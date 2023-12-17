在還沒有搬到宜蘭時，這間《春風日式泡湯》就一直是我們到礁溪溫泉的首選，北部濕冷的冬季實在磨人，所以偶爾會利用週五下班夜衝來泡湯，好好地舒緩工作的緊繃情緒並放鬆身心，這裡雖然沒有飯店頂級的設施，不過卻是在地鄉親一致推薦的平價湯屋，不僅擁有水質良好的碳酸氫鈉泉、價格實在，還有免費又寬敞的停車場。

這麼優，趕快來看看

《春風日式泡湯》位於礁溪的忠孝路，開車導航過來會進入一條很小的巷子，需要小心會車喔，沿著窄巷進入大約200公尺的左邊就可以看見招牌囉，這間的優點便是附有廣大的停車場，目測可以容納40輛車。而這條小路兩旁就有好幾間著名的湯屋，其他兩間 春水笈 、 來去泡湯坊 也不錯可以一起參考，只是春水笈非常熱門，最近兩次打電話問都要候位30-40組人，如果不想排很久很久，那麼 春風日式泡湯 就會是你最佳的選擇

春風日式泡湯 於民國92年開放至今，在礁溪地區經營快20年，以無色無臭的碳 酸氫鈉泉為主， 環境簡單樸實但乾乾淨淨，外觀上是以大型鐵皮屋建造，入口處設置戶外休息區，泡湯前後都可以稍作停留

收費標準都清楚的標示於售票處，請依序登記領取號碼牌，告知泡湯人數和使用方式，結完帳之後櫃台會告訴你湯屋號碼

營業時間➤

上午 8:00- 晚上11:30

今年2023年有調整過收費價格

調整前 ➤

雙人湯屋 $200元 (40分鐘)

大眾裸湯 $100元/人 (不限時)

調整後 ➤

雙人湯屋 $250元 (40分鐘)

大眾裸湯 $100元/人 (不限時)

其他說明 ➤

★大眾裸湯100公分以下孩童勿進入

★雙人湯屋若超過2人，每人加收$50元 (150CM以上)

若須延長時間，每20分鐘加收$120元

▲售票處右方是吹整室，泡完湯可以入內吹髮梳理一番，另外尚有販賣機提供飲料茶水

▲輪到我們進入時則依照湯屋位置自行前往，這裡湯屋間數也不少，呈狹長型排列

今年是第一次來泡，原來湯屋已經稍微整修過了，除了四周的鐵皮沒有改變之外，矮牆部分舊有的紅磚，現在用較有質感的灰黑色瓷磚貼上，而湯池原本的磨石子外層也改漆成鵝黃色，整體感覺好像沒有那麼舊式了。我想這應該也是商家願意花成本維護環境，並且提供給民眾更優質的泡湯空間，微調之後的價格其實還算是很平價。

湯屋內的設備簡單，該有的都有，置物檯、吹風機、椅子、水瓢、沐浴乳和洗髮乳，只是未提供毛巾，基於環保和個人衛生問題，建議還是自行攜帶是最好的

▼自動給皂機 (沐浴乳和洗髮乳)

湯屋的屋頂有挑高，而且通風非常良好，泡湯的時候不會感覺悶熱，這也是我們很喜歡來春風泡湯的原因之一，要說缺點的話就是隔音沒有很好，畢竟不是水泥磚牆屋，所以隔壁講話很大聲的話都可以聽見喔

▲湯屋內的冷熱水龍頭不大，相對於要加滿整個池子的水，這個出水量就真的偏小，難怪為了避免客人久等，每一次工作人員清潔之後會預先放好溫泉水，不然寶貴的40分鐘可能一半的時間都在等待放水了呀

▲泡完湯時記得將灰色水管拔除，讓水流完以便工作人員更迅速地整理環境

▲進入湯屋便開始計時，閃紅燈就表示時間到囉

( 會提早五分鐘提醒 )

▲泡湯應注意的事項說明

碳酸氫鈉泉無色無臭，水質乾淨清澈，水溫適中大約55度，泡起來沒有刺鼻味道，而且富含鎂鈣鉀碳酸離子，泡完之後不但感覺全身舒暢放鬆，皮膚還會滑溜溜的呢

★ 天氣涼涼泡個湯真是太舒服了，短短的40分鐘讓身體都暖呼呼起來，乾淨、平價、舒暢的湯屋，雙人只要$250元，還有免費停車場，這麼棒的溫泉春風日式泡湯就跟大家分享囉

春風日式泡湯｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路一巷2-2號

■ 電話 : 03 9888298

■ 營業時間 8:00-23:30

■ FB臉書 礁溪春風日式泡湯

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

礁溪附近景點和美食介紹

文章標籤