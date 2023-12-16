麵線糊這三個字，是在小學第一次離開嘉義的戶外教學中，就深深地烙印在我的腦海裡，

那次到鹿港一日遊，第一次吃到麵線糊，真的是驚為天人！長大後才知道，那是屬於鹿港的味道，只有在鹿港才吃的到～！

但是！幸運的我，就在通化夜市附近找到了這家店，

來自於鹿港的孩子、北漂的游子，傳承了鹿港老店～蚯蚓龍山麵線糊的好滋味！

所以說！現在想念麵線糊，也不需大費周章去鹿港，只要到通化夜市的巷弄內，就可以吃到這純手工麵線的傳統好滋味！

在店門口就可以看到大大的五個字「鹿港麵線糊」，另外也有販售甜不辣！

有別於台北常見的甜不辣都是整鍋湯一直去煮料，金修麵線的甜不辣是放在木箱裡面保溫著，

這個才是蛋塔小時候在嘉義吃甜不辣的回憶啊～～～這樣的甜不辣料吃起來才不會軟爛，拜託大家一定要吃吃啊～～～

傳說中的麵線糊～

蛋塔身邊很多北部的朋友都不知道麵線糊是什麼，對於麵線的記憶大概還是大腸/蚵仔或是一般的清麵線，

麵線糊比起一般的大腸或是蚵仔麵線更加的黏稠，裡面會加入油蔥酥、蝦米還有蛋花，重點是還有赤肉！

金修麵線老闆很貼心，怕大家不知道麵線糊是什麼，

在這裡還附上了教育部台灣閩南語常用詞辭典

在門口可以看到價目表，也有搭配可口可樂系列飲品的選擇，

店裡的裝潢比較偏簡單，

不過蛋塔很喜歡這面鏡子，那復古的感覺就像小時候去的冰菓室一樣

金修麵線店裡的價目表也是簡單紅白色系，蛋塔覺得這樣很呼應小吃的感覺～

雖說是小吃，但其實用料很實在，

像是金修麵線店裡使用的豬血糕，是全國唯一不添加防腐劑的米血糕工廠所製作，

而且米含量比較高，所以吃起來非常的Q！

如果是吃美食需要飲料的人兒，絕對不能錯過這啦！

不知道要吃什麼才好，乾脆通通來一份！

在桌上也有美食小建議，尤其是麵線糊的部分，

先吃原味，再依個人的口味加入調味料

麵線 $50

這就是鹿港的傳統古早味啦～也是目前台北唯一可以吃到的麵線糊！

點餐的時候老闆都會詢問：香菜蒜泥可以嗎？

所以不喜愛的人兒，可以直接和老闆說唷～我個人就是愛香菜的人，所以沒問題的！

在攪拌的過程，就有撲鼻的油蔥酥香氣，還可以看到一整塊～是一整塊的豬肉！

這一小碗只要$50，豬肉的份量好多阿，CP值超高～

豬肉有淡淡的香氣，不過最迷人的就是麵線糊裡面油蔥酥和蝦米的點綴，讓整碗麵線糊在清甜之餘，又增添了許多香氣！

擁有百年歷史的五賢醋，又稱為五印醋，在金修麵線吃麵線的時候千萬不要錯過了！

使用天然發現釀製，主要是水果的香氣，所以比起一般的黑醋更酸一些～所以大家可以自行斟酌～

蛋塔就是愛吃酸、愛吃醋的人，這五賢醋搭配金修麵線的麵線真的是恰到好處！

桌上還有另一個調味料，是金修麵線的手工辣椒醬，

聽說好吃到客人想要單購！超香．．很辣．．蛋塔無法～～

不過真心推薦吃辣的人，點麵線一定要加個辣椒醬唷！

豬血糕 $50

金修麵線的豬血糕用料實在光用肉眼就可以感受到，

如同蛋塔前面提到的，米的含量比較高，完全可以看見！

金修麵線的豬血糕拜託大家一定要點起來好嗎，真心好吃！因為米含量高的關係，這豬血糕較為Q彈不軟爛，

搭配嚴選的花生粉，就超級好吃！好吃到我想要把花生粉舔乾淨～

甜不辣(小) $50

用心就是吃的到也看的到，比起一般的甜不辣醬，金修麵線的醬看起來顏色比較淡，味道也不會太重而是清爽的感覺，

甜不辣本人和油豆腐表現都非常好，還有那老闆每天去市場採買的蘿蔔很鮮甜，

重點是那黑輪片，是高雄來的啊！如果有去過高雄、吃過高雄的黑輪片絕對可以知道那口感和其他地方完全不同，

更加的Q彈而且也厚實，那魚漿味超迷人阿，吃完之後別忘了向老闆加湯唷！

蘿蔔湯 $35

說到加湯，因為金修麵線的甜不辣裡面的蘿蔔真的太清甜了，所以我直接點了一碗蘿蔔湯來喝，

那蘿蔔已經燉到軟綿，搭配清甜的湯頭，真的超好喝，莫名有種解渴感唷！

蘿蔔的塊頭很大，完全不怕客人吃，

那清甜除了煮進湯裡，還是有一部份保留在蘿蔔本身，所以咀嚼蘿蔔的時候都可以感受到甜香氣！

〖店家資訊〗

店 名：金修麵線

地 址：台北市大安區通安街84號

營業時間：週二～週日 10:00-21:00、週五～週六 10:00-00:00、每週一公休

營業電話：02 2377 8666

官方臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552927394295&mibextid=JRoKGi&paipv=0&eav=AfZFqs1UW750cQoTt-tjA6ioHVClzDcERxYKn0-Wy3fR5IHxJ0u-eo7-7DUoQovOwRg&_rdr

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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