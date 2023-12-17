士林捷運站附近開新店啦，金書西餐飲 돼지국밥販售的是韓國豬肉湯飯，不論台式湯飯還是韓式湯飯都愛的我，在天氣轉冷的日子裡，最想吃的料理除了火鍋之外，就是湯飯了。一碗熱呼呼的湯飯，還可以將蔥絲搭配豬五花一起入口，很是合拍呢！

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士林捷運站附近美食-金書西餐飲 돼지국밥

在台灣時，冬天總會首選鍋物，但在韓國冷天時，我經常覓食湯鍋、湯飯類的料理，凡吃完一份完全暖了身子般的舒服。士林捷運站二號出口步行約2分鐘就能抵達的金書西餐飲 돼지국밥。돼지국밥 便是豬肉湯飯，這道料理也可以稱上韓國國民美食，尤其在釜山，更是代表性美食。只營業晚上的金書西餐飲 돼지국밥一開就開到晚上12點，在這陣子天氣瞬間變成冬天後，多麼適合在晚上來一碗溫熱的豬肉湯飯！

採現場候位的金書西餐飲 돼지국밥，建議如果可以的話提早抵達比較不用等候太久，倘若滿座可以先登記後，再到附近逛逛！

走進金書西餐飲 돼지국밥後，熟悉的不銹鋼桌與橘、藍色椅子出現在眼前，牆上又貼著韓文海報，這一切好奇妙卻又不違和。以暖色調與溫馨氛圍為主，打造一處人們在下班與下課後能夠好好吃飯的放鬆所在。

有趣的是，在桌面還貼上許多韓國idol的貼紙（笑）赫然讓我想到韓國的小吃店也會有類似的裝飾。

金書西餐飲 돼지국밥不提供飲用水，但可以自備飲品到店用餐，不過其實店內也有販售許多韓國飲品與酒精飲品，以販賣機的方式自行投幣後取用，特別可愛有趣呢。我自己滿喜歡韓國的七星汽水（第二排左一）喝起來沒有雪碧甜膩，朋友則說七星汽水有種獨特香氣，雖然喝不出來，但也許就像外國人喝我們的沙士是類似的感覺吧？

金書西餐飲 돼지국밥 菜單

金書西餐飲돼지국밥的豬肉湯飯共有兩種，分別為原味豬肉湯飯以及辣豬肉湯飯，除此之外亦有辣魚板年糕、拌飯和魚板湯可選擇，覺得湯飯的五花肉不夠多的話，可再單點肉盤或是小菜等。與好友各自點不同口味的豬肉湯飯，再搭配一份肉盤。

韓國辛豬肉湯飯

上桌時，使用韓國鋁圓盤，是不是很常在韓劇裡看到？原本看到湯裡的嫩豆腐有些疑惑，後來才曉得金書西餐飲돼지국밥為迎合台灣人的口味，將豬肉湯飯做改良，使其增添口感，而湯頭不僅使用豬骨熬煮更放進雞骨和雞腳熬煮，辛口味則多了秘製辣醬，取代原本的蝦醬。一份湯飯會有三道小菜、白飯以及一份炙燒豬五花肉。

三道小菜當中，醃漬大蔥讓我頗為喜歡，不過在韓國的豬肉湯飯都是提供辣蘿蔔為主，金書西餐飲돼지국밥的柚香蘿蔔我想也是為了降低膩口感。

選用韓國圓豆腐，必須說韓國的豆腐一直都是我的心頭好。

接著將米飯倒入湯裡，再將軟嫩五花肉也加入，金書西餐飲돼지국밥的豬五花肥瘦恰好，因炙燒關係帶點焦香氣，頗為獨特。雖然沒有辣蘿蔔但加一點酸甜辣風味的蔥絲也不錯！金書西餐飲돼지국밥的改良版，讓同行友人頗為喜愛。

韓國豬肉湯飯

無添加秘製醬料的豬肉湯飯，純粹以清湯做呈現的湯底，很是清澈，口味相對比較濃郁，同樣也是加入嫩豆腐的元素。

店員推薦我們的吃法其實是將柚香蘿蔔加進湯裡，但我有些吃不習慣（笑）還是偏愛五花肉搭配醃漬蔥絲以及湯飯的吃法。對於胃口偏小的女生而言，金書西餐飲돼지국밥的湯飯份量是足夠的。

五花肉盤

（本文為合作文）

大妹 2023/12/05 友人對於金書西餐飲돼지국밥的豬肉湯飯，頗為喜愛！冷天裡最適合吃一碗熱騰騰的湯飯暖胃啦。他們家的空間雖然不大，但拍照起來的感覺也滿新鮮有趣的，到訪的客人也非常多都是學生，吃飯不只是吃飯，開心更重要對吧？

金書西餐飲 돼지국밥 店家資訊

金書西餐飲 돼지국밥｜IG

地址：台北市士林區文林路312號

營業時間：17:00-00:00

交通：捷運士林站二號出口，步行2分鐘

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