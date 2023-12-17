汕頭火鍋特別在哪？老饕推薦吃過就回不去！

潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專家，380元起，自助吧有滿滿新鮮蔬菜隨你夾！

大家知道嗎，宜蘭除幾米公園，又多一個新購物中心【爾本購物廣場】

，位於宜蘭轉運站旁，有22家知名廠牌進駐，有吃也有得買

宜蘭火車站走路3-5分鐘，交通我覺得算是方便，而且現場也有很大的停車場

那就跟著小編的步伐，一起來去宜蘭旅行出發吧！

【潮派-平價頂級魚翅汕頭鍋物專家】在爾本1F，手扶梯旁就可以看到這家偌大的店面

走進店裡，非常寬敞的空間，重工業風的格調裝潢設計，挑高寬敞無壓力的空間感，且自助吧動線流暢

設有4人桌和6人桌座位，每個座位區都有隔間，靠窗也有一排單人座位區

，還設有1間可坐8+8人的長形桌包廂，適合小型會議、商務聚餐

來看一下火鍋菜單的部分，基本上先來個一份溫體牛肉是必要的節奏！

汕頭火鍋三個特色，牛肉必須是本土牛肉、沾醬也是店內獨門特調、湯頭的鮮味要夠

先挑選鍋底、再選主餐，最低一人一個套餐即享野菜吃到飽，用餐時間為100分鐘

打開菜單了除了常見的肉品外，竟然有供應溫體牛肉，這無疑是對溫體牛的愛好者來說是個福音

，想吃溫體牛不必跑台南囉

等店家上菜時，先來看一下自助吧的環境吧

主打自助吧吃到飽蔬菜最多種類特色，每天都有超過30種不同的蔬菜、菇類、手打草蝦滑

、手作花枝漿滑、各式火鍋料等等，滿滿新鮮蔬菜食材可以任性夾

【手打草蝦滑】

你沒看錯，不怕你吃，滿滿都是新鮮草蝦，滿滿的整隻草蝦，每一口都是餡料絕不使用魚漿魚目混珠

【手作花枝漿滑】

新鮮花枝用料扎實飽滿，看的到花枝塊，不只嚐得到細緻鮮甜，還吃得到卡滋卡滋的爽脆口感

【古早味花生捲冰淇淋DIY】

花生糖、潤餅、叭噗冰淇淋和香菜，交疊出鹹甜絕妙的組合相信大家應該都不陌生吧

DIY的好處94愛灑多少，吃得下都好！

接下來要跟大家介紹醬料區也超特別

除了招牌的沙茶醬，竟然有蔥油醬以及泰式醬，讓你吃火鍋的時候

，能有更多種選擇，味蕾也能增加多層次的驚喜喔！！

飲料區

原型湯頭是他們家的特色，每天熬製新鮮湯頭，不使用高湯粉、味精，湯頭喝起來清甜順口又健康

【食補養生湯底】

中藥為主的藥膳湯頭，湯底有放一包中藥材，果然是真材實料

藥膳喝起來口感溫潤甘醇，即使將整鍋湯都喝完，也不會感覺口渴舌燥

【秘戀辣番茄】

使用牛番茄去熬煮高湯，鮮甜的湯頭，讓客人吃得到美味，又能兼顧健康養生

湯底是非常順口的不會嗆辣，可以同時喝到番茄湯及果肉，冬天喝這款鍋底滋味超暖，湯底就超好喝了！

【香麻奶湯底】

香辣麻奶湯濃香牛奶與麻辣湯底的完美結合，麻中帶有濃郁的奶味

香辣順口，不用沾醬就很夠味！

【招牌汕頭魚翅】

含水沙中才口魚翅扁魚蝦米

瞧，整勺撈起來可以看到紮實的魚翅，湯底是扁魚、蝦米熬煮而成

濃郁香濃，非常順口好喝，喝到第一口湯時好感動〜

【原味昆布湯底】

這一鍋是真正的昆布和柴魚，很純正的味道，不是高湯粉能比擬的

醇細緻的溫順口感

最近愛上 自己夾菜盤的火鍋店，我比較挑青菜吃，去這種店可以開心

自行夾取喜愛的菜盤食材，而不會浪費不愛吃的

總體而言，我喜歡潮派新鮮食材，使用天然食材熬高湯，完全不加人工調味料，肉片的質感及新鮮度都很棒

準備開鍋涮起來了嗎？

【當日新鮮溫體豬】

我也是第一次吃到強調溫體豬肉的火鍋，當天市場新鮮直送手切梅花豬+胛心肉

溫體豬的肉質果然很清甜、口感極佳，完全沒有豬搔味，肉質有彈性，涮一下就很好吃了

無論口感、新鮮度，絕非冷凍肉或是進口豬肉能比擬的，溫體肉口感完勝！

不吃牛的朋友來到這裡我大力推薦溫體豬，保證直呼太好吃

【台灣溫體牛】

不用跑台南！宜蘭也吃得到溫體牛肉！

切成薄片的溫體牛肉，鮮紅色澤飽滿，輕涮個幾下，呈現粉紅色就可以享用嚕

肉質鮮嫩，清湯輕涮就超美味〜軟嫩之中略帶嚼勁的肉質，能品嚐到牛肉鮮甜的美味

【日本A5限量和牛】

含有適量的油花、滑嫩的肉質，玫瑰般的色澤，肉與油脂比例恰到好處

稍微涮一下放進嘴裡，鮮嫩入口即化的清甜口感，老饕們一定要試試！

【美國特選濕式熟成霜降牛肉】

特選於牛隻肩胛部位，經濕式熟成工法，讓牛肉的肉質更加鮮甜迷人

大片霜降牛肉才能真正感受大口吃肉的快感，涮個幾下，光看就覺得口水都要流下來了……

有牛小排的軟嫩，但較無油膩感，帶咀嚼感，肉質香甜有口感

喜歡大口吃肉的朋友趕快來吧！

【手打草蝦滑】+【手作花枝漿滑】

這個就真的是厲害了，第一次吃到草蝦做的蝦滑，口感QQ滑滑的，每一口都咬得到「整隻草蝦」，好有特色

你以為只有肉是亮點？海鮮也是他們的強項！

【鮮流特選魚類】

目孔、紅目鰱、赤鯮

魚類部分全端看當日漁船捕撈甚麼好魚貨來做變化，提供現撈海產的美味

火鍋+蒸鍋一次大結合，海鮮塔超酷！

「鮮」氣逼人，現點現蒸，還有滿滿海鮮精華滴入最底層鍋中，把招牌汕頭魚翅火鍋湯頭變得更鮮美〜

不論看起來與吃起來都接近餐廳水準，魚用蒸的，吃起來特別鮮甜多汁

紅目鰱肉質彈牙嫩口，口感極佳，味道十分鮮美

目孔魚，肉質鮮嫩，無細刺；赤鯮魚肉呈白色且極富油質，肉質口感細嫩綿密且富有彈性

這三款魚都有不同滋味，最重要的是鮮度夠，都是超好吃的魚呦〜

【活體蝦鍋】

火鍋湯頭好喝就算了，居然加入現撈新鮮活體沙蝦！

上桌還活跳跳的蝦子真的有夠浮誇！

吃到最天然的鮮甜味，活蝦口感彈到你牙！

你以為這樣就結束了嗎？還有超厲害的汕頭炒類單點

【油頭爆炒溫體豬烏龍麵】

很特別的麵是選用烏龍麵，口感不會爛爛的，而且很入味，濃香的味道，真讓人回味無窮

原來沙茶加上咖哩，兩種重口味的調味料，加在一起竟然能碰撞出這麼特別的火花

炒麵看似平凡，豬肉也很鮮嫩，醬汁鹹中帶甜，吃到口中有越吃越涮嘴的感覺，喜歡重口味的人會非常的愛

新開幕三重優惠看過來

活動內容：

1.金龍摸彩最低1元用餐(每日前30位)

2.開幕消費贈肉盤卷

3.限時平日午餐特別限定299元吃到飽(請參考菜單)

【鮮嫩雞腿排鍋】

平日午餐特別優惠-FB/IG打卡限時優惠只要299元

去骨雞腿排鍋的雞肉量超夠的！

雞肉吃起來軟嫩好吃〜完全不會乾柴

肉非常嫩0負評款，而且重點很大一隻，以這個價位CP值真的超高！

【台南手工魚冊】+【澎湖手工魚翅丸】+【手工燕餃】

火鍋的良伴餃類、丸類不可少，一種口味都是真材實料的好味道

【壽星禮】

最強壽星活動開跑嘍！

歡迎當月壽星來慶生(不用當日，當月即可)

超狂壽星禮免費招待，只要當月壽星預約訂位告知要慶生就免費招待七彩摩天輪果醋非常有誠意

【花生捲冰淇淋】

來自宜蘭道地的冰淇淋，特色就式冰淇淋加花生粉和香菜

花生粉是使用也是宜蘭名產的花生糖以刨刀刨成粉，這種特殊的吃法，真是令人驚奇的滋味〜

小珊珊碎碎念：

火鍋靈魂湯頭超好喝，特色湯頭每一款都值得品嚐，用心熬煮，真材實料連小孩都愛喝

頂級的食材，高品質的美味，還有自助吧吃到飽，這種價格太划算啦

平常愛吃火鍋的話，我真的蠻推薦去吃這家的，用料實在、食材的品質

也都很新鮮，我覺得勝過市面上很多的火鍋店

【Info】

潮派-平價頂級魚翅汕頭鍋物專家－宜蘭站前爾本店

地址：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159號(宜蘭站前爾本廣場)

營業時間：11:00～22:00

預約電話：03-9358508

線上訂位：潮派—平價頂級魚翅汕頭鍋物專門—宜蘭站前爾本店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

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