又到了先生的放假日期，決定帶他出門吃美味的早午餐，用美食來開啟美好的一天。聽朋友介紹桃園藝文特區有一家新開不久的手工漢堡非常厲害，從餐車開始做到現在有了自己的店面，店面還裝潢的很漂亮，讓大家可以在美麗又放鬆的環境中慢慢享用手工漢堡、早午餐。趕緊來看：日斤手作漢堡。美味食記！

日斤手作漢堡-店面外觀

日斤手作漢堡的位置是在桃園合雄帝璽社區大樓的一樓店面

從外觀看上去就是很有質感的一家餐廳

純白色的招牌

還有簡約的LOGO畫風

讓人一眼看見就感覺很舒服

再搭配上店面外種植的綠樹

還有微微的午後陽光照射之下

整體就是一間散發悠閒氛圍的餐廳

想讓人趕緊進去用餐

因為這裡是社區大樓關係

所以機車、汽車都需停至附近的停車場

可以停至中寧公園對面的收費停車場

停好之後走路至日斤手作漢堡大約只需3-5分鐘路程

所以對於開車族來說不用擔心停車問題

相當便利

用餐環境

一進到店內會先看到很大顆的聖誕樹

還有靠窗的一排位置

感覺如果在窗邊用餐

悠閒吃早午餐

看著街上人群經過

享受慢活食光

也是很棒的享受

可愛的聖誕樹

被老闆裝飾的好可愛

讓寒冷的冬天裡增添了一絲溫暖感受

我們於平日來訪

店家剛開始營業沒多久

所以幾乎是變成我們包場的概念

也很幸運可以將店內的環境全部拍下來

與大家分享

店內的裝潢風格是白色及木色為主

還有搭配綠色植栽點綴

老闆將整個空間佈置得很溫馨

是很舒服的風格

店內位置都很寬敞

空間也明亮

在這裡拍照怎麼拍都很好看

也很適合喜歡拍照的人來用餐

自助區

超級乾淨的自助區

幾乎是一塵不染

用布罩著的籃子裡裝著醬料碟

感覺老闆是位很細心的人

有注意到這些小細節

讓大家可以在這麼乾淨的環境中用餐

實在是讓人覺得很放心

這裡有提供白開水、番茄醬、黃芥末醬、胡椒粉、吃漢堡用的手套、消毒酒精、餐具、醬料碟、兒童餐具、盤子

都是需要自己來拿取的

尤其是現在菲姐有了小朋友會一起出門

都會留意哪些店家是有提供兒童餐具

像日斤手作漢堡也很適合帶小孩來這裡用餐

因為偶爾讓小朋友吃漢堡薯條

當作是獎勵他們的大餐

不僅是小朋友吃的開心

大人也輕鬆

可以少煮一餐

大家都開心

櫃檯區

櫃檯旁邊的飲料櫃

有擺放多種汽水飲料

如果有汽水選擇障礙的人可以來看一下就知道想喝哪種飲料了

店內竟然還有提供這麼可愛的聖誕節糖果

來內用的客人都可以拿一個享用

這是目前菲姐看過最有儀式感的迎賓糖果了

而且是很大顆的糖果

不是小顆的

店家實在太有誠意了

日斤手作漢堡的LOGO

日斤漢堡除了這家店面之外

偶爾老闆也會持續開著餐車出去做生意

店內牆上都有貼著餐車營業照片

由餐車做到有屬於自己的店面

這一路走來實在是很辛苦也很厲害

我們換個角度想

不是每台餐車都能做到有店面

最重要的也是要餐點好吃才有辦法做到店面

日斤手作漢堡-餐點分享

慵懶拼盤(德式脆腸與厚切培根)

顆粒花生厚切培根堡

香草拿鐵

氣泡飲(蔓蔓來美莓)

早午餐拼盤類目前是週一至週五全天提供

假日沒有

氣泡飲(蔓蔓來美莓)

菲姐超愛這杯氣泡飲

它主要是由蔓越梅及草莓下次調製而成的氣泡飲

喝的時候記得先攪拌均勻

這樣才能使飲料中的果醬散開

喝起來酸酸甜甜

甜的部分是微甜而已

正中我的心

氣泡的氣非常足夠

喝起來超過飲

而且還有去油解膩的效果

香草拿鐵

端上來的時候就能聞到淡淡的香草甜味

喝起來口感第一感受是香甜的

接下來是屬於咖啡本身的溫潤感

整體喝起來讓人覺得香醇滑順

喜歡喝咖啡的人

也能在日斤手作漢堡品嚐到高品質咖啡

顆粒花生厚切培根堡

手作漢堡皆含漢堡排（可選牛或豬）

還有添加了大量的洋蔥、番茄、酸黃瓜、時令生菜、起司片、美乃滋、薯條

如果需要調整內容物

須於結帳時告知店員

這一份手作漢堡套餐的份量很大

以男生的食量來說一個人吃一份剛好

超有誠意的爆量花生醬

滿滿的都是顆粒花生醬

我們覺得吃漢堡就是要吃有花生醬的口味

才是道地的美式漢堡經典口味

也是讓人念念不忘的美味

因為整顆漢堡太巨大

有一點無法一口全部咬下

大家要小心 “烙ㄟ還”（台語：下巴脫臼的意思）

香氣十足的花生醬配上厚切培根

還有經典牛肉漢堡排

牛肉漢堡排粉嫩多汁

再搭配少見的厚切培根

還有大量的新鮮生菜

調味剛好的醬料

讓人食指大動

吃完覺得很滿足又開心

慵懶拼盤（德式脆腸與厚切培根）

餐點內容均附：生菜沙拉、炒時蔬、歐姆蛋、濃湯麵包、薯條、錫蘭紅茶

如果內附的飲料要更換成菜單內其他飲品

可折抵30元

好吃的生菜沙拉

內容物很豐富

除了新鮮生菜還有季節性水果

像是番茄片、葡萄、砂糖橘在這裡也能吃到

可愛的歐姆蛋

切開享用時歐姆蛋中間還有起司內餡

相當驚喜

整體口感吃起來軟綿滑順

早午餐拼盤內的經典歐姆蛋真的不容忽視

這一小碗的濃湯是可以沾麵包片來吃的

單吃麵包或是沾濃湯都可以

看個人喜好

很巨大的德式脆腸

帶有濃厚的煙燻香味

吃起來很有彈性

口感軟嫩扎實

厚切培根的體積是很大一片

培根表面煎到金黃色

香香脆脆QQ的

一口咬下滿滿的培根肉在嘴中炸開

越嚼越香越過癮

喜歡吃肉的朋友

可以點這個口味來嘗試看看

日斤手作漢堡-菜單

店家安排好座位後

會將菜單拿給客人點餐

平日週一至週五來才有的慵懶拼盤（早午餐）

平日週一至週五來才有的商業午餐

供應時間是11:00-14:00

有這3種手作漢堡可選

1. 經典純肉原味堡

2. 美式煙燻BBQ風味堡

3. 水牛城風味堡

內容物除了手作漢堡之外還有薯條、錫蘭紅茶

如果平日早餐可以吃到這種超大顆手作漢堡

也是很幸福的一件事

而且價格還蠻優惠的

日斤手作漢堡的菜單種類很多

像是招牌的手作漢堡系列、早午餐類、咖啡飲品類、開胃小點

在這都吃的到

手作漢堡內的配料已經很豐富了

如果想要再更豐富的話

可自行再加點配料

放假的時光總是讓人特別珍惜

偶爾撥時間出來與另一伴一起共進早午餐

就連平常每天在做的小事情也覺得更有意義了

日常生活中就需要小小的儀式感

或是偶爾外食

不用進廚房料理三餐

讓平常忙碌的自己好好休息

感謝朋友大力推薦的這間日斤手作漢堡

讓我們渡過一次美好的假期時光

喜歡吃早午餐、手作漢堡的朋友

趕緊來享受這幸福的美味

日斤手作漢堡-店家資訊

名稱：日斤手作漢堡

地址：桃園市桃園區同德二街122號

電話：03-3560081

營業時間：週一至週五11:00-15:00、17:00-21:00、週六週日11:00-21:00（供餐時間為營業結束前一小時）

公休日：每週二

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