新竹超人氣麻辣鴛鴦火鍋岩漿火鍋進軍台中公益美食商圈啦！岩漿火鍋台中公益店一開幕就引起熱烈討論，不僅外觀裝潢超氣派，餐點也好吃，鍋底讓你免費無限續，不只鴨血、豆腐，豬大骨也是免費無限加點，還有超狂會噴火的火焰炙燒豬，一上桌就驚豔全場

岩漿火鍋台中公益店位置

岩漿火鍋台中公益店位在台中南屯公益路，靠近益豐路這邊，外觀超氣派，採用顯眼又霸氣的紅色系裝潢，一旁還有個大大的岩漿LOGO，只要路過一定會被他給吸引住

岩漿火鍋台中公益店停車資訊

開車來的朋友不必擔心來找不著停車位，岩漿火鍋台中公益店旁就有提供專屬停車場，免費提供給來岩漿火鍋用餐的朋友

岩漿火鍋台中公益店環境

岩漿火鍋台中公益店不只外觀氣派，就連店裡頭的裝潢也相當壯觀，採挑高設計，空間非常寬敞，裝潢也非常有質感，座位數超多，非常適合多人來聚餐

岩漿火鍋台中公益店包廂座位

岩漿火鍋台中公益店除了一般開放式的座位區，還有提供包廂座位區，包廂可全部打通可40-50人聚餐

岩漿火鍋台中公益店菜單（菜單以門市為準）

岩漿火鍋都是採單點方式，每人鍋底費用是150元，如果點鴛鴦鍋每桌再加180元，鍋底皆可免費無限續加

鴛鴦鍋 - 漢方麻辣湯底

採用頂級大紅袍椒、中藥材及店家特製的麻辣湯底熬製而成，辣度可以調整，從去辣油、少辣油、少辣、中辣至大辣都有，湯頭香麻帶辣，溫潤不辣喉，裡頭還有鴨血及豆腐，鴨血軟嫩入味，豆腐也超好吃，算是糖糖吃過麻辣鍋中算是前三名厲害的鴨血豆腐呢！吃完還可以免費再續加

鴛鴦鍋 - 膠原鈣骨湯底

不辣鍋底糖糖超推薦岩漿火鍋這道膠原鈣骨湯底，採用一整隻的豬大骨與漢方藥材，以傳統老火煲湯分段熬煮，呈現濃厚香醇的乳白色澤，裡頭還有滿滿吸附湯汁的凍豆腐，湯頭濃厚不油膩，入口帶有中藥材的甘甜，裡頭的豬大骨及凍豆腐也都是可以免費續加唷

水蜜桃可爾必思

另外餐中還會附上水蜜桃可爾必思冰沙，富有水蜜桃的香甜及可爾必思的微酸滋味，讓大家可以去油解膩，喝完都可以再免費續加

火焰炙燒豬 中份 490元

來岩漿火鍋必點的火焰炙燒豬，上桌時還有精彩的火焰秀，採用帶有豐富油脂的豬五花肉，堆疊成火山的模樣，中間灌入58度高粱酒，接著點火就像火山爆發一樣，畫面看起來相當壯觀呢

豬五花肉本身有先炙燒過，下鍋前將豬五花沾上中間的高粱酒，讓軟嫩的豬五花吃起來除了炙燒香氣，還多了迷人酒香

手切嫩滑牛 490元

嚴選牛里肌肉採手切方式，沒有太多油花及筋膜，下鍋只要輕涮一下，約7分熟度，依舊呈現粉嫩色澤的狀態，肉質軟嫩不柴，富有迷人的牛肉香氣

芙蓉嫩雞柳 390元

岩漿火鍋的芙蓉嫩雞柳是採用雞胸內側的部位，煮過之後肉質依舊軟嫩不柴，吸附著濃郁湯汁，讓嫩雞柳吃起來更香

香辣鳳爪 259元

沒想到在岩漿火鍋也可以吃到糖糖最愛的香辣鳳爪，店家已經貼心去骨，可以直接享用，或是想要下鍋煮一下也行，岩漿火鍋的香辣鳳爪滷的超入味，香辣過癮，吃起來帶Q脆口感

香滷三寶 549元

岩漿火鍋的香滷三寶裡頭包含大腸頭、牛肚及牛筋，建議將香滷三寶直接煮麻辣鍋那邊，煮越久越入味，讓食材吸附著麻辣湯頭的精華，大腸頭口感軟嫩沒有腥味，牛肚彈牙Q脆，牛筋是糖糖的最愛，滷的相當入味，口感Q軟，富有滿滿膠質

蝦仁漿 229元

岩漿火鍋的蝦仁漿用料也超實在，蝦漿裡投可以瞧見一隻隻彈牙的蝦肉，煮完之後口感紮實鮮甜，每一口都可以吃到彈牙蝦肉，不管是煮麻辣鍋還是膠原鈣骨鍋都好吃

水耕蔬菜 369元

這道新鮮直送的水耕蔬菜也是岩漿火鍋的特色之一，裡頭種植著不同品種的活株生菜，一旁附上手套，吃的時候直接手栽入鍋煮，過程還蠻有趣的，很像在拔菜的感覺

健康菇拼盤 329元

岩漿火鍋的健康菇拼盤裡頭包含香菇、金針菇、杏鮑菇、雪白精靈菇及珍珠菇，糖糖是煮膠原鈣骨湯，讓湯頭喝起來多了菇類的鮮味

手工丸拼盤 299元

喜歡吃丸類的朋友，點這盤手工丸拼盤，一次吃到多種丸類，裡頭包含新竹貢丸、香菇貢丸、花枝丸、虱目魚丸、鴨肉貢丸及芋頭貢丸，不管是煮麻辣鍋或是膠原鈣骨鍋都好吃

雪花魚卷 中份 289元

這裡的雪花魚卷是採用巴沙魚片，捲成美美的花朵形狀，魚肉豐厚沒有魚刺，肉質細緻鮮甜，帶有湯汁的美味

彩色蔬菜麵 199元

吃慣了一般的麵條、烏龍麵，可以試試這道彩色蔬菜麵，採用新鮮蔬菜調色而成的手工彩色麵條，色彩繽紛超討喜，下鍋煮後吸附著濃郁湯汁，麵條Q彈，很耐吃

金桔蜂蜜檸檬 250元

誰說吃麻辣鍋一定要配酸梅湯，這次換換口味，選了金桔蜂蜜檸檬，喝起來酸V呀酸V，不僅解辣又解油膩

吃完美味火鍋，岩漿火鍋還有提供飯後甜點，有霜淇淋跟客家擂茶兩種，霜淇淋是牛奶霜淇淋為基底，淋上焦糖醬再搭配手指餅乾，奶香濃厚，伴隨著焦糖的香甜，搭配著香酥手指餅乾還不錯；另一個客家擂茶是熱飲，帶有堅果香氣的擂茶，微甜不膩，一旁還有黑糖麻糬，裡頭是包帶有顆粒的花生餡

想吃新竹超人氣麻辣鴛鴦鍋岩漿火鍋在台中也吃得到，有著裝潢的氣派，加上寬敞舒適的用餐環境，店內還有提供包廂的座位區，餐點也好好吃，還可享白飯、冰沙、鍋底無限續加，服務也很棒，營業至凌晨三點，中間不休息，想揪朋友吃鍋來岩漿火鍋台中公益店就對啦

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