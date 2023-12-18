小鍋甜點是由一對姐妹創立，一開始以工作室手作甜點為主，累積足夠的客源跟經驗後，現在不僅有自己的專屬店面且裝潢也超舒適，有著寬敞舒適的用餐環境，還有美美的採光呢

小鍋甜點就位在大魯閣新時代停車場出口對面的大勇街上，是東區甜點代表之一，附近有個收費停車場走過來不用1分鐘相當便利。滿500有免費外送(可電洽04-22250679)或搭配外送平台(foodpanda、uber eats)，小鍋更是寵物友善餐廳(請繫繩或推車)

小鍋甜點又以裸蛋糕系列以及當季水果甜點為主，且添加的新鮮水果重量完全不馬虎！不管是約姊妹來店裡下午茶或是外帶蛋糕送禮慶生都相當有面子！！

小凉通常到一家店都喜歡錯開用餐時間的平日，比較能拍到店內的空景。這邊的位置以2-4人座位為主，人多可以併桌，亦有包場服務(可自行電洽唷)。

水杯、餐巾紙都放在桌上可自行拿取，這一區還有店家手作的餅乾系列，亦可搭配成禮盒來送禮唷!

後方的櫃台結帳區也有兩張座椅以及甜點櫃，有時候來結帳時，還能剛好看到店家在製作餅乾或甜點唷!

甜點櫃每日提供的甜品不限，以當日供應為主。如需客製化蛋糕服務（一定要提前3天以上預定），喜餅、彌月禮盒客製化服務（可以加入官方Line洽談詳細細節）

不到一下子人潮就慢慢湧入，加上小鍋甜點是台中不限時咖啡店，在下午時段更是有不少人會來這邊吃個點心聊天，但如遇上客滿時會有兩小時的用餐時間限制唷!!

小鍋甜點(菜單)品項很多，但以當日甜點櫃內為主，還有義大利麵、燉飯、鬆餅、鹹派、生菜沙拉以及炸物點心、飲料等，選擇算是很多樣化唷!

小鍋甜點平日低消為任一品項/人，假日低消為$150/人(不可合併計算)

想必大家不用多想，也知道小凉最愛的月份”草莓季“又開打了，這一篇就是要來分享的就是我最愛的大湖草莓甜點啦!! 尤其以手作甜品在台中東區打出知名度的”小鍋甜點“開發的一系列草莓甜點，草莓控絕對不能錯過!



草莓裸蛋糕(6吋)，以蓬鬆的戚風蛋糕搭配黃金比例手煮的卡士達鮮奶油內餡，並且放入滿滿~滿的新鮮大湖草莓，整體蛋糕重量高達近2斤，光大湖草莓就超過1斤唷！！

紅艷誘人、酸酸甜甜的草莓，就好像戀愛的滋味，有誰不愛？草莓裸蛋糕簡單的蛋糕名稱，卻有著浮誇的擺放方式，以顆顆如同紅寶石般的草莓放入，戚風蛋糕及卡士達鮮奶油，鮮紅和雪白的視覺效果讓人食欲大開~

嚴選新鮮大顆大湖草莓以外，還有以食用金箔點綴，更增添了奢華感，直接拿上一顆入嘴有著清甜中夾帶著淡淡的果酸，酸甜誘人的風味，草莓控絕不能錯過！！！

只要訂購這六吋的草莓裸蛋糕就會附贈鋼刀唷! 讓你輕鬆切這高達三層的蛋糕~

草莓形如雞心紅似瑪瑙，果肉淡紅飽滿汁多鮮美，口感緊實綿細嫩完熟豐香，顆顆散發性感魅惑誘人的幸福甜香，加上手煮的卡士達鮮奶油內餡帶來的滑順，戚風蛋糕的柔軟綿滑，每一口看似樸實無華，吃一口馬上就會被這草莓裸蛋糕給擄獲！

草莓生乳塔，這是小鍋甜點今年的草莓新品，以特調生乳酪內餡跟新鮮大湖草莓手作而成相當吸睛。

中間半圓生乳酪，外層都是草莓是不是很犯規呢? 強烈建議不要分解吃，要大口咬~~

光看了就讓人垂涎欲滴的草莓生乳塔，大口入嘴草莓多汁酸甜的滋味加上乳酪的迷人香氣、酥香的塔皮，非常適合當下午茶甜點，配一杯咖啡品嚐更是愜意!

章魚燒鹹派，附飲品一杯($110以下)，小圓餐包、瑪德蓮2選一，生菜沙拉、炸薯條2選一。

用小鍋經典的塔皮製作鹹派基底，不只是吃起來酥脆感十足、且creamcheese+乳酪絲調製的濃郁100%乳酪醬，來搭配選擇的口味食材，真的超級好吃!!

小涼選的是章魚燒鹹派，有著鹹甜間的風味，加上上層撒上不少柴魚片增添香氣，每一口都超好吃的!

貝殼造型的瑪德蓮，相信大家都認識法式甜點中的必備款，總是令人愛不釋手，口感出乎意料超級濕潤柔軟，搭上生菜一起吃更有層次～

草莓塔，新鮮大湖草莓與招牌手捏塔皮入口，酥脆美味一次品嚐到位！

顆顆散發幸福甜香的草莓塔，塔皮酥香涮嘴搭上手製卡士達醬及不膩嘴的鮮奶油，溼潤好吃，加上口感緊實綿細嫩草莓完熟豐香，整體口感香滑濃郁且不甜膩，還好小鍋甜點離我很近，天天午後來小鍋吃草莓甜點、輕鬆享受這甜蜜般的滋味唄！

檸檬塔，小鍋家的檸檬塔跟我在其他甜點店看到的很不一樣，上層的亮面是以白巧克力淋面出不同的花紋，塔皮的上方是蛋白霜，所以這一款檸檬塔可以吃到多種不同的風味，且在視覺上就是滿分。

一口咬下這充滿檸檬香氣的柔軟餡料，搭上輕薄酥鬆的塔皮，酸與甜在舌尖快速融化，香甜的塔皮更是襯托出檸檬的清爽不膩口，真的別有一番滋味唷~

草莓寶盒外還貼心的綁上緞帶，就算買來當姊妹的伴手禮也很體面。

草莓寶盒像花朵一樣綻開超級誘人，不僅外表浮誇，就連裡頭的戚風蛋糕體也耍心機XD 你一定要大口挖入底，才能吃到店家手煮不膩嘴的卡士達鮮奶油內餡，整體吃起來清爽又停不了，伴隨著韓劇一次嗑上一盒都不是問題呢~

在品嘗時千萬不要小心翼翼，就給他大口挖起來。草莓寶盒除了表面上給了不少整顆的草莓花綻放，內層還有小驚喜，除了盒子邊邊有切半草莓果肉以外，在內層蛋糕體中還有鋪滿新鮮草莓，每一口都能吃得到甜度受控但酸香動人的草莓兒以及紮實又不膩嘴的蛋糕體。

草莓冰沙，以新鮮大湖草莓下去打成的冰沙，呈現美麗的粉系色澤，再來上一球香草冰淇淋，就是搭配甜點的最佳飲品。

香草冰淇淋在草莓冰沙上慢慢融化，整個一大口吃下去那草莓裡頭的香氣，充斥在整個嘴巴內，沁涼甜香味兒好似舞動般的旋律~

桂花拿鐵，以南庄的桂花釀來搭配精品拿鐵，奶泡上還有不少桂花呢，一上桌那清香的桂花味兒超迷人。想不到濃厚的咖啡與桂花真的超絕配，一喝有讓我們驚艷到！入口帶有桂花芬芳的清甜，尾韻有著咖啡豆濃厚的熟果香氣，且桂花釀不同於糖的甜感，喝起來清爽不膩口，我下次要試試熱的桂花拿鐵！！

水果茶保留了新鮮果肉口感，更提升果香，再加上基底綠茶，整體更添芳香，讓人每一口都能感受到新鮮的滋味．尤其還可以吃到果肉的水果茶特棒！！！

草莓控千萬別錯過小鍋甜點這一季的夢幻草莓甜品，尤其草莓垂涎欲滴的好吃樣，可是讓不少年輕女孩們，就連大嬸我也足以尖叫許久，你準備好要陷入這酸酸甜甜的戀愛滋味了嗎?

小鍋甜點

電話：04-22250679

地址：台中市東區大勇街28號

營業時間：11:00~20:00

臉書粉絲頁：小鍋甜點

官網：小鍋甜點

訂購禮盒 / 蛋糕可私訊詢問：https://bit.ly/3eWriY9

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