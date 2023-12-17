Java bird對我來說第一想到的是電腦語言的Java
多虧了咖啡廳的命名才讓我學到原來以前養過的寵物文鳥英文就是Java bird
距離六張犁跟熱鬧的通化夜市都不遠鬧中取靜
明亮舒適的室內沒有太多華麗裝飾
簡單自然非常家常溫馨
門口的木桌擺了開水可以自取
也有一些手沖咖啡濾杯跟濾紙供客人購買
下層收納了一些書籍雜誌可以閱讀
沿著窗邊的高腳椅座位不會太高
坐著腳可以落地不懸空
天花板上垂下整片漂亮的乾燥花裝飾
連牆上的掛畫也是用植物做成很日系纖細的美感
吧台下方都有裝掛勾供喜歡第一線欣賞沖煮的客人使用
座位沒有特別固定感覺很自由不拘束
習慣桌子座位的話有靠牆的雙人座位跟門口最大的多人桌
淺色木紋的桌子跟白色或木色椅子讓空間很舒適宜人
仔細看可以發現吧台區的天花板更巧妙用了生豆的麻布袋裝飾
有點像露營帳篷垂吊的布幔風格
非常多樣的單品豆與Java Brid禾雀自家調配的配方豆手沖選項眾多
幾乎都是統一160元價位
配方豆的命名非常可愛會忍不住想嘗試
義式咖啡可以憑焙度喜好從兩款配方豆中選擇
不過有部分飲品店家因為考量合適度僅提供中深焙的櫻文鳥配方
只有濃縮限定內用其他皆可外帶
非咖啡的飲品有許多奶類跟茶飲
冷熱飲的價位都相同定價
也有一些熱食跟輕食很適合當早餐
每天由主理人夫婦自製的甜點與麵包品項寫在小黑板上
基本常溫的肉桂捲與司康都是銅板價格
蛋糕價格也都還在合理範圍內
芒果鮮奶油戚風 TWD190
原本覺得價格稍微偏高但看到上桌份量整個覺得很可以
芒果戚風是一個完整四吋足夠兩三個人分食
中間圓圈中空填入滿滿芒果跟香甜鮮奶油
玫瑰花瓣感的芒果香甜多汁
加入香草籽的香草戚風蓬鬆有彈性
雲朵般蓬蓬的鮮奶油奶香濃郁但不會太甜
手沖咖啡 哥斯大黎加 瓦理斯人處理廠 TWD190
雖然菜單沒有特別標註但主理人很親切說可以幫我做冰沖沒問題
選了私心喜歡但比較少遇到的哥斯大黎加產區
處理法也是我喜歡的蜜處理
百香蜜處理後的咖啡喝起來有很明顯的百香果香跟尾韻甘甜熱帶水果感
最後微微會有一點點苦味提味很特別
羅馬咖啡 TWD130
羅馬咖啡其實才是所謂檸檬咖啡的正統名稱
外觀就非常獨特跟以往遇到的都不太一樣
分層的漸層感有著深到淺的棕色系差點以為是巧克力
表面很像烤黑糖但實際上咖啡泡沫灑上黑糖粉
多了一片檸檬片讓我想到龍舌蘭shot的造型
咖啡酸度明顯非常夠酸
搭配適當的黑糖甜味中和酸澀超級好喝
趁著有客人點了冰沖的宏都拉斯小農藝妓
老闆特別多請了我一小杯沖煮裝杯後多的份量
溫潤口感有蜂蜜很甜花香調
Java Bird雖然不是很有名氣的人氣店
但是個很簡單日常非常有溫度的社區可愛咖啡
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2022/05/21
花費: NTD510(咖啡x2+戚風x1)
Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室
12:00-18:00
公休日: 週日
有無服務費: No
有無Wifi: Yes
有無插座: Yes (20元)
有無限時: Yes (2小時)
低消限制: Yes (每人一杯飲品)
多元支付: 可(LINE PAY)
可否訂位: 否
地址: 〒 106 台北市大安區通化街251號
電話: 02-2732-5583
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