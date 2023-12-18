迪化街草莓大福推薦「滋養和菓子」，最熱門的草莓大福終於開賣了！季節限定的美味甜點，價格不便宜卻每年都要來買幾次嚐鮮，滋養和菓子除了推薦草莓大福，銅鑼燒和鳳梨酥我也很喜歡。

迪化街草莓大福 滋養和菓子 地點

「滋養和菓子」店內販售許多鳳梨酥、當季限量草莓大福禮盒，也有提供單品供應來到迪化街的旅人購買，現買現吃，經營一甲子年的老店，也是台北老字號的日式甜點，這個月騎車順路經過好幾次，這次終於等到「滋養和菓子」草莓大福開賣了！

滋養和菓子

地址：台北市大同區迪化街一段247號

捷運：大橋頭

電話：02-2553-9553

營業時間：9:00~18:00

食記：【大稻埕美食】滋養和菓子草莓大福，迪化街伴手禮推薦！

粉絲團：滋養豆餡舖

迪化街草莓大福 滋養和菓子 環境

門口醒目的模型是滋養製菓的草莓大福，每年只有草莓季節才販售，看到這擺出來就知道「滋養和菓子」草莓大福開賣了！

滋養和菓子草莓大福 一顆75元

鮮豔紅色嬌滴滴的草莓大福

2023年一顆草莓大福價錢75元還真不便宜

但好吃也值得，畢竟去日本買甜點也都是這價位

而且是一年季節限定的草莓口味

要送禮給朋友的也有草莓禮盒

8個草莓大福禮盒$600

禮盒裝的草莓大福精緻

喜歡吃草莓的朋友收到應該會很驚喜

滋養和菓子銅鑼燒 60元

裡頭包著蜜紅豆，香甜好吃，之前買過一個嚐鮮也很愛

燒饅頭 45元

小巧可愛的日式饅頭還有巧克力和栗子口味。

燒饅頭鬆軟的口感外層酥香，口感綿密，內餡以紅豆餡加持，微甜不膩口。



滋養和菓子草莓大福 一顆75元

麻糬Q軟，內餡還夾著小倉紅豆粒餡，一口咬下有三重奏的多層次風味，先是酸甜草莓，再來甜蜜紅豆，最後就是麻糬的糯米香在口中讓人回味，紅豆與草莓的組合原來可以這麼好吃！

吃完滋養製菓的草莓大福真的有讓人幸福的感覺，會想再來一個呢！

滋養和菓子

地址：台北市大同區迪化街一段247號

捷運：大橋頭

電話：02-2553-9553

營業時間：9:00~18:00

食記：【大稻埕美食】滋養和菓子草莓大福，迪化街伴手禮推薦！

粉絲團：滋養豆餡舖

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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