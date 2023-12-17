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台北和牛燒肉推薦「Luigi路易奇電力公司 復興電廠」高CP值和牛燒肉套餐 - 軟西，遊記

2023-12-17 15:08:42 軟西，遊記 人氣：100
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軟西，遊記

發表篇數：463篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：路易奇電力公司 復興電廠
place台北市大安區復興南路一段79巷4弄4號1樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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Luigi路易奇電力公司 復興電廠

免服務費2000多元就能吃雙人和牛燒肉套餐!位於忠孝復興站，SOGO附近的Luigi路易奇電力公司，主打各種和牛燒肉，不吃牛還有雞、豬肉等選項，挑戰自己烤可以以半價吃到各種和牛部位，超高CP值難怪為了大口吃肉大家都自己動手烤起來啦!Luigi路易奇電力公司取名電力公司，就是希望來用餐的人客能在下班疲累時刻，透過吃頓好吃燒肉再次充滿電力回血，環境放鬆乾淨非常適合家庭或是朋友聚餐小酌，台北和牛燒肉推薦推薦給軟絲們。Luigi路易奇電力公司一樣收錄在軟西的台北燒肉推薦台北寵物友善餐廳忠孝復興站美食推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:台北和牛燒肉推薦》Luigi路易奇電力公司

台北和牛燒肉推薦 Luigi路易奇電力公司用餐環境

位於忠孝復興站，SOGO後方的Luigi路易奇電力公司，交通相當方便，有別於許多燒肉店光源都偏昏暗，Luigi路易奇電力公司整體走明亮白色系，拋開燒肉都走比較高價位路線，希望人客能以親民價格吃燒肉，難怪來聚餐的有大小家庭也有上班族，非常適合下班來吃頓好吃燒肉!

Luigi路易奇電力公司除了有大長桌適合人數較多的家庭聚餐，前方還有單人座位，一個人突然想吃燒肉來Luigi路易奇電力公司就對了。

此外Luigi路易奇電力公司還是寵物友善餐廳，狗狗貓貓都可帶，不可落地或上椅，需置於提籃或推車內，雖然燒肉很香對狗狗有點殘忍，但可以帶毛孩一起出門就給推啦~其他可參考台北寵物友善餐廳寵物友善餐酒館推薦

Luigi路易奇電力公司有多種和牛部位的燒肉，是和牛燒肉台北推薦，用餐免服務費，醬料、餐具等採自助式，Luigi路易奇電力公司希望把這些服務費轉換成對肉品高品質的堅持，讓來用餐的人客能吃到更高級的食材，菜單也會經常性調整更換，不管老朋友新客人每次來都能有不同用餐體驗，文末有Luigi路易奇電力公司菜單可參考。

醬料台的部分也有超多選擇，燒肉醬、日式椒鹽、蒜片等，搭配燒肉做出不同組合解膩多變。

Luigi路易奇電力公司走日式燒肉路線，醬料可以放在不同大小的小碟子裡區分口味，才不會混在一起壞了香氣，其他燒肉可參考軟西的台北燒肉推薦

Luigi路易奇電力公司最有趣的一點還有燒肉分為原價&挑戰價，挑戰價就是自己動手烤，不僅樂趣加倍價錢有的直接減半，身為小資女孩們鐵定要自己挑戰的吧哈哈!不過不用擔心肉烤壞，Luigi路易奇電力公司有詳細烤肉指南可參考，就算真的不會也可以詢問店員，服務人員都會親切解答，想吃燒肉不必花大錢，自己烤就可以省錢了(誤。

台北和牛燒肉推薦 Luigi路易奇電力公司美食介紹

和牛衝擊套餐(原價NT4380/2人、挑戰價NT2580/2人)

招待雞湯

Luigi路易奇電力公司雞湯熱呼呼的，喝起來相當醇順圓潤濃厚，即便免費依舊不馬虎，喝完下肚整個暖起來。

自家醃漬泡菜

泡菜不辣滿爽脆的，跟燒肉穿插著吃解膩清爽。

山藥

這次Luigi路易奇電力公司的和牛燒肉套餐除了有各種和牛，還有雞、豬、蔬菜等搭配，山藥綿密細緻微微牽絲，當作肉跟肉之間的緩衝剛剛好。

櫛瓜

多汁水潤的櫛瓜烤過後更鎖住水分，雖然自己烤免不了不小心微焦，但這就是吃燒肉挑戰好玩的地方啦。

招牌極生牛肉佐帕瑪森起司/熟成紅甘佐絲網乳酪2選1

滿滿刨絲的帕瑪森起司簡直把吐司淹沒，有著鹹甜起司奶香和軟嫩鮮生牛肉爆擊的配料，不必擔心生肉腥口，有著醃製過的醬汁調味反而搭配酥脆吐司很開胃。

松阪豬

Luigi路易奇電力公司的松阪豬是柯軟目前吃過切最厚的，但這樣烤起來反而更過癮。

松阪豬超級彈牙，烤到兩面微焦一咬下去還會爆汁厚實Q彈，可別小看這厚度，一樣有爽脆感超ㄉㄨㄞ!

椒鹽雞腿肉

雞腿肉就是比較不會出錯的選項，簡單椒鹽就能帶出肉質的美味，表面烤得恰恰更有焦香氣!

頂級和牛牛舌(厚切)

Luigi路易奇電力公司有烤肉指南，跟著烤人人都可以是燒肉大師，看著這超狂火光和有厚度的牛舌，簡直讓人口水直流阿。

內裡呈現漂亮粉嫩顏色，牛舌本身柔嫩Juicy卻又富彈勁，甜美微脆越嚼越香在嘴裡滿溢濃濃肉汁，搭配各種鹽更提味，這道必點!

日本頂級牛小排(換日本A5和牛肋眼+NT580)

這整塊肋眼油花散佈如雪花超美，一吃下去瞬間在口中融化如雲朵散開鮮甜，餘韻在嘴裡留下甜滋滋肉香，不會粉感重或是太油膩，恰到好處的柔軟不愧是和牛!

頂級菲力佐香蒜奶油

菲力因為油脂不多，Luigi路易奇電力公司建議我們烤3-5分熟即可，稍微過頭就會較難嚼斷偏硬口，一開始吃3分比較軟些，烤到5分就吃起來帶點咬勁較紮實，搭配一旁的蒜香奶油裹上一層辛香蒜味，更添了點濃醇奶油香氣。

日本頂級月見金磚

迷人粉色色澤剛上桌簡直就像一個藝術品，捨不得烤掉但又盯著他流口水(咦?，不用烤太久只要兩面都呈現金黃褐色再烤1分鐘就可以沾蛋黃享用。

金磚細緻豐厚油脂滿滿油感噴發，厚度恰好搭配昆布鹽鹹中帶甜完美融合超級銷魂，加上蛋液後更顯潤順，有蛋香肉香和微微焦香。

美國頂級醬漬橫膈膜

因為這道醬漬過比較重口味，店員也有推薦後面一點再烤，不過軟西覺得可惜一點，因為前面肉品都很頂級油花滿滿油感爆棚，吃到這邊稍微偏膩，已經吃不下就交給柯柯，依舊涮嘴不過有點可惜了這道橫膈膜呀~

日本冷藏直送冰鮮干貝

Luigi路易奇電力公司不管肉品或是海鮮都很優秀，肥美干貝兩面上色就可以吃到本身的鮮香。

法式奶油生蠔

放在鐵盤上熱過後奶香四溢，剛好中和了生蠔本身鹹腥，吃下去肥嫩柔美，法式奶香絲滑。

真理丼(套餐+NT320)

這碗丼飯滿滿奢華食材，有松露、海膽、魚子醬，搭配和牛肉和蛋黃，才上桌就聞到馥郁松露芬芳，為何取名真理丼，因為好吃就是唯一真理。

攪拌均勻的同時散發各種鮮甜香氣撲鼻，一匙舀起集結了山珍海味，有著海膽濃厚的海味和濃烈獨特松露香，再搭配細碎塊狀好入口甜口牛肉，蛋液順滑蓋上一股蛋醇香，這碗配著燒肉就算再大碗也直接見底!

Asahi Super Dry生啤400ml(NT120)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

吃燒肉不配酒感覺少了一味，啤酒點起來就對了!

高山金萱茶(冷飲)(換單杯酒款系列任選兩杯+NT300)

完熟芒果梅酒(NT180)

狹山紅茶梅酒(NT180)

店員說我很會挑，剛好挑到這兩杯就是最受女生們歡迎的口味，芒果的一喝下去果真有個熟透芒果的果酸香，香甜豐潤帶淡雅梅子香氣，搭配燒肉舒緩油脂帶來的膩感，紅茶這杯則是細膩茶香，尾韻才有酸甜清爽的梅呼之欲出，兩杯酒感都不重，很適合女孩配燒肉。

台北和牛燒肉推薦 Luigi路易奇電力公司菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

Luigi路易奇電力公司 復興電廠

位於忠孝復興站，SOGO附近的Luigi路易奇電力公司，高CP值免服務費，2000多元就可吃到雙人和牛燒肉套餐，除了牛以外，還有雞、豬肉等選項，下班之後來Luigi路易奇電力公司吃肉充電，隔天又可以繼續工作玩樂啦!Luigi路易奇電力公司不僅適合家庭朋友聚餐、同事聚會，還是間寵物友善餐廳，帶著狗狗貓貓一起來吃飯最療癒，台北和牛燒肉推薦推薦給軟絲們。Luigi路易奇電力公司一樣收錄在軟西的台北燒肉推薦台北寵物友善餐廳忠孝復興站美食推薦中。

▻原文:台北和牛燒肉推薦》Luigi路易奇電力公司

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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Luigi路易奇電力公司 復興電廠

✓Luigi路易奇電力公司地址：台北市大安區復興南路一段79巷4弄4號1樓(地圖點我)

✓Luigi路易奇電力公司交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)或文湖線(BR號線、棕色線)忠孝復興站5號出口

✓Luigi路易奇電力公司電話：02-27314771

✓Luigi路易奇電力公司營業時間：12:00-22:00，五六12:00-23:00

✓Luigi路易奇電力公司臉書粉絲團Luigi路易奇電力公司 FB

✓備註：可電話或線上訂位、免服務費、用餐限時2HR、除特殊節日外無低消、寵物友善(不可落地不可上椅，需提籃或推車)

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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【忠孝復興站美食】

Luigi路易奇電力公司可以訂位嗎?

Luigi路易奇電力公司可電話或線上訂位。

Luigi路易奇電力公司低消多少?

Luigi路易奇電力公司除特殊節日外無低消。



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