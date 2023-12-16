你也愛吃蛤蠣嗎？！
我發現我身邊的朋友都還蠻喜歡吃蛤蠣的
那天下午休息，我們到華泰去逛逛感受一下聖誕節氣氛
晚上可愛鄰居Keson就打電話給我說要吃飯
我說我在華泰唷！還是你要來桃園找我？
結果他居然說好！！然後我們就找了桃園的美食
就看到這間貝蛤蛤海鮮餐酒館~~立馬打電話想要先訂位
但這裡只能現場侯位，不能電話訂位哦！
所以我們立馬約定好就在貝蛤蛤見面
貝蛤蛤海鮮餐酒館
地址： 334桃園市八德區東勇北路169之1號
電話： 0936 766 323
營業時間： 17:00–00:00(周一公休)
粉絲頁：https://www.facebook.com/people/貝蛤蛤海鮮餐酒館BEIHAHA-Lounge-Bar-Bistro/100072195232913/
**不接受電話訂位，只能現場侯入座
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這附近還蠻好停車的，但記得~不要停店門口的那二個位子
哈哈~大家一定覺得很奇怪？店門口有停車格，為什麼不推薦？
因為....門口有二棵大樹，會有鳥屎啊啊啊！！
我們和另一台車，當天就成了受害者(大笑)
重點是我們當天才剛洗好車！嗚嗚
好啦！廢話不多說~這裡真的還蠻美的！有室內也有室外
我們當天去的天氣還蠻不錯的！不冷也不熱
室外比較像吸煙區，但因為我們都不抽煙，所以就選擇坐裡面
我們約21:15左右到，其實用餐的人不多
但後來...瞬間...爆滿了！哈哈哈~真的有讓我們驚訝到
還好我們來得不算晚！
肥皮肥腸
我們到的時候，其實Keson已經把菜都點完了，所以我們入座後
菜就立馬上桌！真的超級剛好的
我很愛吃肥腸！哈哈~所以Keson還特別幫我點了它
外酥內軟，真的很好吃
而且因為是調味好的！所以吃起來不用擔心會有腥味
重點是一口一個剛剛好！這麼好的下酒菜~((笑))必點
明太子櫛瓜
我們真的都很愛櫛瓜耶！櫛瓜是好物
有豐富的蛋白質，而且櫛瓜乾煎就很好吃了
配上明太子醬還蠻對味的~
不沾就好吃囉！所以沾不沾醬看個人
花枝蝦餅
這個還蠻好吃的，這不是月亮蝦餅哦
這花枝蝦餅比較薄一點，口感還不錯
蠻酥脆的
澎湖花枝油條
一上桌的時候，我原以為就是一般的油條
咬下去才發現裡面有包東西！超特別
這澎湖花枝油條裡面的花枝真的很札實~
滿滿的花枝！好吃
滿滿蛤蜊燒
這蛤蜊燒是每一桌必點的！不管用餐幾個人哦
真的是每一桌都有點這一道！滿滿的蛤蜊真的看了就很開心
不過每一桌限點一份就是了~
這蛤蜊燒雖然不算大顆，但每一顆真的都還蠻飽滿的
而且很新鮮！簡單調理，大大享受
真的不要錯過這一道！一定要吃！哈哈~
網路上大家說這大約有2斤，這樣才$160~很可以
御炸小蝦球
其實就是有一點像鳳梨蝦球，但沒有鳳梨啦
這個也很好吃！炸得很剛好
我很愛吃蝦球的人，所以我吃到覺得很開心
只能說我鄰居太會點了！都是我愛的菜
泰式海鮮酸辣湯
這個湯頭很讚耶！不過椰奶味比較重一點點
我個人還蠻喜歡的~
但不愛椰奶的人，可能就不會那麼愛
這個料也是非常多！除了蝦子之外還有魚片、透抽圈、蛤蜊
滿滿的料，看了就很開心，吃起來更加爽快
滿滿的一桌，真的都快要擺不下了！
店家一定覺得我們才三個人一隻貓是多會吃？！
哈哈~貓不能吃！所以就是我們三個人享受~
但這看了是不是很有食慾？
很想要來一碗白飯的感覺！哈哈~每一道都超級下飯
野生白帶魚捲(無刺)
我真的超級推薦這個白帶魚的！超級好吃！
因為我本身就很愛吃白帶魚
戴麻以前都會用白帶魚給我們吃
但白帶魚是有刺的！雖然刺是大刺，對於某些族群來說還是不行
像是我鄰居！哈哈~他就很不愛帶刺的魚還有帶殼的蝦
所以貝蛤蛤的白帶魚是無刺的！真的很讚~超級方便吃！一定要點
白帶魚是最讓我念念不忘的！
真心愛白帶魚，到那都要點一下才甘心
CH無骨牛小排
當然不能只有吃海鮮，也要來點肉肉才可以
無骨的真的很好吃！不過本身已經有調味過了
所以直接吃就可以了！不用再沾胡椒
而且這個肉質之嫩~好滿足！！
香煎干貝
恩...這一道是讓我們比較失望的餐點，因為我們以為是小顆的那種干貝
結果一上桌是干貝柱的感覺，口感上也不是那麼愛
所以這一道比較不推...但下面是用櫛瓜，櫛瓜真的很好吃
寫著寫著真的就餓了~
嗚嗚！不能半夜整理照片啦！真的會讓人餓了想吃宵夜
這間貝蛤蛤真的大推~物美價廉
我們其實還蠻開心臨時找到這間貝蛤蛤海鮮餐酒館用餐
原本還擔心說會不會踩到雷，因為也不是我們熟悉的環境！
但還好~這裡用餐真的很開心！
重點是CP值真的很高耶！
我們吃這一桌不到$2000.....平均每一道菜不到$200，加上我們也沒喝酒啦！
所以省下酒錢((笑)) 真的很推薦大家可以到這裡用餐
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Mier戴小如IG miertai
貝蛤蛤海鮮餐酒館
地址： 334桃園市八德區東勇北路169之1號
電話： 0936 766 323
營業時間： 17:00–00:00(周一公休)
粉絲頁：https://www.facebook.com/people/貝蛤蛤海鮮餐酒館BEIHAHA-Lounge-Bar-Bistro/100072195232913/
**不接受電話訂位，只能現場侯入座
來點日式料理
聚會不能少的居酒屋
天冷來點鍋物
好吃早午餐
不一樣的台式居酒屋
來點小吃
想吃日式燒肉
愛肉一族不能錯過的燒肉
想吃韓式燒肉
看看美麗的海 放鬆
想來點甜甜
網美世界好好拍好好吃
網美打卡景點
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戴小如也會在.....
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