月初的週末天氣微涼，感覺很適合吃點熱的，就跟美衿子隊長來吃這間位於板橋的拉麵－「匠月ラーメン」！

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匠月ラーメン位於裕民夜市旁邊，從環狀線新埔民生捷運站步行約12分鐘即可抵達，我們選擇避開用餐尖峰時刻，在晚上八點前來，離開時已經過了打烊時間，所以熄燈了。

匠月的座位不多，大約10個，牆上可以掛包包、隨身物品跟外套。他們家採用點餐機的方式點餐，用餐完畢要將碗盤端至吧檯上。這間店有個小小缺點，就是想裝一杯水可能需要超過半分鐘，因為出水量太小，但把茶杯放桌上又很像來鬧的，真是傷腦筋

匠月ラーメン菜單及用餐須知。

餐點介紹

配料：海苔一片、雞叉燒兩片、豬叉燒一片、蔥絲、洋蔥、炸蓮藕、玉米筍，餐點皆可客製化，有不喜歡的配料可以跟店員說，若覺得湯頭太濃或太鹹，也可以向工作人員索取清湯稀釋。

蛤蠣雞白湯拉麵 $270

這碗是美衿子隊長點的。一碗有八顆蛤蠣，雞白湯裡加了蛤蠣出汁，所以多了一股鮮味。她覺得湯喝起來沙沙的，偏濃郁但不加湯也可以，但加了湯之後比較合她的胃口。

醇濃雞白湯拉麵 $200

拉麵的湯頭通常會決定我的回訪意願，匠月的雞白湯香氣濃郁，但不會因此感到負擔，我很喜歡。湯頭表面的泡泡很綿密，為雞白湯又增添了一些層次，不過以泡系拉麵來講，泡泡感覺可以再更多一點？至於湯喝起來會有沙沙的口感，這點比較見仁見智，有些人喜歡、有些人不喜歡，我的話是覺得挺有新鮮感，也不至於影響美味度，所以匠月的湯頭是會讓我想再訪的味道！而且這碗只要兩百，CP值已經太高！

我們倆都選擇了細麵/硬，麵體滿容易吸附湯汁，所以即使沒有喝湯，單吃麵也能感受到濃郁的湯頭風味。每碗可以免費續一球麵，續的麵也可以選擇粗細，我之後續了一球硬的細麵，美衿子隊長覺得碗裡的細麵可能有稍微泡軟了些，之後續的細麵硬度比較符合她的喜好。

這個炸蓮藕超好吃，是碗中最驚喜的小東西！我不小心泡進湯裡，所以吃到泡軟的炸蓮藕，但依舊在吃進嘴裡後讓我覺得，這東西怎麼這麼好吃？美衿子隊長則是在拉麵上桌沒多久就先吃掉它了，她覺得酥酥脆脆的也很好吃。

豬叉燒我自己覺得吃起來有點煙燻的香氣，我在上面撒了點蒜酥一起吃，覺得很搭耶！雞叉燒則是舒肥雞的口感，非常軟嫩。美衿子隊長的評語很好笑，這裡原文附上：「叉燒我覺得都是及格的，好吃但不會覺得喔喔喔喔好好吃的程度。」她的評價確實是讓我無從反駁

向店員續湯後，送上桌的容器也太可愛了吧！看起來根本就像是兩壺日本清酒啊！(◍•㉦•◍)

桌上放的調味料，一罐是七味粉、一罐是蒜酥。我滿喜歡有蒜酥的配置，因為將清湯加進原先的湯頭沖淡後，再加進些許蒜酥，就能享用到另一種風味的湯頭，總有一種一碗拉麵、兩種享受的感覺！

\食記結語/

湯頭、麵體、配料我都很喜歡，價位也合理，店員也很親切，長話短說的話，就是...我下次會再來吃！

By Winnie

------------【店家資訊】------------

匠月ラーメン

地址：新北市板橋裕民街56巷6號

電話：0918581190

營業時間：11:00–14:00；17:00–21:00（週五公休）

*只收現金、不提供訂位





以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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