台中美食推薦。築崎相撲鍋物290元起就可以享有火烤兩吃吃到飽，套餐升級+100元還可以加上海鮮吃到飽，還有超特別的「糖葫蘆木樁烤串」好吃又有趣，築崎相撲鍋物近半百種食材、飲料、甜點、熟食吧…吃到飽，以實惠的價格吸引了不少忠實粉絲。

築崎相撲鍋物(火鍋X燒肉)愛買復興旗艦殿

營業時間 11:00-21:00(最晚收客20:00)

電話 0422654170

地址 402台中市南區復興路一段359號主題餐廳一樓

臉書專頁點我； 立即訂位點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

築崎相撲鍋物愛買復興旗艦殿位於愛買復興店一樓主題餐廳區，吃飽還可以順便逛逛採買日常生活用品，當然最重要的是停車非常的便利

築崎相撲鍋物菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

蔬菜自助吧這裡除了有超多種類的新鮮時蔬之外，還有數款日式火鍋料、手打花枝漿、豆皮、油條…等好料，當然這些都是無限量供應吃到飽的。

另外築崎相撲鍋物還準備了熟食可以吃，在等待火鍋、燒肉煮熟的同時，當然要先來些美味的熟食吃一下，炒飯、炒泡麵、韓式魚板、米血每種都來一些，再配些蔥花、辣椒更美味。

築崎相撲鍋物的鍋底選擇也非常多元，相撲味噌雞、剝皮辣椒雞、高知柚香雞、黑松露雞、日式涮涮鍋、福岡豚骨、泡菜豆腐、泰式冬蔭功、起司牛奶、麻辣鴨血豆腐共有十種可以選擇。

【剝皮辣椒雞/麻辣鴨血豆腐】

築崎相撲鍋物可以選擇要吃單鍋還是想像小金一樣搭配兩種不同的湯底做成鴛鴦鍋都行，麻辣裡頭的豆腐跟鴨血滷煮的很透很夠味兒，另外這剝皮辣椒帶著微微的甘甜味也十分好喝。

【相撲味噌雞】

吃火鍋很多人跟小金一樣也特別鍾情日式的湯頭，築崎相撲鍋物這味噌鹹香鹹香的拿來煮菜或海鮮都很對味，裡頭本身的雞肉也煮的十分軟嫩。

如果是大夥一起來聚餐的話多人套餐每人只要加100元就可以享有海鮮吃到飽，包含：白蝦、蛤蠣、淡菜、秋刀魚、鯖魚，海鮮控絕對不能錯過。

第一輪小金先來個火烤海鮮過癮一下，第二輪加點再來煮個海鮮鍋><這年頭菜價飆漲光是這些海鮮上市場買就不少錢了，來築崎相撲鍋物全都是無限量吃到飽的喲！

【糖葫蘆木樁烤串】

築崎相撲鍋物這烤串有活動時限時特惠真的要給他點下去，可以吃到經典肉串、綜合蔬食串還有甜食串耶！就連大人小孩都愛的烤棉花糖都吃的到，最特別的是還有可頌也上桌啦~

烤串一上就很有烤肉的feel對吧~而且築崎相撲鍋物愛買復興旗鑑店可是首家火烤兩吃，爐具更全新升級可以控溫調整火力而且導熱也超快速，讓整個用餐的體驗更讚

【重量級雙塔套餐】

跟小金一樣喜歡吃肉肉的朋友肯定要點築崎相撲鍋物這個重量級雙塔套餐，可以一次吃到六種不同的肉品，烤的煮的一次享有，雙塔有分雙人、三人、四人不同的組合，所以就算人多要來聚餐也沒問題。

小金這天吃的這雙人重量級雙塔套餐包含了：嚴選肩胛牛、嚴選板腱牛、特選牛五花、雪花松阪豬、嚴選梅花豬、嚴選雞肉片搭配兩種鍋物湯頭選擇還有自助吧吃到飽只要1088元真的很超值。

築崎相撲鍋物燒烤跟火鍋的肉片也很用心的以兩種不同的厚度來出餐，燒肉的會用厚切的方式、火鍋的會用比較薄一點的方式，不同的料理方式對應不同的厚度才能吃出食材最佳的風味與口感。

築崎相撲鍋物飲料的部份有可口可樂系列、冰沙系列、特調系列、咖啡系列、熱茶系列…加起來也有二十多種不同口味可以選擇，大人小孩都能找到自己喜歡的飲料。

築崎相撲鍋物用餐空間有六人桌、四人桌、兩人桌還有靠窗這一排的吧檯式座位區，這年頭很多單身貴族或是突然想要一個人來吃頓大餐時，也是很好的選擇。

【好康活動】

好康4重奏（12/21活動開始，愛買店限定）

・海鮮盤吃到飽（白蝦、蛤蠣、淡菜、秋刀魚、鯖魚）

多人套餐加購$100（同桌皆需加價）、個人加購$159

・糖葫蘆木樁烤串

經典肉串｜綜合蔬食串｜甜食串

原價$388，限時特惠$189

・於築崎FB 粉專活動貼文底下＠三人，可享有厚切牛五花/豬五花肉盤(2選1)

（12/13起可以留言領取，12/13~1/14 可以到愛買復興旗艦殿消費使

用）

築崎相撲鍋物(火鍋X燒肉)愛買復興旗艦殿

營業時間 11:00-21:00(最晚收客20:00)

電話 0422654170

地址 402台中市南區復興路一段359號主題餐廳一樓

臉書專頁點我； 立即訂位點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

【其他更多好吃好玩的文章推薦】