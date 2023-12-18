拋開麵包專賣店的既定印象，這次介紹給大家一間有溫度又可以解惑同時也好吃的複合式烘焙坊➡️小皮烘焙製研所 Pi's Bakery。

位在車水馬龍的光復路一段89巷這裡可是竹科人上班的必經之地，有這間麵包坊簡直造福了這附近的人們又靠學區，開幕至今獲得不少好評那就跟著我一起來探店吧！

說起來緣分挺妙的，會來小皮也算是認識的朋友讓我對這烘焙坊更有興趣了！

小皮烘焙坊不單只是間烘焙坊，除了提供內用外還有一個特別的解鎖生吐司套餐為人解惑指點迷津。

進入店裡剛出爐的麵包香氣撲鼻而來，熱騰騰的超想咬一口過過癮，因為數量有限立馬選購一條法芙娜可可生吐司帶給同事吃。

這裡是挑高的設計店家就改裝成有一、二樓內用區，二樓往下看有溫馨溫暖的氛圍以外帶為主及製作餐點烘焙麵包的區域及手工餅乾禮盒。

店裡還有個好玩的項目「九宮格字句 箱」

九宮格箱的開箱流程請見以下:

1.在九宮格箱前輕閉雙眼,誠心的想著想問的一 項問題。

2.從九宮格中抽出一張神明要提點你的字句。

3.若對於字句不明白,可請教店主。

九宮格箱只要有來店不管是買麵包或是內用消 費,皆可以開箱，字句不定期都會更換喔!

二樓有兩個空間各有不同的風格氛圍，一上樓窗外微微的陽光灑進來有著光影交織溫馨輕盈舒適有家的感覺 。

再往裡面的位置空間有一大片的鏡子，讓空間感變很大更為舒適寬敞。

那就來看Menu:

生吐司厚片餐系列~

店家最厲害的就是鹽之花奶油卷及生吐司要把最簡單的東西做成這麼夯的商品很不容易，生吐司口感、味道、濕潤度都要達到平衡之外就連選用的材料還有有配方調使用的麵種、桿捲手法、攪拌時間、溫度、發酵時程與溫度、烤焙溫度與時間, 每一個環節都息息相關一點都不能馬虎。

店家是使用湯種+中種混合麵種作法製作,包含法芙娜可可也是，用這樣的配方製作、再搭配老闆的二次桿捲手 法,能夠讓吐司吃起來細緻、柔軟、Q彈、濕 潤,甚至在回烤後更達到新的口感層次,外酥內 卻軟又不乾澀。 店家是使用作法製作,包含法芙娜可可也是，用這樣的配方製作、再搭配老闆的二次桿捲手 法,能夠讓吐司吃起來細緻、柔軟、Q彈、濕 潤,甚至在回烤後更達到新的口感層次,外酥內 卻軟又不乾澀。

飲品系列~

甜點系列~

我這次點解鎖生吐司套餐$980

🔐套餐包含一份厚片吐司餐+一杯專屬於個人當天 狀態所調製的靈感特調+神諭詩籤讓迷惘的我們可以找到自己的方向！

口味選擇：義式肉醬厚片餐是使用新鮮牛番茄、溫體豬絞肉、還有蘑菇下去熬煮製成,全程製作不使用任何番茄醬調味，都是用新鮮番茄來熬煮，挑選優質廠商做搭配，吃起來鹹香番茄味也淡淡的不會過重。

我的特調是清新的青草味帶點抹茶香氣，喝得出淡淡苦味後者的甜味隨之而來釋出。

籤詩也很貼切的形容外表亮麗開心，但內心某一小部分是憂鬱不快樂的要學習肯定自己是重要的，享用完後再由專人解籤傳達神明要提點你的建議或方向也解說當天為什麼獲得這杯靈感特調的風味由來很神奇吧！

紅豆奶油生吐司厚片$160

是用鹹奶油、高雄九號紅寶紅豆，吃起來又酥又鬆柔紅豆泥微微甜的豆香味，生吐司陪著紅豆泥一點都不膩口。

鹽之花奶油捲用法國粉製作而成，烤出來的表皮 是酥香的口感淡淡奶油香氣，內裡Q彈帶勁又柔軟搭配鹽之花的微微鹹味越吃越過癮，捲類及麵包於烤箱預熱150度後,常溫下回烤約2-3分鐘,表皮會回到酥香口感。

桔祥茶$250/壺可回沖

(檸檬草、薄荷、黃金桔、甜菊葉、桂花)

聞起來清新的的檸檬香氣混著清涼氣味薄荷香，喝起來微微涼感及酸味後者慢慢回甘甜來自甜菊葉我喜歡這茶。

嚴選藍帶主廚生乳捲$180

(原味/可可/伯爵/抹茶紅豆)

我選抹茶紅豆口味抹茶微苦的香氣很迷人而紅豆奶油餡非常滑順細緻，這一個生乳卷色香味俱全下午茶來一塊這樣的甜點太幸福了吧！

🍋檸香奶霜夾心餅乾店家用新鮮檸檬皮去帶出檸檬清香+白巧調的奶霜餡很有味道也不甜膩。

我都叫它🙂微笑餅乾，吃一片讓我心情美好一整天！

🟤小圓型是茶香餅乾是用日月潭阿薩姆製成的，茶香很濃郁，在嘴裡飄散著紅茶味。

聖誕節限定組合🎄🎅聖誕節快到囉！

小皮的餅乾用料很簡單，也沒有加膨脹劑，爽口不甜膩～大人跟小孩都能夠一片一片接著安心享用的點心！

有盒裝也有片裝～

盒裝還請三天前先預訂喔！

現場現貨供應有限！

🎄聖誕禮盒NT 450/盒 （限量！建議先預訂）

🎄聖誕餅乾 NT 40/包（現場可選購）

👉人家都快以為我在賣餅乾了🤣🤣🤣🤣

總結一下用餐心得：

這裡有別於一般廟宇用制式化籤詩配上說文解字來剖析您的問題，而是直接在您面前寫出內心深處的聲音，並運用智慧指點不同的思考方向。

生命的組成即是經歷。

小皮沒有過多的宗教色彩與崇拜,一切皆是平靜 平穩的引導您,將混亂的思緒解開，來到這裡會有你想要的答案與方向。

最後再說一下_小皮烘焙製研所 Pi's Bakery不走世俗烘焙坊經營形式，而是以天然食材專注於製作對健康低負擔生吐司以及麵包類為輔!

這家複合式麵包坊有著滿滿家庭的溫馨感，環境空間舒適不限時超讚，會讓我一直去買麵包的店家。

🍞小皮烘焙製研所 Pi's Bakery

🏠新竹市東區光復路一段89巷133號

☎️0905 819 277

⏰10：00~21：00