為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 2023日本賞櫻自由行～天下第一櫻，高遠城址公園

2023日本賞櫻自由行～天下第一櫻，高遠城址公園

2023-12-16 15:03:06 懶豬部落格 人氣：97
share
窩客好文

懶豬部落格

發表篇數：140篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

2023日本賞櫻自由行～高遠城

到訪日期：2023年4月4日

高遠城址公園擁有天下第一櫻的美譽

也是我一直想去造訪的賞櫻勝地

從網站上得知這裡櫻花盛開後

便決定駕車長征，從名古屋開往長野縣

20230403_162935~2拷貝.jpg

馬上透過租車網站租車

在日本開車要記得在台灣先申請日文翻譯本駕照

還要備好護照和原使駕照正本

然後去指定車行取車即可

20230403_133335~2拷貝.jpg

開了快三個小時才到達旅館

這次入住駒ヶ根高原Linx溫泉渡假酒店

飯店很老舊但是整潔度還算可以

畢竟高山地區的飯店無法要求太多

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

早餐很簡單選擇性不多

口味算清淡，表現中規中矩

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

不過這家飯店周圍的風景很漂亮

只是櫻花尚未盛開

2023日本賞櫻自由行～高遠城

旁邊就是有名的景點－駒ヶ池

從池畔可以眺望中央阿爾卑斯山的法劍岳和千疊敷冰斗的景色

水中倒影的虛幻之美讓眼前景色更加動人

不知不覺又多待了一會兒

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

這次出征長野全程自駕

把車停在高遠城址公園附近的停車場

當下覺得：怎麼連停車場都好美

2023日本賞櫻自由行～高遠城

沿著樓梯往上走就行

2023日本賞櫻自由行～高遠城

沿路都是滿開的櫻花

茂盛的櫻花林道，讓人覺得走路都是一種享受

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

連不經意的一個轉身都是櫻花如織的美景

2023日本賞櫻自由行～高遠城

這裡正在舉辦櫻花祭

圖片來源：https://takato-inacity.jp/2023/takatoh_sakuramaturi_no_goannnai

城址公園案内図-表-5校_入稿.jpg

周邊景點很多

城址公園案内図裏-7校_入稿-scaled.jpg

我們沿著高遠美術館旁邊走

這裡的櫻花樹又大又茂密

像是一個大櫻花棚架，很震撼

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

還沒進城，就被這些櫻花攻略了

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

慢慢走到南口

在這邊買票進入，一個大人５００日元

2023日本賞櫻自由行～高遠城

高遠城址公園，位於長野縣伊那市

是戰國時期的城池

1871年，明治時期，高遠城被破壞成為荒地。

後來舊高遠藩士在這裡種下了櫻花，作為公園被修整起來

1936年建立了高遠閣。

1960年，這裡的櫻花樹林被指定為長野縣的天然紀念物

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

公園內目前約有1500株櫻花

園內的櫻花品種是「高遠彼岸櫻」

高遠彼岸櫻的花瓣較小，顏色是較濃的粉紅色。

這裡素有「天下第一櫻」的美譽，也是日本三大櫻花名勝之一

算是賞櫻必去景點

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

往遠方邊望去可以看到中央阿爾卑斯山

還有山腳下的村落

這對於居住在都市的我，看到這景色竟然感動到難以自己

猛按快門，不忍離去

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

園內櫻花一齊綻放

走到哪都是滿滿的櫻花

我的心已被俘虜了

能站在這邊，覺得好幸福

2023日本賞櫻自由行～高遠城

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

這座太鼓櫓是當時設置在城內的報時工具

二戰後曾給城內三の丸的高遠高等学校作上課、下課的鼓聲

裡面的鼓目前放在町內歷史博物館作展示

2023日本賞櫻自由行～高遠城

藤原神社，是供奉內藤家祖神「藤原鐮足」的地方。

2023日本賞櫻自由行～高遠城

繼續往「櫻雲橋」移動

在這邊拍照的遊客特別多

20230404_092844拷貝.jpg

 

2023日本賞櫻自由行～高遠城

「櫻雲橋」就如其名一樣，像是一座被櫻花雲朵包圍的橋。

是熱門的拍照打卡景點。

5527C8E1-3543-4A80-B2BC-8693132B6DE8_1_201_a拷貝.jpeg

 

DV1A8008拷貝.JPG

往下看一遊客們也正在往橋上拍

8D4D2D96-9CFC-47C3-939C-DD373D63B1AE_1_201_a拷貝.jpeg

這裡櫻花祭典的攤位不多

攤位的設計與櫻花美景無違和感

不得不佩服日本人的細心啊～

2023日本賞櫻自由行～高遠城

高遠燒的陶器也來展售

素雅低調，價位很親民

要不是行李箱已快滿，真想再買一個茶壺回家

2023日本賞櫻自由行～高遠城

最後走到高遠閣

高遠閣是信州的有形文化財

在當時是作為城鎮居民的聚集地和遊客的休息處而建造的

來這邊可以吃吃東西歇歇腳

2023日本賞櫻自由行～高遠城

看完高遠閣後我們很快走出高遠城址公園，往對面的五郎山前進

在爬了一段令我崩潰的陡峭山路後（我是爬山肉腳），來到了白山觀音這裡

站在這邊，可以看到滿園盛開的櫻花。

彷彿高遠閣漂浮在櫻花雲朵中一般，既壯觀又浪漫

人生的心願又一項成功解鎖了

2023日本賞櫻自由行～高遠城

這櫻花實在太美了，今天真的好開心

當然下山又是一段讓我很崩潰的山路，但一切都是值得的

只是要提醒大家，這邊很偏僻荒涼加上山路真不好走，一定要多留意

準備驅車衝下一個景點了～

DJI_0240拷貝.JPG

高遠城址公園除了白天櫻花壯觀美麗

還有夜櫻點燈活動

附近有很多美麗的景點可以順道一遊

這里蕎麥麵也很有名，乾花菇又便宜又美味

有得看、有得買，櫻花盛開時很值得來走一趟

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

參考資料

高遠城址公園櫻花祭

租車網站：https://www.rentalcars.com/tw/country/tg/

 

 

 

 

文章標籤

高遠城址公園 日本旅遊 長野縣 賞櫻 櫻花 自助旅行 自由行 高遠彼岸櫻 高遠閣 白山觀音 伊那市 天下第一櫻 高遠城 夜櫻 駒ヶ根高原 駒ヶ池 駒池 自駕
創作者介紹
創作者 fardel 的頭像
fardel

懶豬部落格




#日本
morechevron_right
文章關鍵字
高遠城 高遠城址公園 長野縣 日本 more
檢舉
share
chevron_left

泰星動泰式料理~ＣＰ值高的４人合菜～『體驗券
延伸閱讀
2023日本賞櫻自由行～愛知縣岩倉五条川
 懶豬部落格
2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク、IC 卡 "manaca"
 懶豬部落格
2023日本賞櫻自由行～犬山城、犬山城下町
 懶豬部落格
2023日本賞櫻自由行～岐阜縣大垣城關原之戰西軍基地、水門川護城河、奧之細道的終點站
 懶豬部落格
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up