿設施大奬」，飯店的位置就在偏山區的地方，走出來彷佛置身在大自然裡面，能夠盡情享受北湯澤的自然風光，還有廣達1500平方公尺的天然溫泉池，加上檜木浴池跟露天浴池，隔壁還有親子游泳池，可以讓旅客度過歡樂的溫馨時光，一泊二食的餐點設計就不用煩惱吃的問題，把時間都用來享受飯店提供的服務設施。

住宿資訊

森之庭渡假村 名稱 : 北湯澤森之空庭旅館()

英文 : Kitayuzawa Mori no Soraniwa

電話 : (+81)570-026-574

地址 : 北海道伊達市大瀧區北湯澤溫泉町300-7

訂房連結 :

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 10:00

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飯店交通

◆ JR札幌站南口發車 : 10:30AM，抵達酒店時間 : 15:30(3:30PM)

◆ 酒店發車 : 10:00AM，抵達JR札幌站南口時間 : 12:30PM

◆ 接送費用 : 1000日圓 / 人

如果是從機場直接開車過來大約1小時20分鐘左右，飯店就在洞爺湖的東邊

大廳環境

飯店招牌的主視覺色就是用大自然的綠色，來到這裡就像到森林探險一樣

在門口旁邊就是停車場，數量還算多，另外有一排主要是給遊覽車停放，包含飯店的接駁巴士

是一間非常標準的日式溫泉飯店，周圍就是群山環繞的感覺

大門採用白色條紋的設計，看起來十分氣派

整個大廳包含櫃台幾乎都是走白色典雅風格，讓人一進來就有度假的感覺

大廳的空間非常寬敞，旁邊櫃台有設置好動線，人潮不容易擠在一起

另一邊的空間主要都是旅遊團集合的地方，一次可以容納好幾團的成員

旁邊有休息區，不管是等待辦手續還是泡完湯都可以坐在這裡休息，環境整潔也做得非常好

從大門進來最左邊的門出去還有步道可以走

如果比較早來報到的話，可以先去附近逛一逛再泡湯，接著再吃晚餐，就能把飯店的服務都享受一遍

室外也有一區的座位區，傍晚時分滿適合坐在外面的，涼風徐徐吹來非常舒服

在電梯的旁邊是浴衣，左邊是大人右邊是小孩的尺寸

詳細尺寸還有依照身高做區分，方便大家可以拿到適合自己身高的衣服穿

飯店設施

這是一間主打親子旅遊的溫泉飯店，室內有幾個遊戲區，可以讓親子互動一起遊玩

座位的除了大廳直接開放的區域外，旁邊有一個類似小包廂的地方，相對隱密很多在這裡聊天也不容易吵到別人

如果是想要安靜的環境來辦公或是處理事情，還有隔起來的辦公區，在裡面隔音非常好不會被吵鬧聲影響到

座位區旁邊還有一個用餐時間的板子，最吸引人的就是上面都是可愛的圖案，能吸引小孩駐足觀看

經過櫃檯後有一台展示的馬車，雖然不能乘坐但可以站在旁邊一起合影

馬車的後方就是禮品部，如果有需要個人的生活用品或是臨時沒買齊的伴手禮也可以在這裡尋找看看

這裡看到最多的就是麻雀玩偶，從大玩偶到小小玩偶再到吊飾幾乎都跟麻雀有關

一樓大廳的最裡面就是大浴場，男生在右邊女生在左邊

浴場的話有室內溫泉跟戶外溫泉，印象中室內泉有五個以上，溫度分別從38度到42度，可以先從38度開始泡，因為這個溫度最接近人體的體溫，等身體慢慢適應後再開始往高溫泡，泡溫泉可以不斷流汗促進血液循環增加新陳代謝，戶外溫泉是42度風景非常漂亮，泡完之後再沖個澡身心十分舒暢

在男女浴場中間有一個共用的親子游泳池，可以帶小孩來游泳池玩耍，玩完或是泡完湯後外面就是販賣機，出來後來上一瓶飲料真的非常過癮，如果有牛奶的話就更完美

在浴場的旁邊有室內座位區，裡面有類似懶人沙發的坐椅，直接癱軟躺在上面完全放鬆自我

房間介紹

高樓層的客房是高級客房，當然看到還需要額外用電梯卡感應才能前往

基本的盥洗用具放在電梯旁邊，一出來就可以直接拿，如果自行有準備建議還是用自己的比較環保

走廊的寬度兩邊人來往剛剛好，不會擁擠到需要側身行走

房間的門鎖是用鑰匙開，一間基本上只會給一把鑰匙

房間的空間非常大，後面還有榻榻米的和室

衣櫥在門口進來右邊，衣架提供的數量應該是我住過的飯店中最多的，看到下方的拖鞋數量大概可以猜到這裡最多可以當五人房住

雙人床是直接併在一起，其實有點像另類的雙人床

床頭有一個時鐘外觀是木頭的造型非常有質感

床的前面還有一張沙發，行走的空間還是滿寬敞的，不會被沙發影響到

沙發的旁邊是空氣清淨機，可能是房間坪數大所以清淨機配的款式也滿大台的

和室的空間大約可以睡3人左右，難怪衣櫥裡面的鞋子會提供到五雙，如果都要住同一間另外3人就可以睡在和室的榻榻米上

椅子的部分是用麻繩編織而成，搭配榻榻米的地板有一種懷舊的風格

在和室的最外面是毛巾跟防水袋，防水袋可以帶去浴場使用，將個人物品裝在裡面不會因為剛泡完湯出來雙手還有水就把其他東西沾濕

最裡面的櫃子是熱水壺、茶杯組跟迎賓點心

餅乾是鹹味餅乾滿好吃的，滿希望可以多提供幾包哈哈~

上面的櫃子打開裡面有多的床墊跟枕頭棉被，因為我們是三人住雙人房，所以現場會幫我們拿一套出來放在和室

冰箱在衣櫃子的下方，是提供小型的冰箱

裡面有冰鎮過的玻璃杯跟一瓶大瓶礦泉水

窗戶打開往外看的風景就是整片的森林非常愜意

浴衣的部分有特別換來穿，因為全部都是綠色的設計非常有度假的氛圍

穿起來滿寬鬆舒適的，然後再去泡個溫泉讓一整天奔波的疲勞都消除掉

浴室介紹

溫泉飯店的浴室都滿小間的，因為大部分的人都會直接去浴場泡湯跟洗澡，浴室的空間就省下來房間的格局就會比較大一點

浴缸的長度坐下去腳需要躬起來才行

不過浴缸的深度還滿夠的，如果想要在房間簡單泡澡還是可以

蓮蓬頭也滿有歷史的感覺，不過出水量還算大，冬天洗熱水的量很穩定

沐浴用品有三罐，分別是沐浴乳、洗髮乳跟護髮乳，用起來滿保濕滑順的

漱口杯的部分是七彩的玻璃杯，盥洗用品沒有帶的話可以到電梯旁邊的公用區拿

晚餐介紹

當時住宿的時間是10月即將迎來萬聖節，飯店內許多地方都有萬聖節的擺飾

旁邊還有氣球寶劍，一人最多拿一支，現場滿多小孩都人手一支玩的不亦樂乎

廁所的部分一開始找滿久的，後來才知道是在餐廳走廊的最底端，有點像是要走去幕後工作區一樣

餐廳的空間非常大，主要的座位區是在內外兩側，中間是食物區

自助吧的設計是正方形環繞一圈，剛好也可以把喜歡的菜夾一輪

現場大部分的人都有換上浴衣，幾乎都是晚餐前有先去泡過湯，再來享用晚餐

餐廳內有一區是兒童繪本區，上面還有恐龍公仔，這裡根本就是小孩的樂園

因為最裡面還有一區是兒童遊樂區，可以讓小孩在這裡跑跑跳跳

中間有一個魔法小屋，裡面會製作幾種特調飲料給小孩喝

餐點有一區是堅果的玉米片，滿像是下酒菜的小零食

水果的部分每一種都非常鮮甜，特別是芒果甜味更是高

蛋糕的部分都是切成小塊狀，只有最下面的提拉米蘇是自己挖想要的量

有一區是給小孩取用的兒童區，果凍還是直接放在冰水裡面，吃起來冰冰涼涼的

旁邊有章魚燒可以拿，醬汁的部分可以依照個人口味添加

壽司跟披薩的大小都是縮小版的，方便小孩食用，真的滿貼心的

最後是兒童區最歡迎的刨冰機，從來用餐到離開幾乎都在排隊，可以自己製作刨冰機，旁邊還有各種食用色素可以做成七彩冰

飲料的部分在兒童區旁邊，旁邊還有霜淇淋，如果愛吃冰的人這裡同時有刨冰跟霜淇淋真的非常快樂

回到一般的自助吧區，熟食跟冷盤的選擇滿多的，上餐的速度還滿快的

雞蛋的部分是直接提供溫泉蛋，來日本真的一定要吃溫泉蛋，因為能做成半熟或是生食的雞蛋都是額外培育的，吃起來的雞蛋鮮味更濃郁

有一區是主廚現做區，主要是新鮮肉品的選擇

看到牛肉的嫩度真的讓人食指大動，這也是晚餐最受歡迎的食物之一，一定要先排隊不然夾完其他菜再過來就要等上一陣子

看到壽司區的時候就想到剛剛兒童區的小壽司，大小大概差了快一倍

另外還有整盤的新鮮鮭魚，看到這個我真的直接夾好幾塊，直接吃就能感受到魚肉本身的甜味

來這種渡假飯店住減肥都是之後的事，想吃的食物真的不要跟它客氣，全部都夾來吃

白飯加一顆溫泉蛋這樣吃就已經幸福滿分，看到蛋黃流出來的瞬間人都被療癒了

日本米吃起來Q彈粒粒分明，直接吃飯就能先扒好幾口

最右上角那格有沒有發現一根蝦味先，這個零食應該是讓我印象深刻的食物之一，看到的當下熟悉的味道就冒出來

牛肉的部分強烈建議大家一定要吃，因為外皮微焦裡面軟嫩的口感，吃一口就能理解為何每個人人手一定有一盤

吃第二輪的時候先去門口拿捲餅，這是甜點的口味，都是現場排隊製作

主要是以甜點為主，加上兩條新鮮出爐的炸蝦，因為逛了兩圈終於排到

喜歡甜食的人這兩樣一定要拿，提拉米蘇吃起來甜而不膩

捲餅的部分裡面有奶油、玉米片跟巧克力醬等，一口咬下整個人都被甜味融化

炸蝦的部分麵衣比較後一點，不過剛炸完的非常酥脆也不會過於油膩

芒果加在優格裡面非常搭，因為芒果本身的甜味加上優格的酸味，酸酸甜甜吃起來非常舒服

冰品的部分就是刨冰加霜淇淋，然後把食用色素都加一輪，做完之後還幫幾位小朋友做一碗，因為他們都站在旁邊看著我這碗冰

早餐介紹

早餐一樣有溫泉蛋，旁邊還多了納豆可以拿

日本米的魅力真的不容小覷，早餐大概待了半小時白飯不知道換過幾鍋去

其他自助吧的食物下面右邊讓我滿印象深刻的，是芝麻醬製作而成，吃起來比想像中的還要清爽

沙拉區的部分種類也滿多的，特別是番茄十分鮮甜

水果的部分跟晚餐不太一樣，盡量讓大家可以吃到不同的食物

甜點的部分有甜湯加湯圓可以吃，口感跟糰子一樣非常Q彈

還有許多小杯子裝的食品，幾乎都有拿來品嚐看看，這樣的份量也不會太容易有飽足感

門口晚餐捲餅區換成水果冰沙，都是新鮮現榨的

主廚現做的部分是刺身丼飯，剛好就是一碗飯的份量

走完一圈不知不覺又拿這麼多…這種自助吧真的太罪惡了

味噌湯應該是日本早餐常見的餐點之一，裡面的豆腐跟肉的量還滿多的，喝起來味噌非常濃郁

刺身丼飯一開始很疑惑上面的醬是甚麼，吃一口後才發現原來是山藥泥，滑順的口感還能把魚肉淡淡的腥味全部去除掉

生魚片厚實又軟嫩，小小一碗就附上好幾塊

北海道不愧是日本海鮮最豐富的地方，生魚片隨便挑吃起來都是甜味十足

結語

雖然「北湯澤森之空庭」的交通沒有說到很方便，因為地點是在山林中，但也因為地理位置的關係，周遭的環境更能讓房客親近大自然，不然是房間還是泡湯都能欣賞到山中風景，這也是市區完全不會有的景色，另外溫泉池的選擇非常多，如果要來這裡住建議第一天行程可以少一點準時報到，休息一下就可以去泡湯，增加新陳代謝之餘還能欣賞美景，讓自己的步調放到最慢好好體驗飯店的設施，餐點的部分採一泊二食，不用擔心附近找不到其他的餐廳，自助吧的選擇豐富每一種吃起來既美味又新鮮，特別是兒童區的食材格外貼心，也讓這間能夠成為北海道著名的親子溫泉飯店，看到現場非常多親子住宿就知道，小孩子快樂的笑容就是這間飯店成功最好的應證。