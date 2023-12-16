你也愛吃蛤蠣嗎？！

我發現我身邊的朋友都還蠻喜歡吃蛤蠣的

那天下午休息，我們到華泰去逛逛感受一下聖誕節氣氛

晚上可愛鄰居Keson就打電話給我說要吃飯

我說我在華泰唷！還是你要來桃園找我？

結果他居然說好！！然後我們就找了桃園的美食

就看到這間貝蛤蛤海鮮餐酒館~~立馬打電話想要先訂位

但這裡只能現場侯位，不能電話訂位哦！

所以我們立馬約定好就在貝蛤蛤見面

貝蛤蛤海鮮餐酒館

地址： 334桃園市八德區東勇北路169之1號

電話： 0936 766 323

營業時間： 17:00–00:00(周一公休)

粉絲頁：https://www.facebook.com/people/貝蛤蛤海鮮餐酒館BEIHAHA-Lounge-Bar-Bistro/100072195232913/

**不接受電話訂位，只能現場侯入座

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這附近還蠻好停車的，但記得~不要停店門口的那二個位子

哈哈~大家一定覺得很奇怪？店門口有停車格，為什麼不推薦？

因為....門口有二棵大樹，會有鳥屎啊啊啊！！

我們和另一台車，當天就成了受害者(大笑)

重點是我們當天才剛洗好車！嗚嗚

好啦！廢話不多說~這裡真的還蠻美的！有室內也有室外

我們當天去的天氣還蠻不錯的！不冷也不熱

室外比較像吸煙區，但因為我們都不抽煙，所以就選擇坐裡面

我們約21:15左右到，其實用餐的人不多

但後來...瞬間...爆滿了！哈哈哈~真的有讓我們驚訝到

還好我們來得不算晚！

肥皮肥腸

我們到的時候，其實Keson已經把菜都點完了，所以我們入座後

菜就立馬上桌！真的超級剛好的

我很愛吃肥腸！哈哈~所以Keson還特別幫我點了它

外酥內軟，真的很好吃

而且因為是調味好的！所以吃起來不用擔心會有腥味

重點是一口一個剛剛好！這麼好的下酒菜~((笑))必點

明太子櫛瓜

我們真的都很愛櫛瓜耶！櫛瓜是好物

有豐富的蛋白質，而且櫛瓜乾煎就很好吃了

配上明太子醬還蠻對味的~

不沾就好吃囉！所以沾不沾醬看個人

花枝蝦餅

這個還蠻好吃的，這不是月亮蝦餅哦

這花枝蝦餅比較薄一點，口感還不錯

蠻酥脆的

澎湖花枝油條

一上桌的時候，我原以為就是一般的油條

咬下去才發現裡面有包東西！超特別

這澎湖花枝油條裡面的花枝真的很札實~

滿滿的花枝！好吃

滿滿蛤蜊燒

這蛤蜊燒是每一桌必點的！不管用餐幾個人哦

真的是每一桌都有點這一道！滿滿的蛤蜊真的看了就很開心

不過每一桌限點一份就是了~

這蛤蜊燒雖然不算大顆，但每一顆真的都還蠻飽滿的

而且很新鮮！簡單調理，大大享受

真的不要錯過這一道！一定要吃！哈哈~

網路上大家說這大約有2斤，這樣才$160~很可以

御炸小蝦球

其實就是有一點像鳳梨蝦球，但沒有鳳梨啦

這個也很好吃！炸得很剛好

我很愛吃蝦球的人，所以我吃到覺得很開心

只能說我鄰居太會點了！都是我愛的菜

泰式海鮮酸辣湯

這個湯頭很讚耶！不過椰奶味比較重一點點

我個人還蠻喜歡的~

但不愛椰奶的人，可能就不會那麼愛

這個料也是非常多！除了蝦子之外還有魚片、透抽圈、蛤蜊

滿滿的料，看了就很開心，吃起來更加爽快

滿滿的一桌，真的都快要擺不下了！

店家一定覺得我們才三個人一隻貓是多會吃？！

哈哈~貓不能吃！所以就是我們三個人享受~

但這看了是不是很有食慾？

很想要來一碗白飯的感覺！哈哈~每一道都超級下飯

野生白帶魚捲(無刺)

我真的超級推薦這個白帶魚的！超級好吃！

因為我本身就很愛吃白帶魚

戴麻以前都會用白帶魚給我們吃

但白帶魚是有刺的！雖然刺是大刺，對於某些族群來說還是不行

像是我鄰居！哈哈~他就很不愛帶刺的魚還有帶殼的蝦

所以貝蛤蛤的白帶魚是無刺的！真的很讚~超級方便吃！一定要點

白帶魚是最讓我念念不忘的！

真心愛白帶魚，到那都要點一下才甘心

CH無骨牛小排

當然不能只有吃海鮮，也要來點肉肉才可以

無骨的真的很好吃！不過本身已經有調味過了

所以直接吃就可以了！不用再沾胡椒

而且這個肉質之嫩~好滿足！！

香煎干貝

恩...這一道是讓我們比較失望的餐點，因為我們以為是小顆的那種干貝

結果一上桌是干貝柱的感覺，口感上也不是那麼愛

所以這一道比較不推...但下面是用櫛瓜，櫛瓜真的很好吃

寫著寫著真的就餓了~

嗚嗚！不能半夜整理照片啦！真的會讓人餓了想吃宵夜

這間貝蛤蛤真的大推~物美價廉

我們其實還蠻開心臨時找到這間貝蛤蛤海鮮餐酒館用餐

原本還擔心說會不會踩到雷，因為也不是我們熟悉的環境！

但還好~這裡用餐真的很開心！

重點是CP值真的很高耶！

我們吃這一桌不到$2000.....平均每一道菜不到$200，加上我們也沒喝酒啦！

所以省下酒錢((笑)) 真的很推薦大家可以到這裡用餐

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Mier戴小如IG miertai

貝蛤蛤海鮮餐酒館

地址： 334桃園市八德區東勇北路169之1號

電話： 0936 766 323

營業時間： 17:00–00:00(周一公休)

粉絲頁：https://www.facebook.com/people/貝蛤蛤海鮮餐酒館BEIHAHA-Lounge-Bar-Bistro/100072195232913/

**不接受電話訂位，只能現場侯入座

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