台中東區首座以交通主題的公園景點-泉源兒童交通主題公園，，不只是滑步車公園，裡面也可以騎腳踏車、滑板車，透過迷你版道路、交通號誌、視野死角模擬教育區，讓家長帶孩子們一起認識交通安全相關觀念。周邊鄰近台中火車站、台中LaLaport、帝國糖廠、樂業寵物公園、湧泉公園、建國市場、秀泰廣場 ，大眾交通便利、停車也很方便~假日就來泉源兒童交通主題公園玩吧！

泉源兒童交通主題公園 位置與停車

泉源兒童交通主題公園位於LaLaport、帝國糖廠對面、和樂業寵物公園正隔壁相連，人行道有機車停車格、一旁也有汽車收費停車場，搭公車者可在進德路上的帝國製糖廠站下車，步行約2分鐘即可到。

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迷你版的道路情境模擬上有斑馬線、號誌燈，父母們可藉此教導孩子在十字路口時要遵從紅綠燈號、養成停看聽的習慣。

一旁有告示牌，希望家長能在一旁陪同，騎乘腳踏車、滑板車或滑步車時須戴頭盔使用。

迷你街道好有趣，不只有紅綠燈、平交道，還有機車待轉格呢～

公園內提供幾台滑步車、小腳踏車供民眾免費使用，方便沒有帶車子來的小朋友也能玩耍，但希望家長們也能教導小孩愛惜公物、分享使用的概念。

帶小孩在玩樂中學交通規則，從小養成良好交通習慣，以後成年騎機車、開車上路也讓自己多一分安全。

看著一群小朋友們乖乖在等紅綠燈的畫面真可愛。

不過，家長也可以藉此機會提醒小朋友不要超越雙黃線囉~這違規行為在實際道路上會觸犯「不依標線指示行駛」開罰900～1800元罰鍰呦~

迷你道路上還有畫路線方向指標，教導小朋友能認識交通標誌、依路線行駛。

平交道號誌模擬區域

特別設置平交道號誌模擬區域，還會發出火車即將通過時的「噹噹噹」的警示號誌聲響

小朋友聽到噹噹噹聲響起很興奮，都乖乖地在原地等聲響結束後才能前進，如果有迷你小火車經過就更可愛了～

貼心提醒：腳踏車、滑板車、滑步車等車輛須在規定的道路內騎乘，不可以在草地上越野喔～

園區內有許多5的數字，這可不是跑道編號，而是限速5公里！所以在迷你道路上也別飆車啊～

視野死角模擬教育區

透過大車模型讓民眾了解大型車視野死角位置，在大車前後左右地上有黃色區塊「 看不到 」的視野死角區域。

妮妮布魯記得小時候，家長總會叮嚀要遠離大車，有這模擬教育區，可以讓孩童到車上去體驗觀看，家長在一旁教導，藉此實際操作提升孩童對於大型車輛死角的警覺心。

駕駛座上還有方向盤與兩側後照鏡，透過實地操作，讓小朋友能在玩樂中學習道路安全。

一旁還有設置洗手台，方便弄髒後洗手洗腳。

解說教育區

涼亭處有標誌標線翻翻樂，透過遊玩翻牌的過程中了解初步的交通安全知識。

假日傍晚的公園真的是人潮很多，小朋友們都奔跑的很開心，放電後回家也能好好睡覺。

泉源兒童交通主題公園 廁所位置

公園內的公廁只有一間，位在靠近樂業一路的入口，如果要順路去LaLaport用餐的話，裡面還有多間親子廁所，相當方便

泉源兒童交通主題公園 其他設施

另一側共融遊戲場中還有溜滑梯遊具、盪鞦韆與旋轉盪鞦韆。

共融式盪鞦韆，學齡前小朋友也可乘坐。

還有超刺激好玩的360度旋轉盪鞦韆。

角落處有群老伯伯在曬太陽聊天，圓形地面上看起來應該是像新光三越廣場前的那種噴水孔，在夏季時也許是個可玩水的公園。

大人們在中間的健身器材場地，邊運動邊注意孩子們遊玩情況

周邊景點與美食

在泉源兒童交通主題公園隔壁就是樂業寵物公園，傍晚時刻會很多人來這遛狗、交流，過個馬路就是湧泉公園和帝國製糖廠，需要覓食或吹冷氣休息的話，LaLaport中的設施對兒童非常友善，不只有親子廁所、兒童遊戲室，美食街中還有專屬兒童用餐區。

➤樂業寵物公園

帝國製糖廠內不定時舉辦免費展覽可入內參觀，內部還設有甜點店、簡餐店

➤帝國製糖廠

一旁的生態公園可以繞著星泉湖步道散步，沿路可以看到許多鳥類棲息，生態豐富且傍晚時刻相當美麗

➤湧泉公園

LaLaport有北館與南館，館內設施對親子相當友善

➤LaLaport

綠色北館一旁還有個小型的公園

➤小不點山丘

北館5樓的美食街中有專屬兒童的用餐區

如果是有在煮飯的家長，早上帶小朋友來玩樂之後，還可以順便去買菜

➤台中新建國市場

泉源兒童交通主題公園 公園資訊

地址:台中市東區樂業一路151號

24小時開放、免費景點、有一間公廁

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