這家號稱台版築地市場〔 阿布潘水產 〕是台中最大水產市場，不管平假日都超夯，各種熟食、活體、凍貨價格通通超便宜，聖誕跨年大餐來這置辦一手包，上桌輕鬆又澎湃！【文末提供店家資訊】

👣〔 阿布潘水產 〕交通

◆ GOOGLE定位連結：https://maps.app.goo.gl/a1FR3Gk4AMwTTV329

位於台中人喜愛的大坑步道僅5分鐘車程，爬完山直接來這邊吃午餐或買晚餐食材路，也有自己的停車場很方便。





👣〔 阿布潘水產 〕門口環境

◆ 近百坪的偌大店面、乾淨明亮，完全沒有傳統漁市的魚腥味跟髒亂感！門口有擺上各式平價的水產，全部都明碼標價可以買的很安心，我看最多人買的就是泰國蝦跟蛤蜊。

👣〔 阿布潘水產 〕假日市集

◆門口的熟食市集是假日才有喔，每週都會不定時更新菜色，用的都是自家的新鮮食材去現場料理，逛上一圈可以吃超飽！

當天吃到的幾樣都滿喜歡的，像是厚實的烤鰻魚

炸到外層酥脆裡面包很多料的海鮮煎餅

用麵包盅挖空承裝的龍蝦濃湯

肥肥嫩嫩的烤花枝

炸到連殼都可以吃的現炸老劍蝦，獨特的蝦香味真的吃了會愛上

明太子秋刀魚



撒上起司的焗烤龍蝦

高檔的藍鱈場蟹腳，現點現做，居然$1650就吃得到！

甚至還會不定期有優惠，像是這天剛好就有遇到龍蝦第二隻半價。

👣〔 阿布潘水產 〕食品

◆往內走則是各式高檔水產，像是整隻鱈場蟹、大龍蝦等等

以及活魚、凍貨、可即食的海鮮熟食、優質安心肉品，價格都很實惠，身為愛吃水產的me進去採購真的會失心瘋耶～以下簡單分享幾樣當天看到覺得很不錯的品項！（價格可能會因優惠或其他原因浮動，僅供參考，請以現場標價為主）

🔺可直接食用熟食

📌傳奇龍蝦堡$328

▫️什麼要搶購還是動輒近千元的龍蝦堡？這裡300多元就有一大盒。

📌鮮蝦起司通心粉$128

▫️西餐經常出現的菜色，不用苦惱煮義大利麵，100多元輕鬆上桌。

📌波士頓龍蝦手抓海鮮$688

▫️真心超推這個必買，裡面料超多有夠划算，擺完盤超級有看頭，真的覺得自己是大廚啦～

📌必勝海鮮披薩$299 大潮黑鮪披薩$388

▫️他們的披薩都是手工製作自家烤的，看照片就知道料多實在，根本是買海鮮送披薩，有沒有可能未來考慮直接開一家阿布潘披薩店 XD

🔺新鮮生食級海鮮類

📌滿滿一整面牆都是各式生魚片組合真的眼花撩亂啦！

還有擺成一艘船形狀的豪華盤！



阿布潘必買〝壽司大拼盤〞，聖誕跨年檔期推出【元氣時光 壽司大拼盤】

一份只要$958，滿滿好料精緻又美味，真的是辦趴首選

買回去擺起來隨便好看～官網下單 https://reurl.cc/MyY2QL





阿布潘的【豪華海鮮拼盤】是行家超推必買單品，多到滿出來的好料，完美詮釋什麼叫C/P值

🔺凍貨

📌頂級犬牙南極魚（圓鱈300g）$原價699 打9折

▫️個人一生推，此生必吃！從小在出生於金山漁港母親薰陶下的我熱愛吃魚，這絕對是我吃過的鱈魚裡面最強的！色澤雪白，肉質細緻，吃起來竟然有類似緊實螃蟹肉的Q彈口感，細細咀嚼還有鮮甜味，太好吃了！！！

📌紐西蘭頂級法式羊排 $2包598

📌櫻桃鴨胸（240g）$3包455

▫️羊排鴨胸這種食材，你們知道在外面排餐一份單點不便宜吧，至少都500以上，你們自己看這個價格，根本超佛～ 實際烹調起來的味道完全滿意，羊排超喜歡，口感緊緻Q彈，帶點脆骨的口感好讚。鴨胸也是軟嫩多汁，切片起來擺盤超輕鬆～

📌藍鱈場蟹腳（3L規格）原價$1490 特惠$1388

📌生食級干貝 原價$1400 特惠$1199

▫️想要吃得更高檔的可以考慮這兩樣，讓大餐直接升級2.0超豪華啦。

還有【南澳龍蝦(水姑娘】、【活體鱈場蟹】 、【兵庫生食級生蠔】 、【龍膽石斑】以上都是超棒辦趴海鮮食材，也是阿布潘必買商品。

最近聖誕跨年假期快到了，農曆年也近在眼前，不想出去餐廳人擠人，需要在家置辦料理、要辦party、買年貨的話，來這裡除了蔬菜水果，想買什麼可以一次滿足，不用跑好幾個地方超方便啦，推薦給大家。

👣〔 阿布潘水產 〕優惠活動

▫️不定時於FB粉專釋出超低出清價，可關注粉專訊息。

👣〔 阿布潘水產 〕店家資訊

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