台中超人氣爆漿千層又有新分店啦！gogopan元氣麵包社進駐誠品生活480，逛完商場還可以順便買麵包回家，各式麵包都是當日新鮮出爐，還有現點現做的招牌可頌和爆漿千層，一開幕人潮就不少，這裡還結合了自家早午餐gogobus，不僅裝潢超可愛，還能全天候享用現點現做的早午餐喔

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gogopan元氣麵包社｜新品買一送一

文章開頭先把優惠告訴你們，只要於2023/12/15~12/17活動期間，至gogopan購買新品炙燒布蕾可頌，直接買一送一，每間門市限量30組

gogopan元氣麵包社｜誠品480門市

gogopan元氣麵包社最新分店就在誠品480的B1美食街114櫃位，如果搭電梯下來，門一打開就是gogopan啦，這裡還結合了gogobus元氣早午餐，一間門市雙重享受！

gogopan元氣麵包社｜店內環境

店舖右手邊是麵包櫃，後方則設了一張大長桌，想要坐下來享用早午餐或現烤麵包都沒問題

gogobus的招牌巴士站超可愛，點杯飲料坐在這裡就像等公車的感覺好好拍

櫃位後方設立了廚房，所有麵包都是當天現烤現做，也會不斷出爐補上新麵包

他們家熱賣的招牌可頌、牛奶棒、流蜜蜂巢小吐司…這裡都買得到

今天為了超邪惡的現烤可頌和千層吐司而來，現點現做，看起來就好誘人！

gogopan元氣麵包社｜炙燒布蕾可頌 $85元

炙燒布蕾可頌是12月剛推出的新品！上面有一層香甜薄脆焦糖，底下是厚厚的布蕾醬，吃起來濕潤又甜蜜，還用手拿杯裝盛，真的好可愛

接下來要介紹超人氣的千層吐司！原本千層吐司就很厲害了，再加入每日手工現打的爆漿生乳奶霜，簡直太邪惡，當日現烤數量有限，太晚來會搶不到喔～

gogopan元氣麵包社｜脆皮丹麥千層吐司 $119元

脆皮丹麥千層表面亮亮的，是因為淋了大量楓糖，吐司口感外脆內軟，簡簡單單就很好吃

看到製作過程才知道，原來這塊千層吐司淋了那麼多楓糖，真的有夠罪惡，難怪入口滿滿楓糖甜香！

千層吐司可以一層一層剝開享用，裡面質地柔軟充滿濃濃奶油香

如果吃不完，帶回家回烤過外層會變得很酥脆，咬起來咔滋咔滋口感很棒喔

gogopan元氣麵包社｜抹茶爆漿千層吐司 $189元

除了脆皮千層，最讓我期待的莫過於爆漿生乳千層啦！

撕開來～裡面擠滿厚實的抹茶生乳醬，味道超濃郁還帶有苦香，是抹茶控會喜歡那種，也是三種口味裡面我最喜歡的！

千層吐司搭配生乳醬真的很加分！現打生乳奶霜入口即化超享受

gogopan元氣麵包社｜可可爆漿千層吐司 $189元

另一款是同樣受歡迎的可可爆漿千層

軟綿的吐司裡藏了大量可可生乳醬，生乳千層每日數量有限，賣完為止～

清爽的巧克力生乳醬，帶有微微苦甜口感，也蠻多人推薦的，生乳系列建議兩小內食用完畢喔！

喜歡綿密扎實口感的推薦千層吐司，喜歡輕柔細緻的就選可頌吧～

gogopan元氣麵包社｜馥郁葡萄可頌 $110元

季節限定的葡萄可頌，在酥軟麵包中間擠入現打奶霜，上面再用新鮮綠葡萄和藍莓果粒點綴，酸酸甜甜口感很清爽

gogopan元氣麵包社｜極醇巧克力可頌 $85元

酥脆可頌上沾覆絲柔巧克力醬，還灑了開心果點綴，一口咬下濃郁香甜，伴隨著堅果的顆粒感

巧克力厚厚地塗好塗滿，巧克力控看到這畫面都要暴動了吧！

gogopan元氣麵包社｜泰式燻雞可頌 $89元

肚子有點餓想來點輕食，可以選泰式燻雞可頌，這是難得的鹹口味！裡面夾餡有軟嫩的煙燻雞肉、上層起司片、焗烤乳酪絲再淋上泰式甜辣醬，滋味很豐富

另外～這裡也結合了gogobus早午餐，還有一張內用長桌，可以直接坐下來享用美味餐點喔

GOGOBUS元氣巴士菜單

GOGOBUS元氣巴士｜4盎司經典牛肉起司蛋堡套餐 $209元

來這裡一定要試試GOGOBUS最經典的氣墊漢堡，可以單點也有套餐方式，多了酥脆細薯、麥克雞塊和45元飲品（可加價換購其他飲品）

他們家的漢堡皮很有彈性，壓下去會回彈那種，還帶有淡淡蜜香，是店家走遍各大麵包供應商與工廠，才調整出的完美比例

內餡牛肉很厚實，切開軟嫩多汁，還可以請店家製作半熟蛋喔！

GOGOBUS 元氣巴士｜有GO辣炒泡麵套餐 $185元

辣炒泡麵也是經典特色，裡面拌炒的辣醬是店家親自調配，用了五種辣椒我覺得後勁蠻強的！泡麵裡面還有菜菜跟杏鮑菇，肉排也醃製得很入味

GOGOBUS 元氣巴士｜虎皮奶酥 $55元

虎皮奶酥使用店家自製奶酥醬，反覆烤出如虎皮般的金黃紋路，吃起來香濃不膩

GOGOBUS 元氣巴士｜招牌蘿蔔糕 $50元

他們家蘿蔔糕很特別是用炸的喔，外皮吃起來脆脆的，裡面則是軟嫩香綿

敢吃辣的朋友可以去櫃台那邊加特製辣醬，香味很有層次

GOGOBUS 元氣巴士｜經典飲品

早午餐升級套餐就有附飲品囉，但你想用單點也是可以！我們這天喝了黃金蕎麥、赤蜜紅茶、赤蜜奶茶，三款都很不錯，有飲料店的水準，我自己最喜歡赤蜜紅茶入口淡淡的蜜香，無糖也好喝

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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gogopan元氣麵包社 誠品480

▋地址 : 台中市西屯區市政路480號 B1 114櫃

▋營業時間 : 周一~周日 11:00～22:00

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