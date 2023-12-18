桃園藝文特區不限時咖啡推薦！桃園區中正路超人氣熱門美食推薦！蛋糕、輕食

桃園必吃美食「凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea」

一整天活力的來源 就從香氣濃郁的咖啡開始吧！

凱莉日嚐咖啡是一家質感咖啡店 不僅提供豐盛的輕食、切片蛋糕選項外、還有多種飲品及咖啡

清新自然的香氣 享受最純粹的美好 舒適悠閒的用餐環境 享有不受干擾的悠閒時光！

最重要的還是不收取服務費 為桃園藝文特區周邊值得推薦的不限時咖啡聽

不只是情侶約會、姐妹揪午茶的好所在 也是間適合一個人來的咖啡館呢

原文: 凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea｜咖啡控必訪！不限時質感咖啡館 輕食 甜點 蛋糕 下午茶一次滿足(桃園藝文特區咖啡廳)

桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

餐廳名稱:桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea

桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea電話:03-317-1077

桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea營業時間:08:00–21:00

桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea臉書: 點我

桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea菜單: 點我

桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea地址:桃園市桃園區中正路1366號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea為主

文章內有桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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凱莉日嚐咖啡位於桃園區中正路上 中悅音樂廣場的對面 離桃園藝文特區也不遠

招牌logo的頭像相當可愛的 小女孩還戴著咖啡杯當髮飾呢

店內空間屬於狹長型 空間寬敞，每一區的座位擺設都很有特色

一人來很適合坐外側的座位 另外也有長桌 非常適合情侶約會、姐妹揪午茶的好所在

半開放式的廚房相當整齊乾淨 各式餐點、配菜皆是當日新鮮製作

繽紛的蔬果等食材 真讓人食指大動！

座位都附有插座 免費提供來店客人使用 不管是要手機充電或是用筆電工作都很方便

凱莉日嚐咖啡原則上不限制用餐時間 相當貼心

凱莉日嚐咖啡櫃檯旁邊的展示櫃也展示著蛋糕和各種麵包

每天會提供多種的手作甜點蛋糕 甜點是會隨機變化或是依當季食材推出限定口味

所以每一次來都可以有不同的新花樣可以嘗試呢

凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea菜單價位

主要是以輕食（經典面包、可頌、起司捲、帕尼尼、丹麥堡）、早午餐、甜點、茶、咖啡、蛋糕....等為主

種類還蠻豐富的 吃飽又吃巧 如果不知道如何點起 也可以直接到櫃台詢問 或是請店長推薦

也提供外送 距離5公里內滿$500、6公里內滿$600

詳細狀況可撥打電話或利用Line確認

櫃台這邊也有專屬鑰匙圈和手提袋 喜歡的話都可以買回家

今天飲品點料大口水果茶、芋圓芋泥鮮奶茶及燕麥拿鐵

大口水果茶以紅茶為基底

加入了新鮮的柳橙汁、金桔汁、百香果和檸檬汁

微酸微甜 還喝得到水果的果肉呢

燕麥拿鐵 喝得出燕麥的香氣 口感香醇滑順 乳糖不耐症也能喝！很好入喉的飲品

芋圓芋泥鮮奶茶還能吃的到芋頭塊與芋圓 芋頭控必點

凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea｜丹麥燻雞

有一杯香醇的美味咖啡 當然還要豐盛的餐點囉 凱莉日嚐咖啡的營業時間到21:00

不管是要當早午晚餐 下午茶都很適合

燻雞紮實誘人 還有起司和花椰菜帶出鹹香迷人的豐富層次感

用紙袋包裹好 直接拿著就可以享用 丹麥麵包酥脆扎實 越咀嚼越香

凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea｜起司牛肉捲

麵團的表皮撒上帕瑪森起司絲 烤過形成一層脆脆的表皮

一口咬下可以吃到微脆的表皮

鹹香的牛肉餡 軟嫩多汁搭配香濃起司 一吃就愛上

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凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea｜提拉米蘇

從提拉米蘇的側面就能看得出相當濕潤 一入口 每口都是香濃的馬斯卡彭起司跟酒香咖啡相融合在一起

分量不大真的三兩口就吃完了還會吮指回味 這是午後最甜蜜幸福的味道！

凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea｜法式千層

漂亮又精緻好吃的法式甜點 一片片輕薄Q彈的法式蛋皮

搭配香氣迷人的香草卡士達餡 每一層餅皮中都裹上滑順的香草卡士達餡

滑順不膩口 搭配上咖啡 真的很享受

想跟姊妹們吃著甜甜蛋糕大聊八卦 這裡是一個超棒的好選擇唷！

經過附近時不妨也來桃園藝文特區不限時咖啡-凱莉日嚐咖啡 Davirr coffee.tea嘗嘗看吧!!