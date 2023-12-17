Luigi路易奇電力公司 復興電廠

免服務費2000多元就能吃雙人和牛燒肉套餐!位於忠孝復興站，SOGO附近的Luigi路易奇電力公司，主打各種和牛燒肉，不吃牛還有雞、豬肉等選項，挑戰自己烤可以以半價吃到各種和牛部位，超高CP值難怪為了大口吃肉大家都自己動手烤起來啦!Luigi路易奇電力公司取名電力公司，就是希望來用餐的人客能在下班疲累時刻，透過吃頓好吃燒肉再次充滿電力回血，環境放鬆乾淨非常適合家庭或是朋友聚餐小酌，台北和牛燒肉推薦推薦給軟絲們。Luigi路易奇電力公司一樣收錄在軟西的台北燒肉推薦、台北寵物友善餐廳、忠孝復興站美食推薦中。

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▻原文:台北和牛燒肉推薦》Luigi路易奇電力公司◅

台北和牛燒肉推薦 Luigi路易奇電力公司用餐環境

位於忠孝復興站，SOGO後方的Luigi路易奇電力公司，交通相當方便，有別於許多燒肉店光源都偏昏暗，Luigi路易奇電力公司整體走明亮白色系，拋開燒肉都走比較高價位路線，希望人客能以親民價格吃燒肉，難怪來聚餐的有大小家庭也有上班族，非常適合下班來吃頓好吃燒肉!

Luigi路易奇電力公司除了有大長桌適合人數較多的家庭聚餐，前方還有單人座位，一個人突然想吃燒肉來Luigi路易奇電力公司就對了。

此外Luigi路易奇電力公司還是寵物友善餐廳，狗狗貓貓都可帶，不可落地或上椅，需置於提籃或推車內，雖然燒肉很香對狗狗有點殘忍，但可以帶毛孩一起出門就給推啦~其他可參考台北寵物友善餐廳、寵物友善餐酒館推薦。

Luigi路易奇電力公司有多種和牛部位的燒肉，是和牛燒肉台北推薦，用餐免服務費，醬料、餐具等採自助式，Luigi路易奇電力公司希望把這些服務費轉換成對肉品高品質的堅持，讓來用餐的人客能吃到更高級的食材，菜單也會經常性調整更換，不管老朋友新客人每次來都能有不同用餐體驗，文末有Luigi路易奇電力公司菜單可參考。

醬料台的部分也有超多選擇，燒肉醬、日式椒鹽、蒜片等，搭配燒肉做出不同組合解膩多變。

Luigi路易奇電力公司走日式燒肉路線，醬料可以放在不同大小的小碟子裡區分口味，才不會混在一起壞了香氣，其他燒肉可參考軟西的台北燒肉推薦。

Luigi路易奇電力公司最有趣的一點還有燒肉分為原價&挑戰價，挑戰價就是自己動手烤，不僅樂趣加倍價錢有的直接減半，身為小資女孩們鐵定要自己挑戰的吧哈哈!不過不用擔心肉烤壞，Luigi路易奇電力公司有詳細烤肉指南可參考，就算真的不會也可以詢問店員，服務人員都會親切解答，想吃燒肉不必花大錢，自己烤就可以省錢了(誤。

台北和牛燒肉推薦 Luigi路易奇電力公司美食介紹

和牛衝擊套餐(原價NT4380/2人、挑戰價NT2580/2人)

招待雞湯

Luigi路易奇電力公司雞湯熱呼呼的，喝起來相當醇順圓潤濃厚，即便免費依舊不馬虎，喝完下肚整個暖起來。

自家醃漬泡菜

泡菜不辣滿爽脆的，跟燒肉穿插著吃解膩清爽。

山藥

這次Luigi路易奇電力公司的和牛燒肉套餐除了有各種和牛，還有雞、豬、蔬菜等搭配，山藥綿密細緻微微牽絲，當作肉跟肉之間的緩衝剛剛好。

櫛瓜

多汁水潤的櫛瓜烤過後更鎖住水分，雖然自己烤免不了不小心微焦，但這就是吃燒肉挑戰好玩的地方啦。

招牌極生牛肉佐帕瑪森起司/熟成紅甘佐絲網乳酪2選1

滿滿刨絲的帕瑪森起司簡直把吐司淹沒，有著鹹甜起司奶香和軟嫩鮮生牛肉爆擊的配料，不必擔心生肉腥口，有著醃製過的醬汁調味反而搭配酥脆吐司很開胃。

松阪豬

Luigi路易奇電力公司的松阪豬是柯軟目前吃過切最厚的，但這樣烤起來反而更過癮。

松阪豬超級彈牙，烤到兩面微焦一咬下去還會爆汁厚實Q彈，可別小看這厚度，一樣有爽脆感超ㄉㄨㄞ!

椒鹽雞腿肉

雞腿肉就是比較不會出錯的選項，簡單椒鹽就能帶出肉質的美味，表面烤得恰恰更有焦香氣!

頂級和牛牛舌(厚切)

Luigi路易奇電力公司有烤肉指南，跟著烤人人都可以是燒肉大師，看著這超狂火光和有厚度的牛舌，簡直讓人口水直流阿。

內裡呈現漂亮粉嫩顏色，牛舌本身柔嫩Juicy卻又富彈勁，甜美微脆越嚼越香在嘴裡滿溢濃濃肉汁，搭配各種鹽更提味，這道必點!

日本頂級牛小排(換日本A5和牛肋眼+NT580)

這整塊肋眼油花散佈如雪花超美，一吃下去瞬間在口中融化如雲朵散開鮮甜，餘韻在嘴裡留下甜滋滋肉香，不會粉感重或是太油膩，恰到好處的柔軟不愧是和牛!

頂級菲力佐香蒜奶油

菲力因為油脂不多，Luigi路易奇電力公司建議我們烤3-5分熟即可，稍微過頭就會較難嚼斷偏硬口，一開始吃3分比較軟些，烤到5分就吃起來帶點咬勁較紮實，搭配一旁的蒜香奶油裹上一層辛香蒜味，更添了點濃醇奶油香氣。

日本頂級月見金磚

迷人粉色色澤剛上桌簡直就像一個藝術品，捨不得烤掉但又盯著他流口水(咦?，不用烤太久只要兩面都呈現金黃褐色再烤1分鐘就可以沾蛋黃享用。

金磚細緻豐厚油脂滿滿油感噴發，厚度恰好搭配昆布鹽鹹中帶甜完美融合超級銷魂，加上蛋液後更顯潤順，有蛋香肉香和微微焦香。

美國頂級醬漬橫膈膜

因為這道醬漬過比較重口味，店員也有推薦後面一點再烤，不過軟西覺得可惜一點，因為前面肉品都很頂級油花滿滿油感爆棚，吃到這邊稍微偏膩，已經吃不下就交給柯柯，依舊涮嘴不過有點可惜了這道橫膈膜呀~

日本冷藏直送冰鮮干貝

Luigi路易奇電力公司不管肉品或是海鮮都很優秀，肥美干貝兩面上色就可以吃到本身的鮮香。

法式奶油生蠔

放在鐵盤上熱過後奶香四溢，剛好中和了生蠔本身鹹腥，吃下去肥嫩柔美，法式奶香絲滑。

真理丼(套餐+NT320)

這碗丼飯滿滿奢華食材，有松露、海膽、魚子醬，搭配和牛肉和蛋黃，才上桌就聞到馥郁松露芬芳，為何取名真理丼，因為好吃就是唯一真理。

攪拌均勻的同時散發各種鮮甜香氣撲鼻，一匙舀起集結了山珍海味，有著海膽濃厚的海味和濃烈獨特松露香，再搭配細碎塊狀好入口甜口牛肉，蛋液順滑蓋上一股蛋醇香，這碗配著燒肉就算再大碗也直接見底!

Asahi Super Dry生啤400ml(NT120)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

吃燒肉不配酒感覺少了一味，啤酒點起來就對了!

高山金萱茶(冷飲)(換單杯酒款系列任選兩杯+NT300)

完熟芒果梅酒(NT180)

狹山紅茶梅酒(NT180)

店員說我很會挑，剛好挑到這兩杯就是最受女生們歡迎的口味，芒果的一喝下去果真有個熟透芒果的果酸香，香甜豐潤帶淡雅梅子香氣，搭配燒肉舒緩油脂帶來的膩感，紅茶這杯則是細膩茶香，尾韻才有酸甜清爽的梅呼之欲出，兩杯酒感都不重，很適合女孩配燒肉。

台北和牛燒肉推薦 Luigi路易奇電力公司菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

Luigi路易奇電力公司 復興電廠

位於忠孝復興站，SOGO附近的Luigi路易奇電力公司，高CP值免服務費，2000多元就可吃到雙人和牛燒肉套餐，除了牛以外，還有雞、豬肉等選項，下班之後來Luigi路易奇電力公司吃肉充電，隔天又可以繼續工作玩樂啦!Luigi路易奇電力公司不僅適合家庭朋友聚餐、同事聚會，還是間寵物友善餐廳，帶著狗狗貓貓一起來吃飯最療癒，台北和牛燒肉推薦推薦給軟絲們。Luigi路易奇電力公司一樣收錄在軟西的台北燒肉推薦、台北寵物友善餐廳、忠孝復興站美食推薦中。

▻原文:台北和牛燒肉推薦》Luigi路易奇電力公司◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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