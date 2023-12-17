這間位在台中北區的丞星丞雞肉飯是最近新開的雞肉飯專賣店，來自南投埔里人氣店，丞星丞雞肉飯的雞肉飯可厲害了！有別於一般絲狀的雞肉飯，而是採用溫體雞腿肉，每天新鮮製作，手工去骨，可以吃到一整塊的雞腿肉，另外還有咖哩雞肉飯也是人氣必點

丞星丞雞肉飯位置

丞星丞雞肉飯環境

丞星丞雞肉飯除了外帶，也有提供些許的內用座位區，燈光明亮，空間不算大，不過坐起來不會讓人覺得擁擠

丞星丞雞肉飯菜單

丞星丞雞肉飯賣的品項很簡單，飯食部分只有招牌好吃雞肉飯跟咖哩雞肉飯兩種，還有餐盒可以選擇，多了水煮蔬菜、油豆腐及半顆滷蛋，另外湯品類也是丞星丞雞肉飯人氣必點

好吃雞肉飯（有配菜） 110元

丞星丞雞肉飯的餐盒裡頭多了兩種青菜、油豆腐及半顆水煮蛋，搭配一整塊的雞腿肉，蔬菜類依當天為主，糖糖今天的配菜是高麗菜及大陸妹，採用水煮方式，搭配店家特製醬汁，不油不膩，吃得到蔬菜本身的清甜

丞星丞雞肉飯的雞肉是採用溫體雞腿肉，每天新鮮製作，手工去骨，一樣採用水煮方式，雞皮吃起來超滑嫩，沒有過多油脂，裡頭的雞腿肉更是嫩到不行，搭配特製醬汁，鹹中帶點微甜，好吃

咖哩雞肉飯（有配菜）120元

想要口味比較重一點，可以點丞星丞雞肉飯的咖哩雞肉飯，這裡的咖哩醬是店家自己熬煮的，口味偏日式咖哩，濃郁的咖哩香氣，尾韻帶點微甜，不管是搭配白飯或是軟嫩的雞腿肉享用也超讚，大人、小孩都很愛

好吃雞肉飯 80元

丞星丞雞肉飯的必點招牌，覺得餐盒份量太多，可以點好吃雞肉飯，這裡的雞肉飯不是雞肉絲，而是整塊雞腿肉，搭配店家特製醬汁，好吃不油膩

咖哩雞肉飯 90元

哇賽！瞧瞧這咖哩醬，就知道店家用料有多實在，醬整個多到完全看不見底下的雞肉及白飯，濃郁的咖哩醬汁，配上香Q米飯及軟嫩雞腿肉，讓人一口接一口停不下來

貢丸雞湯 35元

丞星丞雞肉飯的湯品是採用過濾水、雞骨、鹽熬煮約三、四小時，食材單純，湯頭清甜好喝，裡頭的貢丸也相當彈牙

綜合雞湯 35元

另外一碗綜合雞湯裡頭除了貢丸還有油豆腐，油豆腐也不錯吃，吸附著湯汁精華，咬下去還會噴汁呢

台中好吃雞肉飯再一間！喜歡吃雞肉飯的朋友，推薦這間位在台中北區北平路的丞星丞雞肉飯，不是使用雞肉絲而是整塊雞腿肉，採用溫體雞腿肉，每天新鮮製作並手工去骨，做工搞剛，用料實在，餐點以水煮為主，不油不膩，可以吃到食物本身的原汁原味