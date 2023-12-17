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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新北】鶯歌－義饗PASTA 平日商業午餐送一份薯條，內用飲料、濃湯喝到飽！鶯歌平價義大利麵推薦！

【新北】鶯歌－義饗PASTA 平日商業午餐送一份薯條，內用飲料、濃湯喝到飽！鶯歌平價義大利麵推薦！

2023-12-17 20:00:00 Winnie 人氣：109
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窩客好文

Winnie

發表篇數：69篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

造訪商家：義饗PASTA
phone09-8123-6702
place新北市鶯歌區建國路162號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

上次跟肥牛老師在討論午餐的下落時，經過這間「義饗PASTA」，他就說這間他之前叫過外送，味道還不錯，於是我們這天的午餐就決定吃這間的義大利麵。

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【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

義饗PASTA位於鶯歌建國路上，屈臣氏隔壁，附近車位較少，騎車來比較合適。

 

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

店內座位約28個，環境乾淨明亮。

 

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

義饗PASTA採半自助式，飲料、濃湯、醬料皆可以自行取用哦～

 

旭日食光菜單

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

義饗PASTA的品項滿多的，每人低消一份主餐，內用憑學生證可以折抵十元，外帶打九折。

 

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

點餐點到一半時，剛好瞥到桌上的商業午餐立牌，點當日的指定口味可以免費附贈薯條一份，所以我們就一人點一道。（商業午餐時間是週一至週五11:30-15:00）

 

餐點介紹

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

冬瓜茶跟玉米濃湯都是好喝的，濃湯的勾芡不會太重，喝起來也不會太水，喝了第一口就先放心了，因為我超怕遇到上述兩種情況的濃湯！

 

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話咖哩豬排義大利麵 $160

不管是咖哩醬還是豬排，都比我預期的好吃很多耶！咖哩的味道挺香的，義大利麵炒的滿入味，豬排滿大塊的，炸得外酥內軟。原本還有點抗拒平價義大利麵，因為以往的經驗常常踩雷，但沒想到他們家的義大利麵表現出乎我的意料！

 

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話白酒蛤蠣義大利麵 $170

照片上看起來醬汁收得比較乾，不過實際上攪拌後，吃起來倒也不會覺得太乾，吃得到淡淡的白酒香氣，麵條軟硬度適中，蛤蠣很新鮮，不會吃到沙，整體表現不錯！

 

【新北】鶯歌－旭日食光 剝皮辣椒雞肉蛋餅必點！鶯歌早午餐推薦

薯條的表現中規中矩，反正是附贈的，不要求太高！

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

＼食記小結語／

如果是平日商業午餐時段來吃，我覺得CP值很高耶！可以獲得免費薯條一份還有飲料、濃湯喝到飽。整體來說，我覺得是一間好吃的平價義大利麵，會加進以後跟肥牛老師不知道吃什麼的時候時的食物清單！

 

By Winnie  【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

-------------【店家資訊】-------------

義饗PASTA

地址：新北市鶯歌區建國路162號

電話: 0981236702

營業時間：11:30~20:00（公休日會公告在店家臉書粉專

*每人低消一份主餐，內用憑學生證可以折抵十元，外帶打九折


 

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

 

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