位於中壢馬祖新村內的YA bistro，其早午餐很受歡迎。

在充滿南法鄉村風格的老屋中享用餐點，是忙裡偷閒的一大享受，有療癒到我。

馬祖新村 是桃園市中壢區龍岡的眷村，更是中壢人熟知耳詳的眷村。

馬祖新村經過桃園市政府規劃，改造為文化創意產業園區「馬祖新村眷村文創園區」，也是桃園市保存最完整的三大眷村之一。但自改造後Lily還沒到訪過，這天趁著周末假日好天氣去享用早午餐、並逛一下馬祖新村。

▼改造後的馬祖新村，進駐不少新創商店和餐廳，可以參考地圖

YA bistro早午餐、咖啡是其中一間。

整個馬祖新村被規劃為五區，而到訪YA bistro早午餐、咖啡最快的定位導航地址：龍吉二街248號的對面即是。

▼短影片

▼盛開中的朱槿花圍繞在紅磚牆老屋，天哪！這畫面有夠詩情畫意

門口有放菜單，從入口處可以窺見小庭院裡種植不少香草植物

▼櫃台點餐區

在櫃台附近有個角落擺放手創明信片、精油香氛蠟燭…等文創小物可供選購。

新鮮水果和甜點都在冰箱中，也提供檸檬水可自取。

這裡用餐低消是一人一份餐點或飲品，用餐時間不限

▼菜單本和12/10新推出的早午餐品項：地中海香燉肋排（可以到ＦＢ查看菜單）

再來看看YA bistro的環境～

用餐座位區分為三區，大多是雙人座、四人塺，也可併桌成六人座。

不管是裝潢還是擺飾，都飄散著濃濃南法鄉村的氛圍，可以感受到寧靜悠閒的愜意時光

我們點了眷眷鍋粑蒜蝦、新品項「地中海香燉肋排」、拿鐵咖啡、桂花釀拿鐵咖啡

地中海香燉肋排

在鐵盤上熱呼呼的起司 是在我們面前淋上去，這種即視感就像是韓綜《生意天才白社長》第二季中在西班牙端出的燉排骨一樣，淋上起司瀑布也是一種吸睛表演！

份量很足夠的起司燉肋排，肋排肉質軟嫩，可以輕易骨肉分離，配料還有德國香腸、紅蘿蔔…等，再搭配大蒜麵包、當季新鮮水果，超級豐富的欸！若怕吃不飽可以加白飯。

套餐都有附一杯飲品(美式咖啡或紅茶，或換購其它飲品)

眷眷鍋粑蒜蝦

八隻鮮蝦用又香又鹹的蘑菇蒜油爆炒，加上道地香料調味，一點也不遜色。

有台灣自產的綜合生菜佐巴薩米克醋，整體清爽又營養滿分，最後再用香甜的柳丁結尾。

▲二大片鍋粑非常紮實又香脆，可以沾蒜油一起吃更增添風味。

▼現烤的大蒜麵包也可沾蒜油、或搭配大蝦一起入口超滿足！蒜油真的做得好好吃～

桂花釀拿鐵咖啡（熱飲）有股淡雅的桂花香，喝入口後桂花釀不死甜、反而是清爽的微甜感，沒想到和咖啡如此對味。

拿鐵咖啡（冷飲）濃縮咖啡加上濃醇鮮奶，整體很細緻滑順馥郁。

甜點我們選擇了原味的巴斯克乳酪蛋糕

起司蛋糕有濃郁的乳酪奶香、獨特的焦香味，吃起來口感香濃綿密，好吃極了

建議可以事先訂位！

想吃早午餐的話，要周六、日前往。

吃完早午餐，可以在馬祖新村散步逛逛，假日前來有時還會有小市集喔！

YA bistro

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號（馬祖新村5號,龍吉二街248號對面）

ＦＢ：https://www.facebook.com/yabistro

營業時間：周五～周日10:00~18:00（早午餐僅於六、日供應）

店家/景點資訊

店家名稱：YA bistro

所在地址：臺灣桃園市中壢區龍吉二街155號

營業時間：日 五 六 10:00-18:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

周五～周日10:00~18:00（早午餐僅於六、日供應） Google即時導航





交通資訊

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