到訪日期：2023年4月4日

高遠城址公園擁有天下第一櫻的美譽

也是我一直想去造訪的賞櫻勝地

從網站上得知這裡櫻花盛開後

便決定駕車長征，從名古屋開往長野縣

馬上透過租車網站租車

在日本開車要記得在台灣先申請日文翻譯本駕照

還要備好護照和原使駕照正本

然後去指定車行取車即可

開了快三個小時才到達旅館

這次入住駒ヶ根高原Linx溫泉渡假酒店

飯店很老舊但是整潔度還算可以

畢竟高山地區的飯店無法要求太多

早餐很簡單選擇性不多

口味算清淡，表現中規中矩

不過這家飯店周圍的風景很漂亮

只是櫻花尚未盛開

旁邊就是有名的景點－駒ヶ池

從池畔可以眺望中央阿爾卑斯山的法劍岳和千疊敷冰斗的景色

水中倒影的虛幻之美讓眼前景色更加動人

不知不覺又多待了一會兒

這次出征長野全程自駕

把車停在高遠城址公園附近的停車場

當下覺得：怎麼連停車場都好美

沿著樓梯往上走就行

沿路都是滿開的櫻花

茂盛的櫻花林道，讓人覺得走路都是一種享受

連不經意的一個轉身都是櫻花如織的美景

這裡正在舉辦櫻花祭

圖片來源：https://takato-inacity.jp/2023/takatoh_sakuramaturi_no_goannnai

周邊景點很多

我們沿著高遠美術館旁邊走

這裡的櫻花樹又大又茂密

像是一個大櫻花棚架，很震撼

還沒進城，就被這些櫻花攻略了

慢慢走到南口

在這邊買票進入，一個大人５００日元

高遠城址公園，位於長野縣伊那市

是戰國時期的城池

1871年，明治時期，高遠城被破壞成為荒地。

後來舊高遠藩士在這裡種下了櫻花，作為公園被修整起來

1936年建立了高遠閣。

1960年，這裡的櫻花樹林被指定為長野縣的天然紀念物

公園內目前約有1500株櫻花

園內的櫻花品種是「高遠彼岸櫻」

高遠彼岸櫻的花瓣較小，顏色是較濃的粉紅色。

這裡素有「天下第一櫻」的美譽，也是日本三大櫻花名勝之一

算是賞櫻必去景點

往遠方邊望去可以看到中央阿爾卑斯山

還有山腳下的村落

這對於居住在都市的我，看到這景色竟然感動到難以自己

猛按快門，不忍離去

園內櫻花一齊綻放

走到哪都是滿滿的櫻花

我的心已被俘虜了

能站在這邊，覺得好幸福

這座太鼓櫓是當時設置在城內的報時工具

二戰後曾給城內三の丸的高遠高等学校作上課、下課的鼓聲

裡面的鼓目前放在町內歷史博物館作展示

藤原神社，是供奉內藤家祖神「藤原鐮足」的地方。

繼續往「櫻雲橋」移動

在這邊拍照的遊客特別多

「櫻雲橋」就如其名一樣，像是一座被櫻花雲朵包圍的橋。

是熱門的拍照打卡景點。

往下看一遊客們也正在往橋上拍

這裡櫻花祭典的攤位不多

攤位的設計與櫻花美景無違和感

不得不佩服日本人的細心啊～

高遠燒的陶器也來展售

素雅低調，價位很親民

要不是行李箱已快滿，真想再買一個茶壺回家

最後走到高遠閣

高遠閣是信州的有形文化財

在當時是作為城鎮居民的聚集地和遊客的休息處而建造的

來這邊可以吃吃東西歇歇腳

看完高遠閣後我們很快走出高遠城址公園，往對面的五郎山前進

在爬了一段令我崩潰的陡峭山路後（我是爬山肉腳），來到了白山觀音這裡

站在這邊，可以看到滿園盛開的櫻花。

彷彿高遠閣漂浮在櫻花雲朵中一般，既壯觀又浪漫

人生的心願又一項成功解鎖了

這櫻花實在太美了，今天真的好開心

當然下山又是一段讓我很崩潰的山路，但一切都是值得的

只是要提醒大家，這邊很偏僻荒涼加上山路真不好走，一定要多留意

準備驅車衝下一個景點了～

高遠城址公園除了白天櫻花壯觀美麗

還有夜櫻點燈活動

附近有很多美麗的景點可以順道一遊

這里蕎麥麵也很有名，乾花菇又便宜又美味

有得看、有得買，櫻花盛開時很值得來走一趟

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參考資料

高遠城址公園櫻花祭

租車網站：https://www.rentalcars.com/tw/country/tg/

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