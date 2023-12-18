時間好快，一年一度充滿愛與溫馨的聖誕節就要來了，迎接最甜蜜歡樂的日子，可愛美味的聖誕節蛋糕不能少！

中部超人氣蛋糕、麵包店家【麥仕佳專業烘焙坊】推出了好幾款Ｑ萌聖誕蛋糕，聖誕嘟嘟臉系列有麋鹿、雪人、蘋果及聖誕樹等造型，即日起至12/22購買即享八折優惠

另外，草莓季也已經開跑，無論是生乳草莓炸彈蛋糕、草莓三明治、草莓大泡芙、草莓可頌等也都相當吸引人，草莓控千萬不要錯過了！

麥仕佳專業烘焙坊 ❙ 2023聖誕節蛋糕，中部地區超人氣蛋糕、麵包店家，台中造型蛋糕!

看到繽紛可愛的聖誕蛋糕，小朋友笑到合不融嘴，直呼好可愛！

麥仕佳專業烘焙坊深耕中部地區已有30年，在台中及彰化共有14間分店，販售的蛋糕、麵包、西點等實惠且美味，種類口味也不斷創新，可以說是中部地區最有人情味的烘焙坊，無論是要買家人的點心麵包、孩子的生日蛋糕或是親朋好友的伴手禮都可以來！

台中目前是三間店面，台中公益店位於車水馬龍的公益路上，招牌是質感的黑底白字，還蠻醒目！

迎接2023聖誕節，推出了多款聖誕蛋糕，還有搭配草莓季的草莓系列

一進入店內就先被甜點蛋糕櫃內的生乳草莓炸彈蛋糕及芋霸不能給吸引，芋霸不能是麥仕佳專業烘焙坊的超人氣商品，也是必買的，尤其芋頭控絕對愛慘！

冰櫃內大多是客人提前預訂取貨的蛋糕，近期草莓季相當受歡迎

門市人員親切且熱情，很專業的介紹產品及回答問題，會跟客人一起蹲著介紹產品的門市人員應該不多

麥仕佳專業烘焙坊提供創意立體蛋糕、經典生日蛋糕、可愛公仔蛋糕、數位相片蛋糕等，種類選擇豐富，有需要都可洽門市訂購或選購

小朋友一進入店內也馬上被蛋糕櫃內的蛋糕給吸引，觀看了好久

此次帶回了三顆蛋糕，分為別聖誕樹嘟嘟臉、雪人嘟嘟臉及生乳草莓炸彈蛋糕，每顆蛋糕都很引人注目，讓人愛不釋手

除了是聖誕節蛋糕外，生日蛋糕也很適合

雪人嘟嘟臉

2023限量造型聖誕蛋糕，12/22前八折聖誕價600元/顆（原價750元），可以線上訂，門市取貨，超方便

雪人的臉及帽子是巧克力，都是可以吃的，一旁的白色雪人則是公仔，可以收藏

蛋糕體採用主恩牧場純天然鮮乳及日本昭和蛋糕粉製成，內餡為100%大甲芋頭＋牛乳，不加一滴水及豆沙的現烤純芋泥搭配滑嫩布丁，簡簡單單是我最愛的風味

海綿蛋糕體蓬鬆軟綿，不甜膩的鮮奶油，滿滿幸福感油然而生

聖誕樹嘟嘟臉

價格優惠跟雪人嘟嘟臉相同，都是聖誕限定，數量有限，訂完就沒了喔！

嘟嘟臉系列都好可愛，是小朋友會喜歡的造型

內餡換成了酸甜芒果餡，一樣搭配滑嫩布丁及蓬鬆軟綿的海綿蛋糕體，如果喜歡吃偏酸甜口感或是喜歡芒果香氣可以選這款

生乳草莓炸彈蛋糕

草莓季就要吃草莓啊，光看就覺得心情好啊，原價488元，目前特價388元，整個很優惠，此為草莓季限定，一樣數量有限喔！

看看這剖面圖是不是超美？粉嫩嫩的讓人好心情！

採用日本北海道生乳，口感香氣細緻濃郁，香甜不膩讓人好喜歡，草莓為產地直送的大湖新鮮草莓，多汁飽滿的草莓讓小朋友搶著吃

內餡為輕盈爽口的雙層特調草莓餡，每一口都滿足！

除了蛋糕，其他產品也相當豐富，走進來不怕買不到喜歡的，就怕太多想吃的，太多想買的了，對於在減肥的人真的會特別難受

如果想要選購更多的麵包，建議下午時間來，中午來很多麵包都還沒有出爐，所以當時架上麵包種類少了些！

三明治系列大人小孩都很愛，我們家大孩子一次可以吃三個，馬麻我一次可以吃兩個，超滿足

除了一般的麵包外，也有歐式麵包，價格比其他麵包店更實惠

義士小乳酪、手工麻糬、千層蛋糕及芋霸不能等都是很不錯的伴手禮，送禮自吃兩相宜

圓滾滾的Q糬餅有起士、草莓、黑糖三種口味，特調麻糬餡加上軟糯香甜的口感，好吃到停不了口

現場還有多款精緻禮盒可以挑選，忍不住選了幾盒回來送親朋好友，超適合送禮的啊

小朋友的快樂就是這麼簡單，繽紛可愛的蛋糕就能讓他們開心一整天！

今年的聖誕節蛋糕選好了嗎？中部地區特別推薦麥仕佳專業烘焙坊給大家，聖誕蛋糕造型可愛，能夠成功擄獲大人小孩的心，價格實惠、口感美味，也能征服大人小孩的胃！

除了蛋糕外，到中部旅遊想要買甜點或是伴手禮也都可以來麥仕佳專業烘焙坊，產品種類選擇豐富，無論是送晚輩、平輩或是長輩都可以買到滿意的！

2023聖誕蛋糕，限時8折 : https://myschin1993.tw/Tcbi3

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麥仕佳專業烘焙坊門市 ：

台中區:漢口店/台中市北區漢口路4段220號/04-22379555

台中區:大墩店/台中市大墩路653號/04-23299555

台中區:公益店/台中市公益路178號/04-23281555

彰化市:中正旗艦店/彰化市中正路二段342號/04-7292555

彰化市:三民店/彰化市三民路232號/04-7287222

彰化市:大埔店/彰化市大埔路590號/04-7119801

彰化市:彰南店/彰化市彰南路一段450號/04-7325558

彰化市:師範店/彰化市實踐路199號/04-7278816

彰化縣:和美店/彰化縣和美鎮彰美路六段42號/04-7577555

彰化縣:秀水店/彰化縣秀水鄉彰水路二段693號/04-7689111

彰化縣:鹿港店/彰化縣鹿港鎮萬壽路226號/04-7780555

彰化縣:鹿港中山店/彰化縣鹿港鎮中山路388號/04-7766555

彰化縣:員林中山店/彰化縣員林鎮中山路二段125號/04-8399555

彰化縣:員林大同店/彰化縣員林市大同路一段162號/04-8351555