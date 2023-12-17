週五小週末，Emma去陪公公婆婆吃飯，正好我和老公可以來場悠閒的兩人小約會，我們決定來嚐鮮友人口中很道地的異國餐廳「醬醬披薩」。

▼醬醬披薩位於東區、巴克禮公園對面，餐廳的裝潢很有異國風情，溫暖的燈光和輕快的音樂讓人感到放鬆。

▼哎呀！好可惜今天不是週二週四，下次再帶Emma一起來吃塔可，買二送一，三個塔可剛好我們一人一個！

週二週四塔可日買二送一+現炸脆薯

我們兩個是很愛吃漢堡的人，因此也點了我們最愛的手工漢堡：三層牛肉起司堡和雙層牛肉起司培根堡。搭配小份炸物拼盤、無毒生菜沙拉、英式伯爵鮮奶茶和冰紅茶。

不一會兒，餐點就上桌了。

三層牛肉起司堡

我迫不及待地拿起三層牛肉起司堡，一口咬下，濃郁的牛肉香氣和起司在口中交融，讓我忍不住閉上眼睛享受。

牛肉厚實多汁，手工窯烤漢堡麵包口感鬆軟，搭配多層起司、酸酸甜甜的酸黃瓜，讓漢堡的味道更加豐富，一口咬下，滿滿的幸福感油然而生！

雙層牛肉起司培根堡

雙層牛肉起司培根堡則多了培根的香氣，培根煎得酥脆，和牛肉的鮮嫩多汁完美搭配，加上起司讓漢堡的味道更加濃郁豐富，讓人吮指回味，份量也讓人很滿足。

小份炸物拼盤

小份炸物拼盤的炸物都炸得酥脆可口，搭配兩種沾醬，酸甜交織，讓人忍不住一口接一口。

無毒生菜沙拉

無毒生菜沙拉清爽可口，讓我們可以解解油膩。生菜的口感清脆，搭配新鮮蔬果，味道更加豐富。沙拉醬的口感酸甜可口，讓沙拉更加美味開胃。

店家說生菜是潔淨室耕種的！生食級生菜，吃起來健康更加安心～

英式伯爵鮮奶茶

溫暖的鮮奶茶讓人感到舒服愜意～可以自己調配鮮奶和伯爵紅茶的比例，鮮奶茶香醇、甜度適中、伯爵茶味清香，暖暖的感到很幸福！

冰紅茶

清爽微甜可以中和油膩感，適合搭配漢堡和炸物。

我和老公邊吃邊聊，談天說地，度過了一個美好的晚餐時光。吃飽喝足後，我們心滿意足地離開，很期待下次帶Emma一起來吃，讓她也能品嚐到手工漢堡的美味！如果大家也喜歡吃手工漢堡的話，非常推薦可以來嚐鮮看看哦！

醬醬披薩

地點：台南市東區中華東路三段351號

電話：0975 013 635

營業時間：

週一～週五16:30-21:00(賣完提早打烊)

週末及國定假日11:00-21:00(賣完提早打烊)

公休日：以FB粉專公告為主

FB粉專：https://www.facebook.com/BigJohnPizza



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