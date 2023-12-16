飲食管理及體態控制一直是（阿菲＝菲姐）的長期目標，也時時刻刻提醒自己要吃的健康，還有替家人的飲食把關。有時因為工作忙碌無法自己每天烹煮，這時候就會上網訂購大份量、低卡、美味的減醣系列家常菜：小宅食袋。方便又快速的料理包也一直是我的最愛。替我省下不少時間，現在趕緊分享這次的寶藏心得給大家。

小宅食袋-開箱

從小宅食袋的官網上面訂購完成後

過不久就能收到

一打開箱子後會先看到小宅食袋的文宣品

還用了防水夾鏈袋保護著

可以讓我們將資訊看得更清楚

運送過程都是-18°C冷凍新鮮配送

收到貨之後

加熱就可以直接享用

相當方便

這次總共有減醣家常菜6種口味各2包

所以總共有12包

大家可以依照自己的需求上網訂購需要的包數

這次的口味有這些：

編號1. 開胃檸檬雞腿

編號2. 太太小炒打拋豬

編號3. 私房美濃封肉

編號4. 糖醋玉米雞腿

編號7. 家常瓜子肉

編號8. 日式照燒雞腿

像這個是放在冷藏一天的樣子

能清楚看到五彩繽紛的食材

更加吸引人

好有胃口

原來低卡餐也能這麼誘人

每一包都有營養標示

讓大家可以掌握每一餐攝取到的熱量

小宅食袋-加熱說明

第一種：微波（無需退凍，真空袋剪一個洞，視份量微波約4-7分鐘，建議採漸進式加熱）

第二種：電鍋加熱（直接倒入盤中，放電鍋加熱約半杯水的時間）

第三種：隔水加熱（無需拆封，直接將真空袋放入沸水中加熱5-7分鐘）

我最常使用的方式就是直接隔水加熱

大家可依照自己方便的方式去加熱

小宅食袋-堅持好品質食材

可能有些人會覺得買這個小宅食袋的價格

跟直接買外面的外食價格沒有差很多

為什麼還要特地買？

我想沒有什麼是比健康更重要的事情了

如果多花一點點錢

可以吃到這些家常口味的大份量低卡餐

既能好好控制每餐熱量

又可以省下自己每天備餐料理的時間

還能將省下來的時間做一些無法假手他人的事情

這也是不錯的選擇

小宅食袋-餐點分享

開胃檸檬雞腿

太太小炒打拋豬

私房美濃封肉

糖醋玉米雞腿

家常瓜子肉

日式照燒雞腿

根據我常常購買各種料理包的經驗

我習慣會先吃到料理原味之後

再添加我覺得適合這道料理口味的食材進去

順便可以讓家人們吃到更多的新鮮蔬菜

以下料理照片有一小部分的蔬菜及辣椒是菲姐加進去的

請大家還是要依照收到的實體內容物為主

畢竟大家的飲食習慣百百款都不同

想添加進去的食材也不同

若是不擅長下廚的人

也很適合買這種料理包

簡單快速加熱後

全家人就能坐在餐桌上一起享用美食

享受最美好的家庭用餐時光

簡單生活也能很有儀式感

開胃檸檬雞腿

整體味道是清爽中帶著雞腿的鮮嫩甜風味

雞腿肉很嫩

而且是無骨雞腿肉

可以放心大口吃

超適合懶人菲姐的飲食喜好

這一包內容物也是菲姐很喜歡的

有這些：去皮雞腿、小黃瓜、節瓜、金針菇、青花菜、白花菜、紅蘿蔔

如果平常比較愛吃蔬菜的人

這個口味可以買

太太小炒打拋豬

選用低脂豬絞肉

先蒸過去油處理

吃起來真的不油膩

超級下飯

香辣夠味

小宅家的減醣家常菜大份量的設計

一家人配飯吃都沒問題

美濃封肉

我們家人中就有非常喜歡吃肉的人

這道也是一上桌就被秒殺

想不到低卡餐也能吃到封肉

實在是讓我們很驚喜

日式照燒雞腿

不勾芡不裹粉的獨家烹調方式

讓我們飲食控制的人吃的更放心

裡面還有蓮藕、鮑魚菇、甜豆筴

這種經典日式傳統風味

很適合全家大小食用

糖醋玉米雞腿

這道是甜甜的口感

還有大量的甜玉米粒

如果家裡有小孩

這道保證可以讓小孩多吃好幾碗飯

家常瓜子肉

這道也是菲姐的愛

入口微鹹甘甜

配飯相當適合

還添加了毛豆仁增加口感

實在好吃

小宅食袋

顛覆傳統給你不一樣的飲食體驗

沒時間下廚的人

這套料理包趕緊買起來

幫我們省下更多時間去做更有趣的事情

或是偶爾不開伙煮飯當個優雅的媽媽

也是很爽的日常小確幸

以上分享給大家

小宅食袋-購買資訊

名稱：小宅食袋

購買處：https://pocketcuisine.co/菲莉絲

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