【臺南美食】臺南在地50年沙茶醬的鍋燒和餐盒，加了小豪洲沙茶醬，一個人就能吃的沙茶餐點~豪功夫湯煮餐



『豪功夫湯煮餐』臺南在地50年沙茶醬的鍋燒和餐盒，加了小豪洲沙茶醬，一個人就能吃的沙茶餐點。

獨門沙茶

說到台南老牌火鍋，我想很多台南人，甚至很多觀光客都吃過超過50年品牌的小豪洲。現在去總店還是會看到80幾歲退休的老老闆娘還是習慣每天坐在店裡，看著人來人往的客人，這已經是老老闆娘每天必做的事情，我想她心裡面看到這些忠實的客人到訪，心中的那種成就和喜悅是我們無法想像的，因為對於口味的堅持、對於品牌的認可，才有現在的『小豪洲沙茶爐』，但為了讓更多人認識小豪洲的沙茶醬不只是吃火鍋，也可以變成鍋燒、餐盒的配角之一，也創立了子品牌『豪功夫湯煮餐』。

豪功夫湯煮餐

小豪洲很多朋友都吃過很多次了，這次小編來跟大家分享小豪洲的子品牌『 豪功夫湯煮餐 』，豪功夫位於民族路上，靠近中山路路口，從火車站走路過來也不用10分鐘的路程。但『 豪功夫湯煮餐 』不是賣火鍋，而是把小豪洲的招牌沙茶醬，搭配我們常吃的鍋燒、飯盒等，讓一個人也可以吃到小豪洲沙茶醬的味道，而且沙茶鍋燒個人覺得很划算，一碗$85就有像小火鍋的感覺，而且沙茶鍋燒燒還會附給你一盒沙茶醬。



豬隻屠宰及保險證明書。

菜單

有飯捲、飯盒、鍋燒，以柴魚湯底料理食材，呈現食材的原味，搭配小豪洲獨門沙茶醬，也有泡菜、原味口味。《菜單以現場公告為準》

加入豪功夫湯煮餐享優惠價

加line@享有會員價優惠 – 豪功夫湯煮餐

外帶自取、外送

可自取也可以外送，加豪功夫湯煮餐line@享有會員價優惠，沒時間自取的也可以用uber eats訂餐。《菜單以現場公告為準》

小編吃的

『 沙茶鍋燒意麵($95/碗-原價)($85/碗-自取價)($120/碗-uber eats) 』

鍋燒個人覺得物超所值，原味$80/碗，沙茶鍋燒$85/碗，還附給你一盒沙茶醬，個人覺得根本是在吃火鍋吧！裏頭的配料都是個人吃小豪洲火鍋必點的火鍋料和海鮮，豬肉片帶點厚度但不硬，再打一顆雞蛋進去，當然最推薦的是小編根本把鍋燒當火鍋吃，火鍋料夾起來後直接沾沙茶，也可以直接把沙茶加進湯裡，而湯頭是使用柴魚等食材熬煮的湯頭，喝起來順口。

『 沙茶雞肉飯盒($80/碗-原價)($70/碗-自取價)($105/碗-uber eats) 』

食材都是使用柴魚湯底料理，清爽的蔬菜和幾顆火鍋料，而雞肉是沙茶口味，還會附一盒台南最頂的小豪洲沙茶醬，加了花生粒、蒜頭及多種中藥材調配，而且和白飯也很搭配。

『 黃金泡菜豬肉飯盒($85/碗-原價)($75/碗-自取價)($110/碗-uber eats) 』

底層是白飯，上層鋪上滿滿的泡菜豬肉，泡菜是小編很愛的這種黃金泡菜，香甜口感帶點酸，再搭配帶點油花的豬肉片。

『 沙茶豬肉飯捲($75/份-原價)($60/份-自取價)($85/份-uber eats) 』

飯捲給人的印象就是很韓式，但豪功夫湯煮餐這個飯捲卻很台式，將台式火鍋的高麗菜、豬肉片、木耳等包進飯捲中，再加入小豪洲用花生粒、蒜頭及多種中藥材調配的沙茶醬。像小編就很愛沙茶醬，所以再自己加入再小豪洲買的沙茶醬進去，真的大口滿足，沙茶醬和白飯真是搭配啊！

店家資訊